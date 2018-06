Facebook spinnt? So meldet ihr eine fehlerhafte Funktion

Nicht nur beim gestrigen Spiel der deutschen Elf war gehörig der Wurm drin, sondern auch bei Facebook in der Web-Version. Da ich unterwegs war, habe ich das Social Network die letzten zwei Tage nur mobil genutzt, dort läuft nach wie vor alles fehlerfrei. Seit ich eben aber wieder zuhause eingetrudelt bin und am Notebook sitze, läuft es nicht mehr so richtig mit Facebook und mir.

Was passiert ist? Mir ist mein Eingabefenster für Statusmeldungen abhanden gekommen. Sowohl im News Feed (siehe Artikelbild) als auch auf meiner eigenen Seite fehlt das Fenster komplett. Die Eingabemöglichkeit fehlt mir zudem auch in den Gruppen, dort sind aber auch jegliche Beiträge für mich nicht zu lesen.

Was macht man als Erstes? Der Klassiker: Kiste ausmachen und neustarten. Facebook verweigert mir immer noch die Eingabe von Beiträgen. Alles andere funktioniert, ich kann also außerhalb von Gruppen auch ganz normal unter Beiträgen kommentieren, nur eben selbst keine verfassen. Ich habe auch verschiedene Browser genutzt, daran liegt es also auch nicht. Mobil ist alles in Ordnung, auf verschiedenen Smartphones gibt es keinerlei Probleme.

Da ich einen Screenshot davon auf Facebook gepostet habe — eben über den Umweg Smartphone — weiß ich mittlerweile auch, dass ich mit diesem Problem nicht alleine bin. Caschy hat das gleiche Problem, welches sich exakt so wie bei mir darstellt. Das bedeutet also, dass es weder am Browser liegt, noch an irgendwas, was mit meiner Kiste zu tun hat. Damit kann man zwar Fehlerquellen ausschließen, hilft mir aber ansonsten auch nicht weiter.

Wenn ihr also gehofft habt, dass es eine Erklärung oder gar eine Lösung für diesen Bug gibt. Fehlanzeige bislang. Sollte ich eine Information bekommen, lass ich es euch hier zu gegebener Zeit wissen.

Die nächste Idee, die ich hatte: Auf den Hilfe-Seiten von Facebook vorbei schauen. Zumeist ist es ja dann doch so, dass man nicht der erste ist, der einen bestimmten Fehler sieht, der bei einer Funktion nicht genau Bescheid weiß oder der irgendeine sonstige Frage hat. Aber auch hier kam ich nicht weiter.

Die letzte Idee, die ich hatte: Facebook ansagen, was Sache ist, also den Fehler melden. Was tut man denn aber generell, wenn man dem Social Network seines Vertrauens mitteilen möchte, dass da irgendwas nicht rund läuft? Genau das hab ich eben erstmals genutzt und will euch daran natürlich teilhaben lassen, falls ihr mal in eine ähnliche Situation geratet.

Wie melde ich, dass etwas auf Facebook nicht funktioniert?

Das klingt erst mal profan, aber spätestens, wenn man selbst mal probiert, auf Facebook einen Ansprechpartner für irgendwas zu finden, werdet ihr feststellen, wie schwierig das werden kann.

Schritt 1 in diesem Fall: Sucht euch oben das Fragezeichen! Wenn ihr da drauf klickt, gelangt ihr in die Schnellhilfe. Ihr könnt dort selbst nach Begriffen suchen, alternativ könnt ihr direkt den betroffenen Bereich für die entsprechenden Hilfe-Seiten anwählen. Weiter könnt ihr über dieses Menü eure Privatsphäre-Einstellungen überprüfen und hier befindet sich auch das Postfach für eure Support-Nachrichten. Hier landen zum Beispiel die Infos von Facebook, ob eine von euch gemeldete Seite gegen Facebooks Gemeinschaftsregeln verstößt oder nicht. Ganz unten schließlich kommt der Punkt, der uns heute interessiert: „Ein Problem melden„.

Wählt ihr diesen Punkt aus, landet ihr beim nächsten Menü, welches wieder mehrere Optionen bietet. Dort könnt ihr dann euer Problem spezifizieren. Zur Auswahl haben wir hier:

Allgemeines Feedback – Erzähle uns von deiner Nutzererfahrung mit Facebook

Problem mit Zahlungen – Benötigst Du Hilfe bei Facebook-Zahlungen? Dann kontaktiere uns.

Etwas funktioniert nicht – Teile uns mit, wenn eine Funktion kaputt ist.

Missbräuchlicher Inhalt – Dazu zählen schädliche Inhalte, Spam oder Verstöße gegen die Richtlinien.

Hier wählt ihr dann logischerweise den Punkt „Etwas funktioniert nicht“ aus.

Als nächstes könnt ihr nun ganz konkret werden. Zunächst könnt ihr unter „Wo liegt das Problem?“ den passenden Bereich auswählen. Zur Auswahl stehen hier:

Benachrichtigungen

Besuche oder Orte

Bonfire

Camera Effects/Stories

Fotos

Freunschaftsanfragen

Gruppen

Live

Marketplace

Meinen Status aktualisieren

Nachrichten oder Chat

News Feed

Privatsphäre

Profil

Seiten

Spiele oder Apps

Suchen

Veranstaltungen

Videoanrufe

Videos

Sonstiges

Wählt die passende Sektion aus und dann könnt ihr anschließend unter „Was ist passiert?“ selbst kurz das Problem erklären.

Hier bietet es sich an, möglichst präzise zu beschreiben, was genau passiert ist bzw. wo der Fehler liegt. Hilfreich ist natürlich bei solchen Fragen immer ein Screenshot. Falls ihr schon einen erstellt habt, gibt es an dieser Stelle auch die Möglichkeit, ihn hochzuladen. Falls nicht, könnt ihr auch direkt an Ort und Stelle einen anfertigen, indem ihr den Haken bei „Screenshot machen mit meinem Bericht einreichen“ setzt.

Dann klickt ihr schließlich noch auf „Senden“ und das war dann erst mal alles, was ihr tun könnt. Ihr solltet dann das vorhin bereits erwähnte Postfach für die Support-Nachrichten im Blick behalten. Dort werdet ihr gegebenenfalls kontaktiert und um weitere Informationen gebeten, die Facebook bei der Problemlösung helfen könnten. Wahrscheinlicher ist aber eine Antwort wie diese:

Sollte der Status schließlich „Beantwortet“ lauten, der Fehler taucht aber weiter auf, solltet ihr ihn auch definitiv nochmal neu melden. Andernfalls geht der Support davon aus, dass ein Mangel bereinigt wurde und geht dem dann voraussichtlich so lange nicht nach, bis halt jemand anders denselben Fehler meldet.

Ich warte jedenfalls jetzt mal ab, ob die Facebook-Jungs mir bei meinem Problemchen weiterhelfen können — und ihr wisst jetzt auch, was ihr selbst unternehmen können, wenn ihr mal vor solchen Schwierigkeiten steht.