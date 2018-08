Fortnite fordert Google Play heraus

Die Art, wie wir Software installieren, hat sich grundlegend verändert. Während es vor zehn Jahren noch völlig normal war, Anwendungen direkt von der Webseite des Anbieters zu laden, haben App Stores mittlerweile das Regiment übernommen. Das gilt vor allem für mobile Plattformen wie iOS und Android. Derweil Apple sein System seit zehn Jahren abdichtet und Anwendern keine Möglichkeit bietet, Anwendungen über einen anderen, öffentlichen, Weg zu installieren, sieht es auf Android anders aus. Nach der Änderung einiger Sicherheitseinstellungen können Anwendungen auch über andere Wege installiert werden.

Fortnite bei der Fußball-WM

Der vermeintliche Vorteil von App Stores liegt klar auf der Hand – zumindest versuchen uns Apple und Google das so zu verkaufen. Beide Konzerne werben mit dem gleichen Argument: Sicherheit. Die Anbieter überprüfen die Anwendungen und garantieren einerseits dafür, dass die Software auf dem jeweiligen Gerät lauffähig ist, andererseits, dass keine Sicherheitslücken oder Malware enthalten sind. Im Großen und Ganzen geht das Konzept auf, abgesehen von kleinen Patzern, die eher die Ausnahme als die Regel sind. Neben diesem Vorteil gibt es als Bonus noch einen zentralen Ort für Updates.

Was für die User vermeintlich ein Vorteil ist, ist für die Entwickler ein erheblicher Nachteil. Vor allem zwei Sachen: Einerseits müssen die Apps den Bedingungen des Herstellers entsprechen, andererseits erheben Google und Apple Gebühren für diesen Service. Beginnen wir bei den Einschränkungen. Die Bedingungen für Entwickler sind mittlerweile zig Seiten lang. Apple hat hier besonders restriktive Regeln – von der strikten „No Porn“ Policy bis hin zu den jüngsten Verboten von Apps für Kryptowährungen oder dem Erschwernis für Baukasten-Apps. Zudem nutzt Apple die Möglichkeiten auch, um sein Monopol zu sichern. Jüngst gab es Probleme mit Valve, der Hersteller durfte Steam Link trotz vorheriger Absprache mit Apple nicht veröffentlichen. Ungeachtet der vielen Einschränkungen verdienen sowohl Google als auch Apple fleißig mit, bis zu 30 Prozent für jeden getätigten Kauf. Das gilt nicht nur für den initialen Kauf einer Anwendung, sondern auch für In-App Käufe.

An diesem Punkt kommt Epic, der Anbieter von Fortnite, ins Spiel. Während die Anwendung unter iOS bereits verfügbar ist – hier hat der Hersteller keine Möglichkeit, den App Store zu umgehen – zieht sich die Veröffentlichung unter Android weiter hin. Der Hersteller möchte in zweierlei Hinsicht mehr Geld mit seiner Anwendung verdienen. Einerseits dürfte durchaus Geld von Samsung in Richtung Epic für die exklusive Veröffentlichung auf dem Note 9 geflossen sein, andererseits will der Hersteller keine Beteiligungen zahlen.

Fortnite wird grundsätzlich kostenlos angeboten, Epic verdient aber exorbitante Summen durch In-App Käufe auf allen Plattformen. Obwohl die Infrastruktur von Google und Apple hier keine nennenswerten Funktionen bereitstellt, verdienen beide Firmen gut mit. Darum wird Epic zumindest den Google Play Store in Zukunft umgehen und möchte die Anwendung direkt auf der eigenen Homepage anbieten. Damit fallen bei In-App Käufen keine Gebühren über Google Play an.

Fortnite Künstler wollen ihren Anteil

Umso mehr App Stores der Standardweg zur Installation von Software werden, desto häufiger gibt es abschreckende Beispiele im Hinblick auf deren Einschränkung – ohne das schlimme Wort „Zensur“ bedienen zu wollen. Zudem sind die Geschäftsmodelle der Betreiber sehr fraglich. Sowohl Google als auch Apple nutzen ihr Monopol hier deutlich aus. Es gibt wenige Firmen, die sich dagegen wehren können – eine der wenigen ist sicher Epic, vor allem im Zuge des Hypes um Fortnite.

Es wird interessant sein, ob Epic es schafft, nachhaltig – auch für andere Entwickler – etwas zu ändern. Andere Lösungen sind ebenso denkbar. Vielleicht lässt Google auch „die Hosen runter“ und bietet dem Hersteller einen Special-Deal an. Eine Praxis, die offenbar auch Apple neuerdings betreibt, sonst würden Office und Photoshop nicht bald im macOS App Store angeboten werden. Noch sind die App Store Konzepte „nur“ auf mobilen Plattformen ein Thema. Es gibt zwar entsprechende Lösungen für macOS und Windows, hier sind Stores aber (noch) nicht besonders weit verbreitet.

Via Business Insider