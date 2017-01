Google Pixel 2: Bessere Kamera, wasserdicht – und teurer

Erstmals hat Google im letzten Jahr ein Smartphone mit eigenem Branding veröffentlicht. Nach den Nexus-Smartphones greift Google hier ganz bewusst die allererste Garde an – also die Flaggschiff der Konkurrenten Samsung und natürlich Apple. Das dürfte auch gut geklappt haben, denn auch, wenn man nicht annähernd so viel Geräte des von HTC produzierten Smartphones verkauft, wie es Samsung mit dem Galaxy S7 oder Apple mit dem iPhone 7 gelingt, so sind Käufer wie Kritiker vom Google Pixel begeistert.

Für 2017 möchte Google, dass das so bleibt, also wird man alles dransetzen, das letztjährige Modell nochmal zu übertreffen. Erste Infos gibt es dazu nun, die 9to5google.com jetzt aus einer Quelle erhalten hat, die sich in der Vergangenheit als verlässlich gezeigt habe. Stimmen diese Infos, dann wird der Nachfolger schlicht „Pixel 2“ heißen und natürlich über eine verbesserte CPU setzen.

Aktuell würden dazu in Prototypen zwei verschiedene Prozessoren von verschiedenen Unternehmen (Qualcomm, Intel) getestet. Wir dürfen wohl davon ausgehen, dass einer dieser SoCs der Snapdragon 835 ist. Außerdem sei es so gut wie sicher, dass das Pixel 2 wasserdicht sein wird. Damit würde man einen Kritikpunkt des Vorgängers ausmerzen. Besonders viel Mühe möchte man sich dem Informanten zufolge erneut mit der Kamera geben. Die konnte schon im ersten Google Pixel auf ganzer Linie überzeugen, jetzt möchte man dennoch nachbessern. Die Pixelzahl bleibt dabei unangetastet, dennoch sollen die Fotos besser gelingen, vor allem im Low-Light-Bereich.

Die Entwicklung befindet sich noch in einem recht frühen Stadium, so dass – gute Quelle hin oder her – das alles noch nicht in Stein gemeißelt ist, sich Dinge also durchaus noch ändern können. Das gilt auch für eine weitere Info zum Pixel 2. Wie es heißt, werden derzeit auch verschiedene Prototypen eines Pixel 2b getestet. Dabei soll es sich um eine abgespeckte Version des Pixel 2 handeln, welches technisch schwächer bestückt ist, dafür aber auch günstiger daher kommt. Dieses Smartphone, welches zeitgleich oder etwas nach dem Pixel 2 veröffentlicht werden soll, zielt allerdings auf andere Märkte ab – vermutlich hat Google hier die Emerging Markets im Blick.

Das Pixel 2 selbst dürfte übrigens den Gerüchten zufolge teurer werden: Die verbesserten Technologien verlangen ihren Preis und das soll konkret bedeuten, dass das Smartphone 50 Dollar teurer wird als das erste Pixel. Warten wir mal ab, ob dem dann tatsächlich so sein wird – und wie genau Google das begründen wird. Wie gesagt: Wir sind hier noch im Gerüchte-Stadium unterwegs, betrachtet diese ersten Infos also noch mit einer Portion Skepsis.

Quelle: 9to5google.com