Google Daydream View: Neues VR-Headset wird etwas teurer

Zwei Pixel-Smartphones, ein Google Home Mini, ein Pixelbook und jetzt auch noch die neue Google Daydream View: Damit sind heute zur Abwechslung mal aller guten Dinge fünf und nicht drei. DroidLife hat beim Enthüllen ganze Arbeit geleistet — was den Jungs und Mädels bei Alphabet bzw. Google so gar nicht gefallen dürfte.

Vielleicht kann man sich in der Google-Hauptzentrale ein wenig damit trösten, dass zwar Bilder und Preise sowie eine Handvoll Infos durchgesickert sind, aber viele technische Details nach wie vor nicht bekannt geworden sind. So verhält es sich auch bei der neuen VR-Brille von Google, denn außer den Preis und den Bildern können wir noch nicht viel berichten.

Die aktuelle Daydream View gibt es im Google Store in Deutschland für aktuell 69 Euro zu kaufen, laut den Infos von DroidLife zieht Google den Preis ein wenig an und wird in den USA 99 Dollar für die VR-Brille verlangen, in die ihr nach wie vor euer Smartphone versenken könnt.

Zur Technik können wir euch überhaupt noch nichts erzählen und müssen darauf warten, dass entweder weitere Leaks oder eben die Präsentation am 04. Oktober die restlichen Details offenbaren werden. Was wir wissen neben dem Preisschild für den US-amerikanischen Markt: Die verfügbaren Farben. Die lauten Charcoal, Fog und Coral und wie ihr auf dem Bild erkennen könnt, sind auch die Controller in der gleichen Farbe wie die Brille gehalten.

Das Design hat sich gegenüber dem aktuellen VR-Headset nur minimal verändert und hier müssen wir abwarten, wie sich die beiden Brillen dann im Endeffekt tatsächlich voneinander unterscheiden. Auf den ersten Blick wirken die neuen Modelle auf mich ein wenig robuster und besser verarbeitet, vermutlich hat sich Google auch für ein neues Material entschieden.

Am 04. Oktober (spätestens) wissen wir mehr und dann werden wir euch auch darüber informieren, was es mit der neuen Google Daydream View auf sich hat.