Gather Round – Was Apple nächste Woche vorstellen könnte

Angesichts des Termins bzw. der Tradition aus vergangenen Jahren ist vor allem mit der Präsentation neuer iPhones zu rechnen. Auch kein Geheimnis ist die Veröffentlichung der neuen Versionen aller Betriebssysteme. iOS 12, macOS Mojave, tvOS 12 und watchOS 5 wurden im Rahmen der WWDC im Juni bereits vorgestellt, befinden sich seitdem in Beta und sollen im Herbst erscheinen. Nächste Woche wird der Konzern dann die Veröffentlichungsdaten nennen. Die Einladung selbst lässt nur wenige Interpretationen zu. Bei dem Ring dürfte es sich um eine stilisierte Darstellung des Apple Parks von oben handeln, die Farbe könnte auf eine neue Farbe für das iPhone hindeuten.

Wer die Keynote am Mittwoch ohne Spoiler sehen möchte, sollte den Artikel an dieser Stelle abbrechen – und vielleicht nach der Vorstellung hier noch einmal vorbeischauen um herauszufinden, wie gut die Gerüchte dieses Jahr zutrafen.

iPhone in drei Größen

Die Gerüchteküche ist sich bezüglich der neuen iPhone-Modelle relativ einig. Demnach soll Apple das iPhone Xs in zwei verschiedenen Größen bringen. Die kleinere Variante soll über ein 5,8 Zoll großes Display verfügen und ist damit genauso groß wie das bisherige iPhone X. Dieses Jahr soll es auch eine größere Variante mit 6,5 Zoll geben, es soll auf den Namen iPhone Xs Max hören. Über die Namensgebung hat sich Kollege Casi hier bereits einige Gedanken gemacht.

Zusätzlich soll es noch ein günstigeres iPhone 9 geben. Das Design soll sich weitgehend an dem des iPhone X orientieren, beim Display wird der Konzern aber auf eine LCD-Variante setzen. So soll vor allem der Preis gedrückt werden können. Die Displaygröße soll sich in der Mitte der beiden anderen Modelle – bei 6,1 Zoll – ansiedeln.

Zu denn technischen Innereien gibt es, abseits des Displays, nur wenig Gerüchte. Apple wird einen neuen Prozessor vorstellen, dieser soll angeblich in 7 nm Bauweise gefertigt sein. Alle Geräte sollen auf Face ID setzen, ein Fingerprint Sensor unter dem Display gilt als unwahrscheinlich. Angesichts Apples Positionierung von Face ID – als wesentlich sicherere Alternative (obwohl Zwillinge ein Problem werden können,…) – zu dem Fingerprint, war dies bereits seit letztem Jahr eher unwahrscheinlich.

In Sachen Gerätefarben gehen die Gerüchte von Schwarz, Weiß und Gold für das iPhone Xs aus. Das iPhone 9 bzw. die Variante mit LCD soll angeblich in mehreren Farben veröffentlicht werden. Neben Schwarz und Weiß soll es eine rote, eine blaue, eine orange und eine rosarote Variante geben.

Auch bei den Preisen gibt es bereits erste Schätzungen – so soll das iPhone 9 das iPhone 8 in diesem Hinblick beerben, das iPhone Xs das iPhone 8 Plus und das iPhone Xs Max das iPhone X aus dem vergangenen Jahr. Die Preisschere wirkt – aus jetziger Sicht, ohne Informationen über die Speichergröße – eher unglaubwürdig. Die Differenz zwischen dem iPhone 9 und iPhone Xs wäre überraschend gering, die zwischen Xs und Xs Max aber ungewöhnlich hoch.

Aus einem internen Test-Stream von Apple sind mittlerweile auch Bilder geleakt worden, diese zeigen die beiden teureren Modelle mit goldenem Gehäuse.

Apple Watch mit weniger Rahmen

Auch bei der Apple Watch soll sich der Trend zu (fast) rahmenlosen Displays weiter durchsetzen. Zudem soll das Display besser aufgelöst werden, damit hätte die kommende Apple Watch fünfzig Prozent mehr Pixel als ihr Vorgänger. Zudem gilt es als relativ sicher, dass Apple den auffälligen roten Punkt auf der Krone bei dem LTE Modell deutlich dezenter gestalten wird.

