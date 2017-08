Der Umweltökonom und Wachstumskritiker Niko Paech kritisiert die deutsche Energiewende und fordert stattdessen ein radikales Umdenken beim Thema Energie. Paech, der seit 2008 außerplanmäßiger Professor am Lehrstuhl für Produktion und Umwelt („PUM“) der Universität Oldenburg war, hatte seine Anstellung Ende 2016 unter fragwürdigen Umständen verloren, er selbst sieht sich als Opfer eines Machtkampfes zwischen klassischen und alternativen Ökonomen und fühlt sich “vom Campus geprügelt”.

Paechs Thesen werden von dem Grundgedanken bestimmt, dass ein immerwährendes Wirtschaftswachstum nicht funktionieren kann. Er vertritt die Ansicht, dass erhebliche Teile unseres Wohlstandes de facto auf der Plünderung von weltweiten Ressourcen basiert und fast immer zu Lasten der Umwelt und anderer Menschen irgendwo auf diesem Planeten geht. Die Ansicht vieler Volkswirtschaftler, Wachstum wirke sich mittel- und langfristig immer positiv auf das Leben aller Menschen aus, lehnt er weitestgehend ab.

Im mit mehreren tausend Windrädern gepflasterten Niedersachsen dürften insbesondere seine Thesen zur (Zitat) “sogenannten deutschen Energiewende” für Kontroversen gesorgt haben. Während sich Paech ausdrücklich für den Klimaschutz ausspricht und den Ausstieg aus der Kohle- und Kernenergie befürwortet, hält er die momentan präferierten Alternativen – Windkraft und Solarenergie – für “nicht zielführend”. Die Energiewende basiere seiner Meinung nach auf einem technologisch orientierten, lediglich vermeintlichen Klimaschutz, bei dem die eigentliche Herausforderung völlig aus dem Fokus gerate. Man müsse, so Paech, vor allem die Einsparungsmöglichkeiten in das Zentrum der Bemühungen stellen.

„Windkraft und Solarenergie werden maßlos überschätzt“

Seltsamerweise stammen viele besonders scharf argumentierende Kritiker Paechs aus den Reihen derer, die sich ausdrücklich für einen Wechsel zur Elektromobilität aussprechen. Seine fundamentalen verkehrspolitischen Thesen führen nämlich zwangsläufig zur Frage, ob die Energiewende nicht eigentlich eine radikale Abkehr vom Individualverkehr erfordern würde. Paech fordert nicht nur eine maximale Reduzierung des Güterverkehrs, des Schiffsverkehrs und des Flugverkehrs, sondern auch einen weitgehenden Verzicht auf das Auto als Fortbewegungsmittel im Besitz eines Einzelnen.

Die Technologie der deutschen Energiewende hält er für maßlos bzw. geradezu “religiös” überschätzt, es handele sich de facto um ein “technologisches Experiment”. Die Versorgung mit Wind- oder Sonnenstrom gelinge nur rudimentär, weil weder die Übertragungsnetze noch die Speicherkapazitäten auf die neuen Herausforderungen ausgerichtet seien. Hier gebe es technologische, betriebswirtschaftliche und politische Hürden, auf die nach Paechs Ansicht entgegen aller Beteuerungen und Willensbekundungen noch niemand eine Antwort habe.

Paechs engagierteste Gegner bemängeln, dass jegliche Kritik an der Energiewende – so begründet sie eventuell auch sei – letztendlich nur den Gegnern in die Hände spiele und dafür sorge, dass weitere Zeit unnötig verstreiche. Man müsse, so der aktionistische Tenor aus den eigenen Reihen, nun “machen”. Justieren könne man immer noch, zudem ergebe sich Vieles später als zwangsläufige Konsequenz aus jetzt geschaffenen Tatsachen. Stutzig macht in solchen Momenten, dass ausgerechnet jene, die von anderen – “den Dieselfahrern”, “der Automobilindustrie”, “der Politik” – ein radikales Umdenken fordern, enorme Probleme mit der Hinterfragung der eigenen Patentrezepte zu haben scheinen.

Mit dem Elektroauto zu Primark und McDonalds

In einem Interview mit dem ZDF-Kulturmagazin “aspekte” [VIDEO] aus dem November 2016 schlussfolgert Paech, dass der momentan beschrittene Weg auf dem nur allzu gern vernommenen Versprechen der Politik basiere, dass niemand seine Lebensgewohnheiten ändern müsse. Den Menschen werde getreu dem Motto “Wasch’ mir den Pelz, aber mach’ mich nicht nass!” suggeriert, dass sich der Einzelne nicht nur nicht einschränken müsse, sondern vielmehr sogar der Wohlstand gesteigert werde. Dies sei, so Paech, eine Lüge. Mehr noch: man schaffe mit der Energiewende ein Alibi, um nicht mehr über andere, ebenso dringliche wie unbequeme Fragen wie den Flugverkehr, den Fleischkonsum und andere katastrophale Konsumgewohnheiten sprechen zu müssen. Und dass, obwohl in vielen dieser Bereiche der Energieverbrauch und/oder die Schadstoffbelastungen tendenziell zunehmen würden.

