Elektrische Scooter in Kalifornien – vom Phänomen zum Verbot

Die Elektroroller sind dabei ein ähnliches Phänomen wie Free-Float-Bike-sharing. Auch hier betraten Anbieter wie oBike und Ofo – gefühlt über Nacht – diverse Städte und fluteten die Straßen mit ihren Leihrädern. Während es bei Fahrrädern aktuell schon ans Abrüsten geht, sind elektrische Scooter auf der Überholspur. Viele Anbieter kämpfen bereits um die Vorherrschaft in 65 Städten der USA. Dabei gehen auch die Herausgeber dieser Services ähnlich wie in anderen Sharing-Bereichen vor. Es gilt: „Lieber um Verzeihung bitten als um Erlaubnis“.

So hübsch, und im Vergleich zu einem Fahrrad klein, die Scooter auch sein mögen – die Probleme bleiben dieselben. Bürgersteige werden blockiert, Rollstuhlrampen versperrt und es wird verantwortungslos mit den Rollern umgegangen. Die Alternative wären auch hier fixe Stellplätze oder Docks – diese schränken die Zugänglichkeit bzw. die Flexibilität aber wieder deutlich ein. Los Angeles wusste sich nicht besser zu helfen, als die Angebote vorerst zu verbieten bis ein Genehmigungsprozess aufgelegt wird.

Letzten Endes sind, oder waren, auch die elektrischen Scooter nur ein Symptom für ein anhaltendes Bedürfnis – das nach einfacher, individueller Mobilität. Egal ob Fahrrad oder Scooter – schlussendlich sind all diese Geräte immer nur eine Antwort auf dieselbe Frage. Diese Antworten werfen aber auch neue Fragen auf. Neben rechtlichen Aspekten muss ebenso die Frage nach dem öffentlichen Raum gestellt werden. Wem gehört dieser und wie darf dieser genutzt werden? Wer hat auf der Straße oder den Bordsteinen Vorrang und was darf wie und wo (zwischen-)geparkt werden? Ebenso stellt sich die Frage nach dem Unterhalt von öffentlicher Infrastruktur. Die Sharing-Anbieter nutzen diese intensiv ohne hier Beiträge zu leisten – im Gegenteil. In der Regel kommen die Anbieter auch nur selten der Entsorgung der eigenen Geräte nach.

Doch bevor wir auch hier sofort in die Verurteilung und das permanente Wiederholen von bekannten, politisch nicht gelösten Problemen einsteigen, möchten wir uns das Phänomen aus Kalifornien näher ansehen und ein paar potentielle Fragen klären.

Welche Roller und woher kommen diese?

Die Roller selbst sind, ähnlich wie Sharing-Fahrräder, technisch nicht besonders anspruchsvoll. Letzten Endes sind es klassische Kickroller, die unterhalb des Trittbrettes über eine Batterie verfügen. So wird der E-Motor mit Strom versorgt, gesteuert wird über eine Steuerung am Handgriff.

Die meisten der Roller-Unternehmen bieten rebadged Versionen der bestehenden Elektro-Scooter-Modelle, die bereits zum Verkauf stehen. Dabei sind die Hersteller aber auf der Suche nach eigenen Modellen, die mit den Strapazen der Vermietung umgehen können. Im Mai kündigte Lime eine Partnerschaft mit Segway an, um seinen Roller der nächsten Generation zu entwickeln. Bird vermietet auch Roller im Segway-Design.

Wo ist die Innovation?

Die Innovation steckt vor allem in der Einfachheit des Services an sich. Um einen Roller mieten zu können, wird die App einer der Firmen – wie Bird, Lime, Skip oder Spin – benötigt. In der App werden Roller in der Nähe angezeigt. Sobald ein Roller gefunden wurde, kann die Miete direkt über die App durch das Scannen des Barcodes gestartet werden. Gezahlt wird über Kreditkarte. Die Fahrt wird direkt in der App beendet, der Roller kann überall abgestellt werden.

Die Verbreitung von Leihscootern stützt sich auch auf Fortschritte in der Telekommunikation. Die Roller verfügen über GPS-Geräte und 4G-Datenverbindung, um die Bewegungen der Fahrer zu verfolgen. Und die Fahrer haben alle Smartphones, die die Roller lokalisieren und entsperren, während sie automatisch den Fahrpreis bezahlen.

Wie sind die Preise?

Hier liegt der klare Vorteil. Die meisten Angebote kosten nur einen Dollar für den Beginn der Miete und dann 15 Cent je Minute. So kommt eine Fahrt von 10 Minuten auf 2,50 US-Dollar. Elektro-Roller sind zwar auch in der Anschaffung nicht besonders teuer – es gibt bereits Modelle ab hundert US-Dollar – dennoch ist der Anschaffungswiderstand deutlich höher. Zudem zieht der Besitz Wartung nach sich und der Roller ist nicht immer dann in der Nähe, wenn er benötigt wird. Die Leihroller sind auch für Touristen interessant – wir erinnern uns an unzählige Fotos im Rahmen der Apple WWDC 2018, wo viele Entwickler aus der ganzen Welt auf den Rollern posiert haben.

Wer finanziert die Angebote?

Traditionsgemäß nicht nur die Nutzer der Angebote – es gibt jede Menge Investoren, die auf der Suche nach Start-ups im Mobilitätssektor sind. Vom Ride-Hailing über selbstfahrende Autos bis hin zu Elektroautos fließen Milliarden von Dollar in Unternehmen, die Menschen bewegen. Kurze Fahrten waren ein Bereich, der bisher selten abgedeckt wurde. Hier kommen die Elektroroller ins Spiel.

Wohin geht der Trend?

Es ist schwer abzuschätzen, welche Fahrzeuge sich generell durchsetzen. Die Tendenz geht aber in eine klare Richtung: Individuelle günstige Mobilität – in vielen unterschiedlichen Formen. (Selbstfahrende) Autos werden nicht die einzige Antwort auf dieses Anliegen sein, das sehen offenbar auch diverse neue Services schon ein. So kaufte Lyft die Firma Motivate und Uber kaufte Jump Bikes – beides Autoanbieter, die jetzt auch Fahrräder verleihen möchten. Und offenbar sind Fahrräder erst der Anfang…

Via Vox