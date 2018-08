Wir kennen das Szenario bereits hinlänglich aus Hollywood-Filmen: Intelligente Androiden werden zur neuen Krone der Schöpfung und lösen den Menschen ab. Manche Szenarien präsentieren sich dabei sehr philosophisch – Roboter schützen den Menschen vor sich selbst -, andere hingegen zäumen die Idee rein militärisch auf. Ob „I Robot“ oder „Terminator“, die Zukunft scheint nicht rosig zu werden. Das sieht nicht nur Hollywood so. Auch in der realen Welt, fernab der Leinwand, gibt es ernst zu nehmende Bedenken.

So haben wir kürzlich über eine freiwillige Selbstverpflichtung seitens der Industrie berichtet. Einige führende Entwickler aus dem Bereich KI haben sich dazu verpflichtet, keine autonomen Waffensysteme entwickeln zu wollen. Die Entscheidung über Leben und Tod soll weiterhin von Menschen getroffen werden.

Das Thema hat aber lange die Techblase verlassen. Seit 27. August ringen die Botschafter vieler Länder um die Kontrolle über Killerroboter. „Waffen können nicht zwischen Freund und Feind unterscheiden und gehören auf den völkerrechtlichen Prüfstand“, so Thomas Küchenmeister. Er ist Mitglied der deutschen Organisation Facing Finance, Mitglied der internationalen Kampagne gegen Killerroboter („Campaign to Stop Killer Robots“). Die Entscheidung, Menschenleben auszulöschen, dürfe niemals einer Maschine überlassen werden. Es gibt aber auch Gegenstimmen – so mahnt Amandeep Gill, der indische Botschafter, vor der Überdramatisierung des Themas.

Auch die Unterscheidung bzw. Abgrenzung des Themas erscheint schwer. Bereits heute gibt es Waffensysteme, beispielsweise Raketen, die sich voll automatisch zu ihrem Ziel bewegen. Der Unterschied soll bei der Auswahl des Ziels liegen, dieses muss noch manuell einprogrammiert werden. Dank KI soll das in Zukunft vielleicht entfallen. Waffensysteme können lernen, wie potentielle Gegner aussehen und sich bewegen und so selbst über den Schussbefehl entscheiden. Fehler sind natürlich nicht ausgeschlossen, das sind sie aber auch bei der menschlichen Auswahl von Zielen nicht.

Michael Biontino, bis vor kurzem der deutsche Abrüstungsbotschafter in Genf, zieht hier eine klare Grenze: „Autonome Waffen machen die Zielerkennung selbst, sie haben keine Zielbibliothek gespeichert.“.

Das internationale Komitee des Roten Kreuzes geht einen Schritt weiter. So ist sich der Sprecher Neil Davision sicher, dass es solche Waffensysteme bereits gibt. Seiner Einschätzung nach verfügen die USA, Russland, China, Israel, Südkorea und Großbritannien bereits über derartige Waffen. Seine Organisation überwacht die Einhaltung der Genfer Konventionen. Diese geben klar an, dass Angriffe streng auf militärische Ziele zu beschränken sind. Auch er wirft die Frage auf, ob Maschinen überhaupt in der Lage sind, diese zu erkennen. Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage nach der Verantwortung. Wer soll / kann zur Rechenschaft gezogen werden, wenn die Maschine falsch entscheidet?

Deutschland hat bereits im Koalitionsvertrag eine klare Stellung zu dem Thema bezogen:

„Autonome Waffensysteme, die der Verfügung des Menschen entzogen sind, lehnen wir ab. Wir wollen sie weltweit ächten.“

so das Papier. Die Bundesrepublik hat gemeinsam mit Frankreich auch einen entsprechenden Verhaltenskodex vorgeschlagen.

Was wie eine gute Initiative klingt, könnte letztlich aber auch nur Beschwichtigungspolitik sein. Ein Verhaltenskodex wäre nicht rechtlich bindend. Völkerrechtliche Verträge werden indes nicht verhandelt, hier blockieren einige Staaten, die sich nicht in der Waffenentwicklung beschränken lassen wollen. So oder so, das Thema künstliche Intelligenz wirft bereits seit Jahren erhebliche ethische Fragen auf, die bisher nicht beantwortet wurden. Während die Technologie sich immer weiterentwickelt, bleibt eine Frage offen: Wie weit dürfen Maschinen selbst entscheiden und wann muss der Mensch eingreifen?

Via DerStandard