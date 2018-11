Financial Times – Mit Bot für mehr Gleichberechtigung

Wir sind doch schon sehr aufschlossen, oder? Wir haben Frauen, die Staaten führen – danke Angi – wir haben Homosexuelle, die die mächtigsten Firmen der Welt leiten und Transsexuelle, die Songcontests gewinnen. Alles gut, der Kampf für Gleichberechtigung ist beendet – und war erfolgreich.

Am Ende sieht die Realität fernab dieser kleinen Hoffnungsschimmer jedoch anders aus. In Europa und in den USA sind radikale Äußerungen immer akzeptierter. Rechte Strömungen wettern nicht nur gegen Ausländer, in Nebensätzen geht es auch gegen all jene, die nicht deren Wertenorm entsprechend lieben oder glauben. Auch das Frauenbild stammt aus einem vergangenen Jahrtausend – Frauen hinter den Herd, oder besser hinter das Lagerfeuer.

Änderungen dauern lange und müssen nachhaltig sein. Es wird damit beginnen müssen, dass wir die nächste Generation ganz anders an dieses Thema gewöhnen und einlernen. Dazu werden sich neben Schulbüchern vor allem auch Medien ändern müssen. Wenn wir von wichtigen Personen hören, dürfen wir nicht weiter Frauen aussparen. Hier setzt die Financial Times jetzt an und kommt mit einer interessanten Entwicklung um die Ecke.

In Zukunft sollen Journalisten automatisch gewarnt werden, wenn ihre Artikel zu viele Männer zitieren. Die Autoren sollen dann dazu gezwungen werden, nach erfahrenen Frauen zu suchen und diese in ihre Ausführungen aufzunehmen. Die Idee geht auf eine Statistik zurück. Demnach sollen nur 21 Prozent der in der Publikation genannten Personen Frauen sein. Dabei deckt die Financial Times zwar vor allem von Männern dominierte Domänen ab, möchte seinen Leserkreis aber in Zukunft deutlich ausweiten. Um mehr weibliche Leser zu gewinnen, sollen jetzt auch mehr Frauen zitiert werden.

Dafür soll ein Bot zum Einsatz kommen. Die Analyse des Texts funktioniert sehr einfach – der Bot durchsucht die Texte nach Vornamen und Pronomen. Enthält der Text zu wenige weibliche Bezüge, muss der Redakteur nacharbeiten. Wie hoch der Mindest-Prozentsatz sein muss, ist leider nicht bekannt.

Zusätzlich werden auch neue Experimente bei der Auswahl von Bildern durchgeführt. So sollen auch die Bilder mehr Frauen zeigen – dadurch sollen Frauen eher dazu verleitet werden, Artikel auch anzuklicken.

“Storys, die Zitate von einem hohen Anteil von Frauen verwenden, zeigen auch mehr Frauen auf ihren Bildern, und ihre Artikel werden von Frauen gerne gelesen”, sagt die stellvertretende Redakteurin Roula Khalaf in einer internen E-Mail an die Mitarbeiter. Frauen kommen eher in Geschichten über den NHS, die Einwanderung in die USA und die EU-Technologievorschriften vor, aber weniger in Geschichten über den US-Handel, die Ölindustrie und das Bankwesen.Sie sagt auch, dass der Anteil der weiblichen Meinungsbildner auf der Zeitung zwischen März und August von 20 % auf 30 % gestiegen sei.

In Zukunft soll nicht nur das Geschlecht ausgewertet werden, auch geografische und ethnische Merkmale sollen näher beobachtet werden. Damit möchte die Publikation sich offener und breiter aufstellen.

Viele Entwicklungen beginnen mit Sprache. Wir legen damit einen Grundstein und beginnen bereits in jungen Jahren, ein gewisses Framing bei Kindern zu etablieren. Die Veränderung der Gesellschaft wird lange Zeit in Anspruch nehmen – von den ersten Magazinen bis hin zu allen Schulbüchern. Schön, dass die Financial Times hier einen ersten Schritt macht. Gerade bei optischen Medien erhoffe ich mir hier auch bald erste Anzeichen von „Aufklärung“ und einem breiteren Gesellschaftsbild.

Vie The Guardian