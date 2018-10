Das Angebot klingt sehr verlockend. Statt eigene Hardware teuer anschaffen – betreiben, warten und aktualisieren – zu müssen, wird einfach ein Gaming-Computer in der Cloud gemietet. Der entfernte Rechner führt Videospiele auf potenter Gaming-Hardware remote aus, der Kunde muss lediglich das Display und den Controller mit sich bringen. Das Internet überträgt die Controllereingaben an den Server, dieser wiederum liefert das passende Bild retour. Dabei ist das Service- und Komfortniveau unterschiedlich. Aktuell gibt es zwei weit verbreitete Angebote in diese Richtung – diese kommen von Sony und Nvidia.

Sony nutzt die Möglichkeiten in PS Now vor allem dafür, um die sonst fehlende Abwärtskompatibilität der eigenen Konsole wettzumachen – und dafür noch monatliche Kosten einzutreiben. Eigentlich eine gute Idee: Dem Nutzer Spiele, die er bereits hat, noch einmal zu verkaufen oder zu vermieten. Warum auch nicht? Damit macht Nintendo schon seit Jahren viel Geld. Der Service steht dabei auch auf dem Computer oder dem Mac zur Verfügung.

Nvidia geht mit Geforce Now einen Schritt weiter und möchte auch aktuelle Games bieten. Wenige sind im Abo enthalten, der Rest muss extra bezahlt bzw. aus der eigenen Steam-Library beigesteuert werden. Der Service ist auf einer breiten Auswahl an Geräten verfügbar – bis hin zur eigenen Streaming-Hardware, dem Nvidia Shield.

In den letzten Wochen sind zwei weitere sehr große Hersteller in das Segment eingestiegen – bzw. bekunden zumindest ernsthafte Ambitionen in diese Richtung. Der erste wäre Google, ein Hersteller der insofern kaum eigene Hardware anbietet. Für den Start am 05. Oktober hat sich der Anbieter bereits einen großen Partner sowie einen AAA-Titel gesucht: Ubisoft bringt Assassin’s Creed Odyssey mit. Tester dürfen gratis spielen – leider ist der Test aber nur auf die USA beschränkt und wird lediglich ausgewählten Benutzern angeboten. Die Leistung soll bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde liegen, der Service soll für alle gängigen Betriebssysteme – inkl. Chrome OS und Linux – angeboten werden.

Microsoft ist über die Ankündigung noch nicht hinaus – Projekt xCloud soll im Wesentlichen aber die gleiche Funktion bieten. Der Hersteller betont, dass damit Gaming auf allen Geräten möglich sein soll, vom (schwachen) Computer bis hin zum Smartphone. Neben den großen Namen gibt es auch noch kleinere Hersteller und Services, so bietet Shadow einen hochwertigen PC ebenfalls komplett als Remote-Lösung an.

Am Ende bleibt die Frage: Ist das die Zukunft? So sehr ich jetzt gerne „Ja!“ schreiben würde, es sieht für mich nicht so aus. Einerseits bezweifle ich die Motivation der Hersteller. Microsoft und Sony bieten eigene Konsolen an und verdienen damit nicht unwesentliches Geld. Klar, viele Konsolen werden zu Beginn ihres Lebenszyklus teilweise stark subventioniert, am Ende der Laufzeit sind damit aber Gewinne zu machen.

Auf der anderen Seite gibt es einen erheblichen, limitierenden Faktor: Das Internet! Wer in 4K und mit 60fps auf einem Gerät spielen möchte, braucht eine sehr starke Internetleitung. Die meisten Serviceanbieter geben hier mindestens 15 MB/s an, in Realität liegen die Werte aber deutlich höher. Gerade bei Multiplayer-Games werden die Spieler keinen Ruckler verzeihen. Am Ende ist es also nicht nur eine Frage der Strategie der Hersteller, sondern auch der Infrastruktur. Und da wird, wie es aussieht, auch 5G keine Hilfe sein. Und am Ende wird vor allem auch der monatliche Preis entscheidend sein.

