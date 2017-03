Gewinnspiel: Mobile Geeks zahlt eure GEZ-Gebühren

Die GEZ-Gebühren bzw. der Rundfunkbeitrag… es gibt wohl wenige Abgaben in Deutschland, die immer wieder derartig kontrovers diskutiert werden und das hat durch die sozialen Medien noch einmal ordentlich angezogen. Und deshalb ist es an der Zeit sich hier mal zu outen.

Ich bin Schwarzseher! Ja, seitdem Deutschland vor 10 Jahren verlassen habe, konsumiere ich die TV- und Radio-Programme der Oeffentlich-Rechtlichen Sender ohne dafuer zu bezahlen. Das muss sich aendern, denn ich finde deren Angebote im Netz und den Mediatheken einfach viel zu gut, als dass ich diese nutzen moechte, ohne meinen Obulus zu entrichten. Nur das ist nicht ganz so einfach, schliesslich liegt mein Wohnsitz in Taiwan. Ergo kann ich gar nicht, auch wenn ich wollte, einen Antrag ausfuellen, um dann monatlich den Rundfunkbeitag zu entrichten.

Die deutschen Rundfunkanstalten bieten derartig viele hochwertige Inhalte an, dass es mir wichtig ist, diesen Stuetzpfeiler unserer Gesellschaft zu staerken. Damit moechte ich nicht nur ein Zeichen fuer den Rundfunkbeitrag setzen, sondern auch unsere Leser ermutigen, Formate und Inhalte auf diesen Kanaelen wieder bewusster wahrzunehmen. Weg vom schnellen Klickibunti-Konsum von irgendwelchen 10 Sekunden Clips, die man sich zwischen einem Burger und ner Coke reinknallt. Ja, vielleicht auch ein wenig Entschleunigung provozieren und euch motivieren, auszuprobieren, zu entdecken. Denn genau das habe ich in den letzten Jahren gelernt.

Mein Leben wird beeinflusst von Informations-Tsunamis, die mich ueber dutzende Distributionskanaele erreichen. Um so wichtiger ist es mir, dass ich bewusst abschalten kann, dass ich Formate konsumiere, die mich ein wenig runterholen und den Horizont erweitern. Genau das bieten mir die Oeffis und Kanaele wie die Deutsche Welle.

Waehrend ich diese Zeilen schreibe, schaue ich den Stream der ARD. Check Eins heisst die Sendung. Fuer Kinder. Und da wird gerade auf wunderbar einfuehlsame Art und Weise das Thema „Tod“ angesprochen. Auf den privaten Kanaelen laeuft in der Zeit viel Werbung und ein paar US-Zeichentrickfilme.

So stelle ich mir Programme vor, die einen Bildungsauftrag erfuellen sollen und ja, wir schimpfen immer mal wieder gerne, wenn wieder eine Volksmusiksendung laeuft oder fuer viel Geld irgendwelche Rechte fuer Sportveranstaltungen eingekauft werden. Aber auch diese Formate werden von Millionen Menschen geliebt und nein, wir muessen ja nicht alles gucken.

Also, fangt an zu entdecken, probiert aus und lasst uns auch in den Kommentaren wissen, welche Sendungen euch besonders gefallen. Das ist uebrigens schon einmal eine Moeglichkeit, um an diesem Gewinnspiel teilzunehmen.

So koennt ihr gewinnen

Loggt euch via Facebook oder mit eurer Email ein und dann habt ihr verschiedene Moeglichkeiten um mitzumachen. Mit jeder erhaltet ihr einen „Gummipunkt“ und manche Optionen koennen sogar taeglich ausgefuehrt werden. Je mehr Punkte ihr habt, um so hoeher sind die Chancen fuer euch zu gewinnen.

a Rafflecopter giveaway



Das verlosen wir

Unter allen Teilnehmern verlosen wir 3x 1 Jahre GEZ-Gebuehren. Diese betragen zur Zeit 17,5 Euro pro Monat, also 210 Euro pro Jahr. Und genau das uebernehmen wir hier von Mobile Geeks fuer euch.

Teilnahmebedingungen

Ihr koennt alle mitmachen, muesst aber auch euren Rundfunkbeitrag bezahlen. Also wenn jemand sich hat befreien lassen und meint, er koenne sich die 210 Euro einfach in die Tasche stecken. Sorry, is nicht. Wir werden uns das von euch via Email bestaetigen lassen :)

Nicht teilnehmen koennen uebrigens Redakteure und Mitarbeiter von Mobile Geeks, aber das duerfte verstaendlich sein.

Disclaimer

Wir fuehren dieses Gewinnspiel aus Ueberzeugung durch. Wir sind weder von den Oeffis angesprochen, noch unterstuetzt worden. Im Gegenteil, wir wollen mit dieser Aktion darauf hinweisen, dass es verdammt viele und gute Inhalte auf diesen Kanaelen gibt.

Also auf gehts. Ihr habt bis zum 13. November Zeit.

Viel Glueck!