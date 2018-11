Gerichtsurteil: StreamOn verstößt gegen die Netzneutralität – na und?

Die Idee hinter StreamOn klingt eigentlich gut. Die Telekom bietet mit diesem Tarif unlimitierte Daten. Wirklich unlimitierte Daten? Natürlich nicht, wo kämen wir da denn hin! Die Daten gibt es nur für vertraglich festgelegte Inhaltanbieter. Dabei betont der Provider klar: Jeder kann hier Partner und damit Teil von StreamOn werden. Die Grundidee in allen Ehren – so sollten Diskussionen über die Beschränkung der Netzneutralität umgangen werden. Am Ende reichen „fromme Bekenntnisse“ aber nicht aus, denn die Realität sieht deutlich anders aus.

Dabei kennt die Diskussion zwei unterschiedliche Ausprägungen. Die Auslegung der Gerichte ist hier wesentlich faktischer und hängt sich größtenteils an zwei dedizierten Punkten auf. Der erste liegt in der angebotenen Qualität begründet. Die Telekom reduziert die Übertragungsqualität von Videos, bei manchen Tarifen, auf lediglich SD-Qualität. So verstößt der Anbieter gegen das Gleichbehandlungsgebot. Auf der anderen Seite kommt das Thema Roaming ins Spiel – innerhalb der EU werden auch bei den ausgewählten Partnerdiensten Gebühren fällig. Bedeutet: StreamOn dürfte nicht nur im heimischen Netz ohne Anrechnung auf das Datenguthaben angeboten werden. Die Öffnung des Dienstes in Richtung EU-Roaming ist der Telekom natürlich ein Dorn im Auge, denn im EU-Ausland werden nicht ganz unerhebliche Kosten fällig.

Das Gericht legt in seiner Aussendung klaren Wert auf die Netzneutralität – die Pressemitteilung spricht davon, dass die Anbieter von Internetzugangsdiensten verpflichtet sind „den gesamten Verkehr bei der Erbringung von Internetzugangsdiensten gleich zu behandeln“. Ob uns das Urteil jetzt überrascht? Nein. Ob es richtig ist? (Eigentlich) ja.

Am Ende verstößt die Telekom mit StreamOn von Anfang an klar gegen die Netzneutralität. Es mag stimmen, dass grundlegend jeder Serviceanbieter an dem Angebot teilnehmen kann – es wäre aber genauso, als würde ich behaupten, jeder Mensch kann einen 10-fach Ironman schaffen. Grundsätzlich ist das zwar möglich, realistisch betrachtet bedarf dies aber viel Aufwand und wird nur den allerwenigsten und besten Sportlern vorbehalten bleiben. Ein Vergleich, der sich eins zu eins auf StreamOn umlegen lässt.

Die Service-Bedingungen verpflichten die Anbieter von Inhalten zu erheblichen Bedingungen. Die Angebote müssen gewissen Kriterien entsprechen, Änderungen von Diensten müssen weit im Vorfeld bekannt gegeben werden und am Ende, falls man gegen die Bedingungen verstößt, drohen Strafen von mehreren 1.000 Euro. Für große Konzerne ein Klacks, für kleine Anbieter – wie wir mit unserem Mobile Geeks Podcast beispielsweise – eine enorme Summe. Zusätzlich sind Inhaltsanbieter im Endeffekt dann dazu gezwungen, mit jedem Provider einen eigenen Deal auszuhandeln. Ein enormer Aufwand, den kleine Anbieter nicht stemmen können. Letztendlich ist es ausnahmsweise einfach: Zero-Rating ist gegen die Netzneutralität. Punkt.

Und für all diese Zeilen werden mich jetzt viele glückliche Telekom-StreamOn-Kunden hassen. Ich verstehe sie alle. Bei der Tariflandschaft in Deutschland ist es allzu verständlich, dass sich der Kunde dieses Angebot wünscht. Es ist eine leichte Linderung der üblichen Tarifschmerzen und eine erhebliche Verbesserung bei den ewigen Problemen mit Datenguthaben.

Aber Hand aufs Herz – Datenguthaben? Wo sind wir denn? Willkommen im 21. Jahrhundert – Daten sind nicht wie Schokolade. Wir können unser Datenguthaben nicht einfach aufessen und dann ist es weg. Die Netze können eine gewisse Leistung verkraften, diese kann verkauft werden. Es ist völlig absurd, dass diese Leistung gefühlt nur in den ersten fünf Tagen des Monats überhaupt ausgenutzt wird und die Nutzer ab dann zusehends in die Drosselung laufen. Worauf will ich hinaus? Die Tariflandschaft ist grundlegend falsch! Daran ändert StreamOn nichts, viel mehr hält es an einem alten, verkorksten, komplett überholten Modell fest. In vielen Ländern werden die Kosten für mobiles Internet (fast) nur noch über die Geschwindigkeit geregelt – nicht über die „verbrauchten“ Daten. So werden Zero-Rating-Dienste erst gar nicht benötigt. Und dort muss auch der deutsche Markt hin. Insofern: Goodbye StreamOn – du warst immer schon nur der Einäugige unter den Blinden.

Update: Druck auf die Telekom

Kurz nach dem Urteil forderte die Bundesnetzagentur die Telekom jetzt dazu auf, ihr Angebot nachzubessern. Je Verstoß werden sonst 100.000 Euro Zwangsgeld fällig. Im konkreten Fall liegen zwei Verstöße vor, also würde die Gesamtstrafe 200.000 Euro ausmachen. Wir bleiben gespannt. Aktuell versucht die Telekom, die Verwaltungsgerichtsentscheidung anfechten zu lassen, scheint damit aber zu scheitern. Man möchte alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen. Die Strafandrohung der Bundesnetzagentur wird kein Schweißtreiben bei dem Provider verursachen – 200.000 Euro sind ein Klacks angesichts des Konzernumsatzes und wahrscheinlich auch angesichts dessen, wie viel Geld die Telekom aus diesem Wettbewerbsvorteil gezogen hat.

Via Netzpolitik.org und Heise.de