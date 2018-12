#SaveYourInternet zeigt aktuell keine Erfolge – egal ob auf Bestreben diverser gemeinnütziger Organisationen oder neuerdings auch der großen Medienplattform YouTube. Vergangene Woche schlossen sich die EU-Innenminister dem Vorschlag der EU-Kommission von September an. Demnach trennt uns nur noch ein Beschluss im Parlament von der Einführung von Uploadfiltern. Am Ende gab es nur noch kleine Detailänderungen.

Bei der Argumentation wird vor allem die Terrorismus-Argumentation weiter ausgereizt, so sollen Plattformen derartige Inhalte zeitnah vom Netz nehmen müssen. Bei Zuwiderhandeln drohen erhebliche Strafen. Was bedeutet zeitnah genau? Eine Stunde – ein Wert, der in der Praxis unrealistisch, weil nahezu unerreichbar, ist.

Geändert wurde die Pflicht für Transparenzberichte, diese müssen nur Anbieter vorlegen, die auch mit terroristischen Inhalten konfrontiert waren. Geschlossene Messenger-Unterhaltungen müssen nicht kontrolliert werden und Dienstanbieter können die dauerhaft zu erreichende Kontaktstelle auch an externe Anbieter auslagern. Anfragen seitens Behörden an die Plattformen müssen möglichst genau formuliert werden.

Die Regelung soll für alle Anbieter gelten, die in Europa tätig sind und benutzergenerierte Inhalte zulassen. Hier ist nicht nur von Videos oder Bildern die Rede – selbst Kommentare auf Webseiten, wie unserer, fallen in diesen Bereich. „Beispiele hierfür sind Plattformen sozialer Medien, Videostreamingdienste, Video-, Bild- und Audio-Sharing-Dienste, File-Sharing- und andere Cloud-Dienste sowie Websites, auf denen die Nutzer Kommentare oder Rezensionen abgeben können“ so das Factsheet der Kommission. Anders als bei der Reform des Urheberrechts sind keine Ausnahmen für kleine Anbieter vorgesehen.

Am Ende haben alle Mitgliedstaaten außer der Tschechischen Republik und Dänemark für die Uploadfilter gestimmt. Jetzt muss nur noch das EU-Parlament seine Position festlegen. Danach startet der sogenannte Trilog, die Verhandlung über die genauen Inhalte des Gesetzes, innerhalb dieser drei Gremien.

Überraschend neuen Gegenwind gibt es indes seitens der Filmverbände – diese sprechen sich gegen die Uploadfilter aus. Selbiges gilt für die Sportindustrie. Die Branche fürchtet weitere Abhängigkeit von Google – der Konzern bietet Content-ID an – und möchte sich darauf nicht einlassen. Am Ende bleibt nur noch ein Fan der neuen Regelung: die Musikindustrie. Letztendlich drängen viele Verbände auf „faire Kompromisse“, die sowohl die Verlage als auch die jeweiligen Künstler fair entlohnen. All das setzt immer eines voraus: Dass es auch einen Anbieter gibt, der dafür wirklich zahlen möchte. Wie gut die Idee funktionierte, „von Google einen Teil vom Kuchen zu bekommen“, zeigte das gescheiterte Leistungsschutzrecht in Deutschland ja bereits. Spoiler: Es funktioniert absolut nicht.

Am Ende wird es immer schwerer, Uploadfilter und das Leistungsschutzrecht zu verhindern. Gerade die harschen Vorgaben – Löschung innerhalb einer Stunde – werden enorme Konsequenzen für das Internet an sich haben. Während kleinere Anbieter keine Chance haben, diesen Anforderungen nachzukommen und Teile ihres Angebots entfernen werden, werden große Konzerne im Zweifel lieber Inhalte sperren, statt diese genau zu prüfen. Bei diesen Zeitspannen wird Overblocking zum realen Problem der Zukunft.

