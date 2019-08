Seit 22 Uhr stellt Samsung auf seinem diesjährigen Galaxy Unpacked-Event neue Geräte vor. Neben den bereits im Vorfeld geleakten Neuerungen rund um das Galaxy Note 10 wurde auch ein neues Notebook vorgestellt: das Galaxy Book S.

Mit dem neuen Gerät will sich der südkoreanische Hardwarehersteller vor allem beim Thema Mobilität von der üblichen Konkurrenz abheben. Neben der Nutzung von Gigabit LTE, dank der Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Compute Platform, hat der Nutzer Zugriff auf das übliche Repertoire von Windows 10. Das Gerät soll sich besonders schnell starten lassen und wiegt gerade einmal 0,96 Kilogramm.

Der 13,3 Zoll große Bildschirm löst mit Full HD auf und ist gleichzeitig ein Touchscreen. Durch den stabilen Aluminiumrahmen soll das Gerät optimal gegen Stöße und Stürze abgesichert sein. Der Akku hält bis zu 24 Stunden, kann aber aufgrund seiner kompakten Größe relativ schnell wieder aufgeladen werden. 256 Gigabyte verbauter Speicher reicht für die meisten von uns wohl aus (inzwischen wird ja auch viel in der Cloud gespeichert). Falls es dennoch einmal mit dem Platz eng werden sollte, kann dieser mit einer microSD (bis zu 1 TB) vergrößert werden.

Auch beim Tempo legt das Galaxy Book S im Vergleich zu seinem Vorgänger zu. 8 GB RAM und ein 64-Bit Octa-Core-Prozessor im 7nm-Verfahren sorgen für ordentlich Geschwindigkeit im Alltag. Videokonferenzen können mit der verbauten 720p-HD-Kamera durchgeführt und das jeweilige Gegenüber durch Stereo Speaker in AKG-Qualität angehört werden. Beim Thema Sicherheit sorgt ein Fingerabdrucksensor für eine schnelle und einfache Anmeldung per Windows Hello. Die Tastatur besitzt eine Hintergrundbeleuchtung.

Wer möchte, kann das Gerät noch in diesem Herbst beim Händler seiner Wahl erstehen. Zur Auswahl stehen die Farben “Earthy Gold” und “Mercury Gray. Für das mobile Surfvergnügen wird zusätzlich eine Nano-SIM benötigt. Zum Redaktionsschluss waren die Preise des Ultrabooks noch nicht bekannt. Die Spezifikationen des Galaxy Book S können wir euch aber bereits verraten:

Betriebssystem Windows 10 Home/Pro Display 13.3’’ FHD TFT (16:9)

Touch: 10-Point Multi-Touchscreen Maße und Gewicht 305.2 x 203.2 x 6.2-11.8 mm, 0.96 kg IProzessor Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Compute Platform

7nm 64-bit Octa-core Prozessor (Max. 2.84 GHz + 1.8 GHz) Speicher 8 GB RAM (LPDDR4X), 256/512 GB

+ MicroSD Slot (bis zu 1 TB) Kamera 720p HD Akku 42Wh (typical)

Video playback: Bis zu 23 Stunden Netzwerk LTE Cat.18

Nano SIM Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, Bluetooth® v 5.0, USB Type-C, Location (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*) Sensoren Fingerprint Sensor, Hall Sensor, Light Sensor (Keyboard Backlit on/off) Authentifizierung Windows Hello per Fingerabdruck Audio Stereo speakers: Sound by AKG

Immersive sound with Dolby Atmos® technology (Dynamic, Movie, Music, Game,

Voice, and Personalize Modes)