Dass die Prämisse der vermeintlichen “Energiewende” ein völlig widersinniges, aber eben auch populäres Beibehalten des individuellen “Komforts” und “Luxus” ist, könnte man z.B. auch an der tatsächlich nie stattgefundenen Reichweitendiskussion festmachen. Irgendwann hat sich in der öffentlichen Wahrnehmung und den Medien das Mantra durchgesetzt, dass Elektroautos erst dann Sinn machen, wenn sie – vergleichbar mit einem Verbrenner – eine effektive Reichweite von mindestens fünfhundert Kilometern vorweisen können.

Mit dem Alltag von zig Millionen europäischen Bürgern, die als Käufer für ein Elektroauto längst in Frage kämen, haben diese geforderten Reichweiten nichts zu tun. Tatsächlich sind sie – angesichts der dazu noch erforderlichen Ressourcen zur Produktion der Batteriemodule und angesichts der durchschnittlich zurückgelegten Kilometer pro Tag – auf absehbare Zeit der pure Luxus. Fast scheint es, als habe man die eben manifestierte Idealvorstellung vom “seltenen Tanken” 1:1 übertragen wollen, obwohl z.B. hunderttausende Hausbesitzer ihre “Tankstelle” für die kommenden drei, vier oder fünf Arbeitstage als Steckdose an der Wand haben. Das Argument, dass man ja gelegentlich auch längere Strecken zurücklegen wolle und “die Autohersteller” oder “die Politik” den Ausbau der Ladeinfrastruktur verschleppen würden, erscheint bei näherer Betrachtung wie eine billige Schuldzuweisung, mit der der eigene Unwille zum marginalen Komfortverzicht und -kompromiss kaschiert werden soll.

Realitätsferne Arroganz oder Stimme der Vernunft?

Der Umgang mit “radikalen” Thesen wie denen von Niko Paech ist schwierig. Zum einen muss man dem Wissenschaftler zugutehalten, dass er durchaus wichtige, aber eben auch sehr unangenehme Fragen in den Raum stellt, die eine gehörige Portion Selbstreflexion des Einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes einfordern. Zwischen den Zeilen schwingt eben stets der Vorwurf, dass bei aller demonstrativ zur Schau getragenen Menschen- und Umweltfreundlichkeit der eigene Wohlstandsegoismus ein treibender Faktor für eine “Wende” ist, die auf dem Rücken anderer ausgetragen wird und diesen Namen eigentlich nicht verdient. Zudem fordert Paech mit seinen Thesen unbestritten einen großen Teil seiner eigenen Kollegen heraus, die überraschend selten die theoretische Freiheit der Wissenschaft für derart kontroverse Thesen nutzen. Das war, schaut man in die Geschichtsbücher der Volks- und Betriebswirtschaftlehre, einmal anders – wobei man nicht zwingend Karl Marx, John Maynard Keynes oder Milton Friedman zitieren muss.

Andererseits kann man Paech vorwerfen, dass er selbst auf viele seiner eigenen Fragen keine konkreten Antworten hat – erst recht keine, die sich mehr oder weniger “allgemeingültig” auf eine zunehmend individualisierte Gesellschaft übertragen lassen. Menschen, die täglich 50 oder 100 Kilometer zu ihrem Arbeitsplatz pendeln offen (oder durch die Blume) vorzuwerfen, ihre Mobilität sei ein “Luxus”, kommt normalerweise nicht so prall. In diesem und in vergleichbaren Momenten haben seine Thesen, übertragen auf das Individuum, einen mindestens ebenso rein theoretischen bzw. “religiösen” bzw. “missionarischen” Tenor, den er selbst bei anderen kritisiert. Mehr noch: leider schwingt dann die Art von beabsichtigter oder unbeabsichtigter “Arroganz” mit, die man vielen Wissenschaftlern in ihrem Elfenbeinturm gerechtfertigt oder ungerechtfertigt nachsagt.

Erschwerend hinzu kommt, dass Paech, der eigentlich als begnadeter Mathematiker gilt, seine vielfach durchaus nachvollziehbaren Thesen nur selten mit konkreten Zahlen und Berechnungen belegt. Mitunter auch gar nicht belegen kann, denn für viele seiner Ansätze gibt es weder belastbare Zahlen noch eine universell übertragbare Blaupause. Das macht ihn angreifbar und viele seiner vermeintlich logischen Schlussfolgerungen geraten ins Wanken, was ihn als Wissenschaftler unglaubwürdig erscheinen lässt – ein Effekt, der von seinen Kritikern mitunter ganz gezielt herbeigeführt wird.

So kann man beispielsweise anführen, dass ein vollständiger Wechsel auf elektrische Fahrzeugantriebe die deutsche Stromerzeugung und die Stromnetze weitaus weniger “belastet”, als man es eigentlich vermuten mag.