Alle anderen Gerüchte sind eher Eintagsfliegen, hier wird in der Regel von einem dünneren Gehäuse oder zusätzlichen Sensoren gesprochen. So geistert seit langer Zeit ein Sensor zur nicht-invasiven Blutzuckermessung durch die Gerüchteküche, diese Hoffnungen haben sich aber bereits letztes Jahr nicht bewahrheitet.

Auch hier gibt es bereits Fotos aus dem Test-Stream, die Aufnahme zeigt die oben angesprochenen Designänderungen.

iPad jetzt noch mehr Pro

Apple hat bereits in der ersten Jahreshälfte ein neues, günstiges iPad vorgestellt – jetzt muss der Konzern die Lücke zwischen den Modellen wieder vergrößern. Dazu soll das teure iPad Pro ein völlig neues Design erhalten. Auch hier möchte Apple – was für (k)eine Überraschung – auf ein rahmenloses Design gehen. Damit kann mehr sichtbare Display-Diagonale in den bisherigen Gehäusen verbaut werden. Der Home Button soll wegfallen, stattdessen gibt es Face ID. Ausnahmsweise ist hier nicht die Rede von einer Notch, angesichts dessen, dass das iPad in zwei Ausrichtungen betrieben werden kann, wäre diese auch nicht sinnvoll.

Neue Macs und MacBooks

Um den Mac ist es in letzter Zeit eher schlecht bestellt. Immerhin hat Apple der MacBook Pro Reihe Mitte Juli überraschend neue Updates spendiert. Jetzt sollen andere Geräte nachfolgen bzw. grundlegend überarbeitet werden.

Als relativ sicher gilt ein übliches Update für die iMac Reihe, hier muss Apple in Sachen Prozessoren endlich moderne Hardware anbieten.

Stichwort moderne Hardware: Diese hätten sich sowohl der Mac Mini als auch das MacBook Air bereits seit vielen Jahren verdient – jetzt soll es endlich soweit sein. Beide Geräte sollen gänzlich neu designt werden. Dabei soll der Mac Mini über mehr Leistung verfügen, die auch für professionelle Anwendungsfelder ausreicht, das MacBook Air soll hingegen ein zeitgemäßer Einstiegs-Laptop werden.

Angekündigt und nicht erhältlich

Auf der anderen Seite gibt es da auch noch einiges an Zubehör, wo Apple ein Update bringen könnte – oder aber endlich veröffentlichen könnte, was versprochen war. Seit der Ankündigung von AirPower – eine Qi-Ladematte, auf der mehrere Geräte geladen werden können – ist ein Jahr vergangen. Vielleicht bringt der Konzern die Matte jetzt endlich heraus – oder lässt sich noch ein Jahr Zeit. An Peinlichkeit ist die Ankündigung ohnedies nicht mehr zu übertreffen.

Sofern AirPower veröffentlicht wird, wird es auch ein Update für die AirPods geben – diese bekommen ein Case, das mittels Qi geladen werden kann. Ein sonstiges Update der Kopfhörer gilt, für dieses Jahr, als eher unwahrscheinlich.

Zuviel – für eine Veranstaltung

Ein großes Produktfeuerwerk – und etwas viel für eine Veranstaltung? Das denke ich auch. Meine Vorhersage geht dementsprechend so weit, dass dieser Artikel für die Vorstellung und Gerüchte zweier Events reichen wird. Apple hat bereits häufiger zwei Events im Herbst veranstaltet – und die Vorstellungen aufgetrennt. Zuletzt war dies 2016 bei der Einführung des neuen MacBook Pro der Fall. Davon gehe ich auch dieses Jahr aus. Im September werden wir neue iPhones und die Apple Watch sehen, im Oktober dann neue Mac Hardware. Ein spannender Grenzgänger ist das iPad Pro, das potentiell auf beide Events passen würde. Im September aufgrund von iOS, im Oktober weil Pro.

So oder so dürfte es ein spannender Apple-Herbst werden und wir rechnen mit einigen Neuerungen – zumindest für das Ökosystem mit dem angebissenen Apfel. Alle die hier nicht interessiert sind, dürfen sich zumindest auf ein – oder zwei – Abende mit einem guten Bingo-Trinkspiel freuen.