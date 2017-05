In dieser Woche sind wir auf der Computex 2017 in Taipei unterwegs. In altbekannter Manier durchstreifen wir Gang für Gang und Stand für Stand die Hallen auf der Suche nach Highlights und kleinen Schätzchen, die wir euch natürlich nicht vorenthalten möchten. Heute ist uns unter anderem der Fingerprint USB-Lock des taiwanischen Herstellers Finger Pro ins Auge gestochen.

Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich hierbei um einen biometrischen Fingerabdruckscanner. Dank 360° Free Angle Touch ist das Gerät in der Lage, einen Fingerabdruck in jedem beliebigen Winkel zu erfassen. Der Fingerabdrucksensor verfügt über eine Multi-Fingerprints Funktion, also kann man nach Belieben wählen, welchen einzelnen Finger oder welche von mehreren Fingern man zum Sperren und Entsperren eines Notebooks verwenden möchte.

Eine Reihe von aktuellen Notebooks besitzt bereits seit längerem einen integrierten Fingerabdruckscanner, was nicht zuletzt am installierten Betriebssystem Windows 10 liegt. Microsoft hebt in Zusammenarbeit mit verschiedenen Herstellern immer wieder hervor, dass das OS aus Redmond mit „Hello“ über eine leistungsstarke und sichere Zugangstechnologie verfügt.

In den USB-Port eines Notebooks eingesteckt kann man mit dem Fingerabdruckscanner durch eine kurze Berührung das Windows-Notebook entsperren. Kompatibel ist die Technologie mit Windows 7, 8 und 10 bzw. mit Windows Hello. Keine Panik: falls ihr den Fingerabruckscanner einmal nicht dabei habt, könnt ihr euer Notebook nach wie vor mit dem euch bekannten Benutzernamen und Kennwort sperren und entsperren.

Mit dem Fingerprint Lock lassen sich darüber hinaus via Fingerabdruck auch Dokumente und Ordner sichern sowie Website-Logins durchführen. Das Besondere: der Fingerprint Lock kommt nicht alleine daher, sondern ist Bestandteil eines Security-Pakets. Zu diesem gehört neben dem physischen USB-Fingerabrucksensor auch eine Security-Software. Das bedeutet, Daten lassen sich zusätzlich über eine Verschlüsselungstechnologie durch Pin-Eingabe sichern.

Damit eignet sich der Fingerprint USB Lock vor allem für Start-ups und kleinere Unternehmen, die (noch) nicht in eine eigene umfassende IT-Security investieren können oder wollen. Und natürlich auch für jeden, der seine Daten in Sicherheit wissen will.

Der Fingerprint Lock hat ein super kompaktes Design, er misst gerade einmal 22,0 x 12,4 x 24,2 Millimeter und bringt 3,8 Gramm auf die Waage. Der Hersteller ist aktuell noch auf der Suche nach Händlern und Vertriebspartnern. Der Preis pro Stück soll bei rund 30 Euro liegen. Unserer Meinung nach ist der Fingerprint Lock ist ein cooles kleines Gadget, dass eure Geräte sicherer und auf jeden Fall smarter macht.

Ob sich damit eine größmögliche Sicherheit erreichen lässt, wird man testen müssen. Erst kürzlich konnten mit einem einzelnen, aus insgesamt 800 Fingerabdrücken generierten Teilabdruck die handelsüblichen Fingerabdruckscanner von Smartphones überlistet werden. Mit dem „Masterkey“ liessen sich zwei Drittel aller Smartphones entsperren, ohne dass der Fingerabdruck des Besitzers jemals vorgelegen hatte.