Stromproduktion in Deutschland In Deutschland produzierter Strom pro Jahr 650 TWh (Terawattstunden) davon regenerativ (Sonne, Wind, etc.) 33% (215 TWh) davon aus Kohlekraftwerken 40% (260 TWh) davon Atomstrom 13% (85 TWh) Rest (Gas, Öl, etc.) 14% (90 TWh) Stromverbrauch eines Elektrofahrzeugs pro 100km 20 KWh

(zwischen 15KWh und 25KWh) durchschn. Fahrleistung in Deutschland pro Jahr 14.000 Kilometer Strombedarf von Elektroautos (in Deutschland) pro 1 Million Fahrzeuge ca. 2,8 TWh

(zwischen 2,1 TWh und 3,5 TWh) für 44 Millionen Fahrzeuge (Zahl aller Fahrzeuge in Deutschland) ca. 123,2 TWh

(zwischen 92,4 TWh und 154 TWh)

123 Terawattstunden – das klingt angesichts der Dimensionen und der erhofften positiven Auswirkungen auf das Weltklima alles andere als unmöglich und lässt sich in Ansätzen und in entsprechendem Maßstab auf viele Nationen übertragen. Andererseits, und hierhin führt Paechs Kritik, entfaltet ein solch vollständiger Wechsel auf die Elektromobilität eben längst nicht das eigentlich mögliche Potential, das mit einer “echten Wende” einhergehen könnte.

Unbestritten ist, dass schon ein prozentual kleiner Teil an “Verzicht” eine enorme Hebelwirkung entfalten könnte, mit weitreichenden Konsequenzen. Würde man die tatsächliche Größe der zukünftig elektrisch betriebenen Fahrzeugflotte auf europäischen Straßen um z.B. 10, 20 oder 30 Prozent reduzieren, hätte dies nicht nur enorme Auswirkungen auf den Stromverbrauch. Man würde ja auf diese Weise gleichzeitig den gesamten Energie- und Ressourcenverbrauch mindern, der für die Produktion, die Wartung und die bereitgestellte Infrastruktur dieser Fahrzeuge benötigt würde. Allerdings dürften weder die Aktionäre noch die Arbeitnehmer von Daimler, Volkswagen, Toyota, General Motors oder Tesla besonders begeistert reagieren, wenn man ihnen die Kehrseite der Medaille präsentiert. Null Wachstum, ganz im Gegenteil – und ein zwangsläufig eintretender Wegfall von hunderttausenden qualifizierten Arbeitsplätzen.

„Spinner“, „Nestscheißer“, „Bedenkenträger“

Man kann Wissenschaftler wie Niko Paesch als Öko-Spinner diskreditieren, denen man eigentlich keine Plattform für ihre z.T. (momentan) realitätsfernen Thesen geben sollte, schon gar nicht auf einem Tech-Blog wie Mobile Geeks. Man kann sie als “pessimistische Bedenkenträger”, “Fortschrittsbremsen” und “Nestscheißer” in Verruf bringen, weil ihre provokanten Theorien ausgerechnet das in Frage stellen, was von Politikern und populären Umweltverbänden und NGOs als vergleichsweise komfortable “Lösung” aller Herausforderungen und Probleme auf dem Silbertablett präsentiert wird. Man kann sie als Gegner der Energiewende wider ihrer tatsächlichen Intention instrumentalisieren, denn immerhin bestätigen sie – aus dem Kontext gerissen – viele Argumente der “Ewiggestrigen”, “Lobbyisten” und “Klimawandelleugner”, das macht es so einfach.

Man könnte Wissenschaftler wie ihn allerdings auch als unbequeme Vordenker respektieren, deren Thesen längst – wenn auch in nicht unmittelbar übertragbarer Weise – in der Realität umgesetzt werden. Viele von Paechs vermeintlich radikalen Ansätzen entsprechen beispielsweise den Grundgedanken der Sharing Economy, in welcher der individuelle Besitz von Ressourcen grundsätzlich in Frage gestellt wird. Unternehmen wie car2go (Daimler und Europcar) oder DriveNow (BMW und Sixt) demonstrieren auf eindrucksvolle Weise, dass ein von Vielen als “Verzicht” wahrgenommener Umstand durchaus eine valide Alternative für ein zukunftsorientiertes Mobilitätskonzept sein kann. Mehr noch: letztendlich könnten Thesen wie die von Paech das Umdenken beschleunigen und den gesellschaftlichen Konsens bilden, der für eine “All Electric Society” zwingend notwendig zu sein scheint.

So oder so … uns jedenfalls würde es gut gefallen, wenn wir in den kommenden Monaten den erhobenen Zeigefinger von Ferdinand Dudenhöffer etwas seltener im deutschen Fernsehen erblicken und stattdessen Menschen wie Niko Paech zu Wort kommen – vor 23 Uhr und nicht als Anekdote in einem Kulturmagazin. Man kann sich seine Gedanken ja wenigstens einmal anhören, darüber nachdenken und den Kühlschrank eine Stufe niedriger stellen, oder?