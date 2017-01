Die meisten von euch werden es wissen: Android ist keine Google-Erfindung, sondern – wie so oft – eine Technologie, die man sich für das nötige Kleingeld ins Unternehmen eingekauft hat. Verantwortlich für das mobile Betriebssystem, welches heute den Markt dominiert, war Andy Rubin, der somit 2005 wichtiger Teil von Googles Belegschaft wurde.

Nachdem er sich im Unternehmen zuletzt um Robotik gekümmert hatte, verließ er aber 2014 das Unternehmen. Mit Playground schuf Rubin einen eigenen Inkubator, in welchem er Hardware-Start-Ups mit Fokus auf dem Thema „Künstliche Intelligenz“ zusammenbringt. Laut Bloomberg hat der umtriebige Mann aber für dieses Jahr vor, sich wieder intensiver mit Smartphones zu beschäftigen. Genauer gesagt mit seinem eigenen Smartphone, denn wie dort berichtet wird, soll zur Jahresmitte ein Handset präsentiert werden, welches er selbst entwickelt habe.

Dazu habe er bereits Ende 2015 mit Essential Products ein Unternehmen gegründet, in welchem er aktuell mit einem etwa 40-köpfigen Team arbeitet. Dabei handelt es sich auch um Menschen, die vorher bei Apple oder Google-Konzernmutter Alphabet auf der Gehaltsliste gestanden haben. Es sollen sich gleich mehrere Handsets in Entwicklung befinden, bei einem ist die Rede davon, dass es mit einem 5,7 Zoll-Display ausgestattet sein wird, dennoch kompakter als das Apple iPhone 7 Plus mit seinen 5,5 Zoll wäre.

Erreicht wird das durch eine sehr hohe Screen-to-Body-Ratio, so dass wir uns auf Smartphones einstellen können, deren Front nahezu ausschließlich aus Display besteht. Erste Prototypen soll es zudem auch bereits geben, deren Gehäuse aus Keramik und Metall gefertigt sind. Qualitativ sollen sie den Aussagen zufolge im Premium-Bereich angesiedelt werden, also auf entsprechend starke Technik setzen.

Demzufolge dürfen wir beim ersten Smartphone auch darauf setzen, dass es preislich ab etwa 650 Dollar zu haben sein wird und sich bewusst auf dem Niveau von Apple iPhone, Google Pixel und Samsung Galaxy S-Smartphones einreiht. Ein Schwerpunkt soll auch hier das Thema „Künstliche Intelligenz“ sein, wobei es noch keinerlei Hinweise dazu gibt, in welcher Form das auf dem Gerät umgesetzt wird.

Gemunkelt wird darüber hinaus, dass Foxconn mit der Produktion des Smartphones beauftragt wird. Angesichts der Tatsache, dass Foxconn auch schon in Rubins Inkubator investiert hat, würde sich hier ein Kreis schließen. Offiziell bestätigt das alles natürlich zu diesem Zeitpunkt noch niemand, aber es ist nicht das erste Mal, dass so ein Device mit Rubin in Verbindung gebracht wird – schon Ende 2015 berichtete The Information über derartige Pläne.

Bei der CES soll Rubin sich bereits mit verschiedenen Carriers (unter anderem Sprint) zusammengesetzt und das Projekt besprochen haben. Neben den Smartphones befinden sich auch weitere Produkte in Arbeit, beispielsweise eine 360-Grad-Kamera, die sich über einen neuen, magnetischen Connector mit dem Smartphone verbinden soll, aber auch Smart Home-Produkte.

Ein bisschen müssen wir uns noch gedulden, bis das vermutete Smartphone im Sommer in den Handel gelangt – so denn die Informationen der Quellen stimmen – aber wir dürfen zumindest darauf hoffen, dass im Vorfeld weitere Details durchsickern, vielleicht ja schon beim MWC in Barcelona Ende Februar.

Quelle: Bloomberg via WinFuture.de