Elon Musk hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die nächste Hard- und Software-Generation für vollautonome Fahrzeuge vorgestellt. Ab sofort werden die momentan und zukünftig erhältlichen Teslas mit wesentlich mehr Kameras, einem leistungsfähigeren Radar und einem Hochleistungs-Computer von Nvidia bestückt. Anders als viele Wettbewerber wird Tesla damit zwar weiterhin auf LiDAR verzichten, doch die mit der Aufrüstung einhergehenden Verbesserungen und die geplante Umsetzung über ein selbstlernendes neuronales Netzwerk sind ohne jeden Zweifel signifikant.

Alles super. Ich freu’ mich ‘drauf, wirklich.

Doch dann – getragen von der Begeisterung über den Coup des eigenen Unternehmens – kam er wieder zum Vorschein: der großkotzige, überhebliche, nicht zur Reflektion der Reichweite des eigenen Handelns fähige Elon Musk. Der Elon Musk, der mittlerweile zum typischen Vertreter einer Kaste der kalifornischen Heilsbringer mutiert, die keinerlei Kritik an ihren großen Visionen dulden und schon die Frage nach möglichen Risiken als Frevel auffassen. Der Elon Musk, der mit der unerbittlichen und widerspruchslosen Verbreitung seiner visionären Botschaft eine stetig wachsende Schar von gehorsamen Jüngern um sich sammelt, die ihrem Messias – und nur ihm – die Rettung der Welt zutrauen.

Ein Reporter hatte es gewagt, Elon Musk auf Teslas Grad der Verantwortung für die zukünftig vollkommen autonom fahrenden Autos anzusprechen, wenn ein Fahrzeug in einen Unfall verwickelt werde.

Diese Frage ist elementar und beschäftigt momentan nicht nur eine Reihe von internationalen Aufsichtsbehörden, die der Technologie durchaus offen gegenüberstehen. Auch vorausschauende Versicherungskonzerne und einige Ethiker stellen sich zunehmend die Frage, wer die Verantwortung für ein Fahrzeug übernimmt, wenn ein bisher in die Haftung genommener Fahrer selbige vollständig an eine Software abtritt.

Bereits seit geraumer Zeit zerbrechen sich nicht nur Skeptiker den Kopf, wie ein autonomes Auto beispielsweise das ultimative Dilemma im Straßenverkehr lösen wird. Was passiert, wenn eine Software darüber entscheiden soll, ob der Tod eines auf die Fahrbahn laufenden Kindes oder der Tod des Fahrers in Kauf genommen werden soll? Wer definiert in diesem Fall, was “sinnvoller” oder “weniger schlimm” ist? Wie schwierig solche Entscheidungen sind, kann jeder mit dem Moral-Machine „Spiel“ des MIT selbst ausprobieren. Und die Anschlussfrage: Wer haftet für eine Fehlentscheidung und die Folgen?

Musks Antwort auf die Frage des Journalisten war eindeutig: Tesla sehe sich nicht in der Verantwortung, dies sei eine Frage der Versicherung des einzelnen Fahrers. Nur wenn es sich um einen wiederholt auftretenden, endemischen Design-Fehler handele, werde Tesla die Verantwortung übernehmen. Man solle das wie bei Personenaufzügen sehen, für die übernehme der Hersteller ja auch nicht weltweit die Haftung.

„No I think it would be up to the individual’s insurance. … If it’s something endemic to our design, certainly we would take responsibility for that. Once you view autonomous cars sort of like an elevator in a building, does Otis take responsibility for all elevators around the world? No, they don’t.“

Und dann ergänzte Musk seine Antwort um folgende Ausführung:

“One of the things I should mention that frankly has been quite disturbing to me is the degree of media coverage of Autopilot crashes, which are basically almost none relative to the paucity of media coverage of the 1.2 million people that die every year in manual crashes. [It is] something that I think does not reflect well upon the media. It really doesn’t.

Because, and really you need to think carefully about this, because if, in writing some article that’s negative, you effectively dissuade people from using an autonomous vehicle, you’re killing people.”