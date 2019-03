Erst vor kurzem berichteten wir hier von einem neuen Mobilitätsdienstleister der beiden deutschen Autohersteller BMW und Daimler. Dabei gibt es fünf verschiedene Firmen, die sich alle um verschiedene digitale Dienstleistungen kümmern. Mit diesem Zusammenschluss sind beide Firmen noch nicht am Ziel angekommen. Vielmehr möchten die zwei Premiumautomobilanbieter aus Deutschland auch beim Thema “automatisiertes und autonomes Fahren” künftig ihre Kräfte bündeln.

Im ersten Schritt wird eine gemeinsame Fahrassistenzplattform entwickelt. Diese befähigt entsprechend ausgestattete Automobile, selbständig einzuparken und auf Autobahnen zu fahren. Das Ziel ist hier jeweils Level 4 von 5 SAE-Stufen zu erreichen.

Gemeinsam chauffieren

Klare Definition der sechs Stufen des “automatisierten/autonomen Fahrens” vom Society of Automotive Engineers (kurz SAE).

Gemeinsame Plattform von BMW und Daimler wird Level 4-Assistenz bieten.

Die Stufen für automatisiertes/autonomes Fahren nach SAE-Definition gliedern sich hierbei wie folgt:

Stufe 0 : Hierbei gibt es keinerlei Assistenzsysteme.

Autonomie wird immer ein paar Einschränkungen haben. Ich glaube, dass es der Indtustrie wohl niemals möglich sein wird, jederzeit und unter allen erdenklichen Wetter- und Umweltbedingungen selbständig zu fahren. Es ist wirklich richtig schwer. Aber: Güter größtenteils auf Autobahnen von Lager zu Lager zu transportieren, ist ziemlich simpel. John Krafcik, CEO von Waymo (Googles Entwicklungsabteilung Autonomes Fahren)

Ich bin gespannt, wie sich die zukünftigen Assistenzsysteme entwickeln werden. Schon heute zeigt sich, das – aus Marketinggründen – es zu schwammigen Aussagen kommt. Nvidia spricht derzeit etwa von Level 2+ . Doch ist eine derartige Zwischenstufe vom SAE gar nicht vorgesehen. Es könnte also auch irgendwann mal der Fall eintreten, dass von Level 5 gesprochen wird, obwohl das Fahrzeug den Funktionen nach eigentlich nur Level 4 (SAE) bietet. Denn vollständig alleine einen ganzen Kontinent oder gar die Welt zu umfahren, ist doch eine gewaltige Herausforderung. Aber es ist eben genau das, was mit Level 5 SAE und der Systemkapazität “All driving modes” gemeint ist.

Die gemeinsam von BMW und Daimler entwickelten Fahrsysteme sollen zukünftig verbessert werden. Auch soll das automatisierte Fahren nicht nur auf Autobahnen möglich werden, sondern auch in Städten. Hierzu werden beide Autokonzerne zusammenarbeiten und die Plattform auf Vordermann bringen.

Die BMW Group baut auf langfristige Partnerschaften, um die Industrialisierung des autonomen Fahrens im Rahmen einer flexiblen, skalierbaren und nicht-exklusiven Plattform voranzutreiben. Klaus Fröhlich, Entwicklungsvorstand der BMW AG

Alle Assistenzsysteme werden auf einer skalierbaren Architektur aufbauen. Auch andere Unternehmen könnten als Partner hinzukommen und die Entwicklung vorantreiben, sowie den Baukasten benutzen.

Statt individueller Insellösungen geht es uns um ein zuverlässiges Gesamtsystem, das unseren Kunden einen spürbaren Nutzen bringt. Zusammen mit den richtigen Partnern wollen wir die Leistungsfähigkeit dieser Technologie maßgeblich vorantreiben und sicher auf die Straße bringen. Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG für Konzernforschung und Mercedes-Benz Cars Entwicklung

Der nächste Stop

Assistenzsysteme-Baukasten von BMW und Daimler wird ab 2025 in den Fahrzeugen dieser Autobauer verfügbar sein.

Zum Start wird es Assistenten nach SAE-Level 4 geben, die sich auf Autobahnen und beim Parken einsetzen lassen.

Zu einem späteren Zeitpunkt wird es Erweiterungen dieses Assistenzsysteme-Baukastens geben.

Der Assistenzsysteme-Baukasten soll bis zum Jahr 2025 fertig und ab dem genannten Jahr in den ersten Modellen verfügbar sein. Da es eine skalierbare Architektur wird, können neue Funktionen hinzugefügt werden, je nach Hardware- und Softwareausstattung der einzelnen Modelle. Auch über mehrere Jahre hinweg.

Zum Start im Jahr 2025 ist geplant, sowohl ein System zum automatisierten Fahren auf Autobahnen, als auch ein automatisiertes Einparksystem jeweils nach Level 4, auf den Markt zu rollen. Diese Assistenten sollen dann sowohl in den USA, als auch in China und Europa nutzbar sein.

Nachdem diese Systeme im Markt angekommen sind, wird es weitere Verbesserungen geben. Beispielsweise ist auch eine Ausdehnung der automatisierten Fahrfunktionen auf Städte angedacht. Doch das ist – Stand heute – noch Zukunftsmusik und ein entsprechend langer Weg.

Meiner persönlichen Meinung nach, werden diese automatisierten Fahrfunktionen im Level 4, zwingend ein kostenpflichtiges Online-Abo erfordern. Denn die Weiterentwicklung der Technologie verschlingt jede Menge Geld und erfordert möglichst aktuelle Datensätze. Nur, wenn zum Beispiel das Festeinbau-Navi auf die neuesten Kartendaten Zugriff hat, kann das Connected Car auch selbständig auf der gewünschten Route unterwegs sein. Diesen Service wird es ausschließlich gegen eine Gebühr geben, die ersten Schritte dahin unternimmt man ja bereits. An Level 5-Systeme (nach SAE-Norm) glaube ich nicht. Denn es ist einfach zu utopisch und idealtypisch, dass ein Automobil überall und unter jeglichen Bedingungen alleine fahren kann. Aber das “autonome Fahren nach Level 4” wird, wenn es einmal gestartet ist, immer besser werden und so näher an Level 5 herankommen. 100%ig erreichen wird es Level 5 aber nie, denke ich. In einzelnen Regionen dieser Erde könnte es aber autonomes Fahren geben – nach Marketingsprechweise “Level 5”, wobei es nach SAE-Norm durch die Beschränkung auf einzelne Regionen eigentlich “nur” Level 4 wäre.

Wie seht Ihr das? Ist es ein sinnvoller Weg, den BMW und Daimler mit dieser Kooperation beschreiten? Ist die Konkurrenz ala Google (mit Waymo) & Co weiter beim Thema Autonomes Fahren?

Quellen: