Google: Das neue Gmail ist da – so aktiviert ihr es

Schon seit einiger Zeit sickerten immer wieder Infos durch, die darauf hinwiesen, dass Google seinem Email-Dienst Gmail ein fettes Update verpasst. Seit heute ist es nun soweit, Google hat es offiziell vorgestellt. Neu ist dabei nicht nur das Design, vor allem soll das neue Gmail smarter und sicherer sein.

In punkto Sicherheit hat sich Google den neuen „Vertraulich“-Modus einfallen lassen. Hier könnt ihr Mails mit einem Ablaufdatum versehen oder auch zuvor gesendete Nachrichten widerrufen. Zusätzlich kann für die Anzeige einer E-Mail eine zusätzliche Authentifizierung per SMS als erforderlich eingestellt werden. Damit möchte Google sicherstellen, dass eure Mail auch dann sicher ist, wenn der Empfänger gehackt wird. Es ist sogar möglich, die Optionen Weiterleiten, Kopieren, Herunterladen oder Drucken von Nachrichten zu entfernen.

Ebenfalls neu: Die Funktion „Automatische Erinnerungen“ erinnert euch selbstständig daran, Nachrichten zu verfolgen oder darauf zu reagieren, damit diese auch bei höherem Email-Aufkommen nicht verloren gehen. Außerdem führt Google auch für die Browser-Version von Gmail die „Intelligenten Antworten“ bzw. „Smart Replies“ ein, die ihr als Nutzer der Smartphone-App bereits seit einem Jahr kennt.

Google erklärt zu den Smart Replies, dass übrigens schon 10 Prozent der Email-Antworten auf Smartphones aus diesen smarten Antworten bestehen. Künstliche Intelligenz hält also auch in der Browser-Version des beliebten Email-Services Einzug und soll euch dabei unterstützen, mehr Ordnung in euren Mails zu halten.

Ihr könnt jetzt dank der entsprechenden Icons, die per Mouse-Over zu jeder Mail angezeigt werden, sehr schnell Löschen, Archivieren, als gelesen markieren oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt zurückstellen. In einer Seitenleiste rechts könnt ihr Kalender, Notizen oder den Aufgabenplaner aufrufen, ebenso eventuelle Add-ons, die ihr von Drittherstellern ergänzt.

Alles in allem ein — meiner Meinung nach — sehr schönes und lange überfälliges Redesign, zumal sich Gmail auch optisch aufgefrischt präsentiert. Einziger Haken: Es ist noch nicht für jedermann aktiviert. Das könnt ihr im Normalfall aber selbst nachholen, indem ihr einfach kurz bei den Einstellungen vorbeischaut (Das Zahnrad oben rechts).

Einfach auf „Das neue Gmail testen“ klicken und schon seid ihr dabei. Und keine Bange: Wenn euch das Design nicht zusagt bzw. ihr noch warten wollt mit dem Umstieg, dann lässt sich auf wieder zum bekannten Design zurück switchen.

Falls ihr jetzt von einem anderen Dienst zu Gmail wechseln möchtet, oder einfach das Gefühl habt, bei diesem Service noch nicht richtig fit zu sein, hilft euch ein Blick auf dieses Cheat-Sheet, oder ihr lasst euch Gmail ausführlich im Schulungscenter erklären.

Quelle: Google