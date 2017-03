Facebook versöhnt Cricket-Fans aus Indien und Pakistan

Bekommt das irgendjemand mit, dass gerade die Cricket-Weltmeisterschaft läuft, bzw. genauer gesagt die ICC World Twenty20 2016 im Twenty20- Cricket? Ganz ehrlich: Ich hatte das nicht auf dem Schirm, wenngleich ich mich für viele Sportarten begeistere. Deutschland ist auch beileibe keine Cricket-Nation, wohingegen das in Indien und auch Pakistan ganz anders aussieht.

Um diese beiden Länder soll es nun auch gehen, denn die Geschichte zwischen diesen beiden Nationen ist seit der Abspaltung Pakistans von Indien im Jahre 1947 auch in sportlicher Hinsicht eine höchst brisante (Wer sich dafür interessiert, kann sich bei Wikipedia mal den Absatz Kontroversen auf der Turnier-Seite durchlesen).

Sowohl politisch als auch sportlich sind die Differenzen zwischen Indien und Pakistan leider auch heute noch ein großes Thema, was die Fans beider Cricket-Auswahlmannschaften nun aber nicht hinnehmen wollen. Obwohl verschiedene Organisationen gegen die jeweilige Mannschaft der Anderen protestieren, wollen sich immer mehr Sport-Fans stattdessen lieber mit dem sportlichen Gegner versöhnen.

Das perfekte Werkzeug dazu liefert Facebook mit seinen Profile Pic Frames. Wer es nicht kennt: Hier findet ihr massig Möglichkeiten, euer Profilfoto zu pimpen und zwar unter anderem mit den Logos der Fußball-Bundesligavereine, vielen anderen Sportarten wie Football, Tennis, Basketball und anderen. Auch solidarisch kann man sich zeigen – die meisten erinnern sich mit Sicherheit noch an die Celebration Pride-Aktion mit den Regenbogen-Bildern oder die Frankreich-Farben auf den Fotos nach den Terroranschlägen in Paris.

Auch zur ICC World Twenty20 2016 gibt es diese Möglichkeit, so dass ihr mit einer entsprechenden Profilbild-Änderung euren Support für ein Team anzeigen könnt.

Mark Zuckerberg ist dafür bekannt, dass er mit Facebook versucht, die Welt enger zusammen zu bringen – mit einer Aktion wie der jetzt von Cricket-Fans aus Indien und Pakistan initiierten Kampagne #ProfileForPeace hat er aber sicher auch nicht gerechnet. Hunderttausende Sportfans beider Nationen nutzen nämlich das Profil-Tool, um unter ihrem Gesicht den Namen des jeweils anderen Teams anzuzeigen! Soll heißen, unter den Köpfen der indischen Facebook-Nutzern seht ihr den Support für Pakistan und vice versa. #ProfileForPeace findet jenseits von Facebook nun auch auf Instagram und Twitter immer mehr Unterstützer.

Mark Zuckerberg erklärt dazu: