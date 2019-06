Wenn man auf dem neuesten Stand sein möchte, was bei der Produktion von Elektroautus gerade State of the Art ist, muss man dazu nicht zwingend ins Silicon Valley oder nach China blicken. Auch in Deutschland gibt es Innovationen zu bestaunen und zwar in Aachen beim kleinsten Serienproduzenten des Landes, was Autos angeht.

Das kleine Unternehmen, welches seinen elektrisch angetriebenen Kleinwagen e.GO Life seit einigen Wochen in Serie produziert, ist eine bemerkenswerte Ausnahme unter den deutschen Herstellern, setzt man doch ausschließlich auf Elektrofahrzeuge. Schaut man sich das Werk in Aachen an, erinnert auch eigentlich nichts mehr an die Fertigungsstraßen, die wir von den großen Konzernen kennen. In Aachen werden die Autos gefertigt, ohne dass sich irgendwo im Werk ein Fließband findet.

Aus der Idee, mal aufzuzeigen, wie so eine moderne Industrie-4.0-Fabrik aussehen müsste, ist dieser neue Autohersteller erwachsen, der jetzt tatsächlich in Serienproduktion gegangen ist und bis Ende des Jahres die ersten 3.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben möchte. Im nächsten Jahr sollen dann schon 30.000 Autos möglich sein und damit das funktionieren kann, braucht man nicht nur Menschen mit Ideen und dem Mut, mal ganz neue Weg zu gehen, sondern es braucht auch unbedingt modernste Technik, um die Zukunft des Automobils mitprägen zu können.

In Aachen bei e.GO ist man guter Dinge, dass das gelingen kann. Gestern zündete e.GO die nächste Stufe, indem man die “Factory of the Future” in Aachen eröffnete. Ein ganz wichtiger Baustein für die moderne Auto-Produktion ist die 5G-Technologie, von der wir ja wissen, dass sie in Deutschland leider noch nicht so richtig in die Puschen kommt.

Für dieses Werk in Aachen gilt das, was für den Rest des Landes traurige Realität ist, erfreulicherweise nicht. Zusammen mit Vodafone und Ericsson hat man in seinem Werk 1 bereits jetzt das “Netz der Zukunft” installiert. Ob jetzt e.GO die erste 5G-unterstützte Autoproduktion für sich beanspruchen kann, oder ob der Titel an Daimler geht, die ebenfalls voll auf 5G setzen, müssen die beiden unter sich ausmachen. Fest steht jedenfalls, dass in Aachen bereits jetzt erste 5G-Technologien zum Einsatz kommen. Dabei funkt man aktuell zwar noch im LTE-Netz, ab August dann wird waschechtes 5G-Netz eingesetzt. Im Pressetext heißt es:

Vodafone und der Technologiepartner Ericsson bringen die 5G-Technologien Mobil Edge Computing (MEC) und Network Slicing direkt in die Fabrik. Kleine Echtzeit-Rechenzentren (Mobile Edge Computing) verarbeiten die Daten ab sofort direkt in der Produktionshalle. Network Slicing schafft für e.GO zudem ein Netz nach Maß – exakt optimiert für die Anforderungen, die die Serienproduktion des kleinen Elektroautos stellt. Insgesamt 36 kleine Mobilfunkantennen garantieren in der 8.500 Quadratmeter großen Produktionshalle hohe Bandbreiten von bis zu 10 Gigabit pro Sekunde und niedrige Latenzzeiten von wenigen Millisekunden. Die Kommunikation zwischen den Maschinen untereinander wird so noch schneller, die digitale Durchdringung der Produktionsprozesse höher und Arbeitsabläufe werden noch effizienter.

Mit Vodafone glaubt man, den perfekten Partner für die Umsetzung seiner Ideen gefunden zu haben und die Aachener stoßen dabei auch auf sehr viel Gegenliebe. Vodafone beteuert, dass man zusammen mit e.GO die digitalste Fabrik Deutschlands aufgebaut hat. Das ist insofern eine steile These, weil das Werk (noch) komplett ohne Roboter auskommt. Im folgenden Clip könnt ihr selbst einmal einen Blick in die Fertigungshalle werfen:

Dank der 5G-Technologien ‘Mobile Edge Computing’ und ‘Network Slicing’ können die autonom fahrenden Transportfahrzeuge, alle Maschinen und alle Werkzeuge nahezu in Echtzeit Informationen austauschen, beispielsweise Infos über den aktuellen Standort, zum momentanen Batteriezustand oder zur geplanten Fahrroute. Die Latenz, mit der die Daten übertragen werden konnte so auf weniger als zehn Millisekunden gesenkt werden.

Dass die Dinge hier ein wenig anders laufen als in üblichen Produktionsstätten, zeigt sich bereits, wenn die Materialien angeliefert werden. Direkt, nachdem Ware angeliefert wird, kann man sie über eine spezielle RFID-Schnittstelle automatisch und berührungslos identifizieren und die Bauteile werden dann per Mobilfunk in Echtzeit im Onlinesystem verbucht. e.GO erklärt:

Autonome Transportfahrzeuge (Automated guided vehicles) ersetzen die klassische Produktionslinie und befördern das Chassis des e.GO Life von Station zu Station. Ausgestattet mit Sensoren erfassen die Transportroboter eigenständig sämtliche Umgebungsinformationen. Weil die erfassten Daten direkt in der Produktionshalle in kleinen Echtzeit-Rechenzentren (Mobile Edge Computing) ausgewertet werden, gelangen sie per Mobilfunk in Echtzeit zurück zum Fahrzeug. Dieses passt, basierend auf den analysierten Daten, die Fahrtrichtung an, lenkt, bremst und beschleunigt selbstständig.

Bereits jetzt hat man schon die nächste Entwicklungsstufe des Werks im Blick, die dann auch den Einsatz von Robotern beinhalten wird. Die sollen dann nämlich ebenso wie zum Beispiel Drehmomentwerkzeuge per Mobilfunk ständig mit dem zentralen Leitsystem kommunizieren. Außerdem soll in Zukunft mit autonomen Gabelstaplern und Kleinzügen auch der Materialtransport zwischen Lagern und Produktionshallen automatisiert werden.

Auch, wenn es noch bis August dauert, bis das Werk dann tatsächlich im 5G-Netz funkt, kann man e.GO bereits jetzt attestieren, ein hochmodernes Produktionswerk geschaffen zu haben, welches derzeit in Deutschland seinesgleichen sucht. Es wird aufregend sein zu sehen, wie sich dieser erst 2015 gegründete Automobil-David gegen all die Goliaths wie VW, Daimler und BMW behaupten kann und wie bequem und erfolgreich man sich in seiner Elektro-Kleinwagen-Nische einrichten kann. Persönlich drücke ich dem Unternehmen die Daumen und begrüße diesen positiven Impuls, den man ins ganze Land und vielleicht auch über die Grenzen Deutschlands hinaussenden kann: Ja, auch in Nordrhein-Westfalen ist man am Puls der Zeit und kann Innovationen realisieren!

Quelle: e.GO