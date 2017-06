Augmented Reality, Mixed Reality, Virtual Reality – all das sind nicht nur angesagte Buzz-Words, sondern Technologien, die aktuell unsere Welt komplett auf den Kopf stellen. Allein ein Blick auf das, was die HoloLens von Microsoft kann, lässt uns erahnen, welche Möglichkeiten uns dank dieser neuen Technologien an die Hand gegeben werden.

Wie wir lernen, wie wir arbeiten, wie wir konsumieren, wie wir kommunizieren – all das wird durch diese immersiven Technologien gerade so fundamental verändert und das, obwohl wir hier noch ziemlich am Anfang stehen. Wir berichten hier auf dem Blog sehr gern über diese Zukunftstechnologien und aufgrund eures Feedbacks auf allen Kanälen wissen wir auch, dass ihr ein reges Interesse daran habt, was sich auf diesen Gebieten derzeit tut.

Aus diesem Grund sind die Mobile Geeks dieses Jahr auch Mediapartner der Digility, Europas größtem VR- und AR-Event. Das findet am 05. und 06. Juli in Köln auf dem Messegelände statt und nachdem die Konferenz und Expo bereits letztes Jahr auf über 2.000 Quadratmetern über 1.000 Teilnehmer sowie 80 Unternehmen und über 70 Speaker aus mehr als 30 Nationen begrüßen konnte, will man dieses Jahr nochmal einen Zahn zulegen.

Dieses Mal wird an diesen beiden Tagen daher neben Konferenz und Expo auch ein Hackathon stattfinden, bei dem Hauptsponsor Audi und andere Sponsoren für die besten Teams auch ansprechende Preise raushauen. Neben Audi freuen sich HTC VIVE, Vectorform und Salt’n Pepper auf die 100 Teilnehmer dieses Hackathons, die zudem von verschiedenen Mentoren bei ihren Projekten unterstützt werden.

Für alle anderen Gäste hat man Speaker-technisch wieder schwer aufgefahren: So ist beispielsweise Jody Medich von der Singularity University anwesend, die bereits als „Principal Experience Designer“ an der Microsoft Hololens-Projekt sowie als Principal-UX bei Leap Motion mitgearbeitet hat.

Sie wird am 05. Juli auch die Eröffnungs-Keynote halten und dabei über „Super Humans“ und das „Human Machine Interface“ sprechen. Ob das Richtung Iron Man geht oder was die Stoßrichtung der Keynote sein wird, erfahrt ihr in ihrem Vortrag.

Weiter als Speaker dabei sind Jay Donovan von TechCrunch, Bianca Jürgens (Mercedes-Benz), Dominic Eskofier (Head of VR bei NVIDIA), Prof. Mel Slater (Virtual Bodyworks) und viele, viele mehr. Ihr könnt also nicht nur an sehr vielen Ständen die Innovationen aus den Bereichen Medizin, Bildung, Industrie, Entertainment und mehr unter die Lupe nehmen, sondern auch den Experten der Zunft dabei zuhören, wenn sie euch ein sehr präzises Bild der nahen Zukunft zeichnen.

Bei der Digility 2017 wird es nicht nur explizit um Virtual Reality und Augmented Reality gehen, denn auch Themen wie Wearables, künstliche Intelligenz, Internet of Things und Mobilität werden vor Ort in Köln behandelt.

Der Haken an der Nummer: Wer an diesen beiden Tagen in Köln mal ein wenig in die Zukunft blicken möchte, muss einigermaßen tief in die Tasche greifen, wenn er sich noch auf dem letzten Drücker ein Ticket für ein oder für beide Tage sichern möchte: 359 Euro werden für einen Tag fällig, 539 Euro sind es, wenn ihr dem Spektakel beide Tage beiwohnen wollt.

Seid kostenlos bei der Digility dabei!

Okay, ein bisschen günstiger geht es dann doch: Wie erwähnt sind wir Mobile Geeks Mediapartner der Veranstaltung und als diese in der glücklichen Lage, an zehn Interessenten Tickets zu verteilen. Viel machen müsst ihr dafür nicht: Lasst lediglich bis zum 30.06.17 einen Kommentar unter dem Artikel da und erzählt uns, wieso ihr euch so sehr für die Digility, für AR und VR interessiert – und mit ein bisschen Glück könnt ihr dann in wenigen Tagen schon mit von der Partie sein. Wir wünschen jetzt schon mal viel Glück – und den Teilnehmern der Digility viel Spaß! Hier als kleiner Teaser noch ein Review zur Veranstaltung des letzten Jahres: