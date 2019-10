Google Pixel 4 und iPhone 11 Pro im direkten Kameravergleich

In diesem Artikel vergleiche ich Schnappschüsse, Nachtmodus, Zoom, Selfie-Kamera und Portrait-Modus des Google Pixel 4 und Apple iPhone 11 Pro. Dabei wurden die Bilder unter gleichen Bedingungen aufgenommen und manuell nichts anderes eingestellt, außer eventuell in die diversen Modi zu wechseln. Es geht hier nicht darum, was man mit der Kamera alles machen kann, denn wenn man möchte und kann, kann man aus beiden Smartphones fantastische Fotos herausholen. Dessen bin ich mir natürlich bewusst. Es geht eher um das draufhalten und den Algorithmus der Kamera entscheiden lassen, wie das der Großteil der Nutzer tuen. Point and Shoot.

Google Pixel 4 | iPhone 11 Pro – Fotos bei Tageslicht:

Im allerersten Bild sehen wir einmal den offensichtlichsten Unterschied zwischen beiden Smartphone-Kameras. Während das Google Pixel 4 eher kühle Farben bevorzugt, sind die Farben des iPhone 11 Pro Max deutlich wärmer. Das Pixel spiegelt die realen Farben der Szene deutlich besser wieder, wenn auch nicht zu 100%, während es beim iPhone leicht verfälscht ist und alles leicht sommerlicher wirkt. Grundsätzlich kein Problem, da man die Farbtemperatur sehr leicht korrigieren kann, aber es wäre natürlich schöner, wenn man diesen Extraschritt nicht machen müsste. Wenn wir uns die Details anschauen, leisten beide Smartphones im Vordergrund gute Arbeit. Nur beim Himmel sieht man, dass das Google Pixel 4 den besseren Dynamikumfang mit sich bringt, während der Himmel beim iPhone 11 Pro etwas überbelichtet ist.

Die Sache mit der Farbtemperatur trifft in den meisten Fällen zu, jedoch entscheidet sich das Google Pixel 4 manchmal je nach Situation auch mal wärmere Farben zu nutzen. Das sehen wir hier beim Aachener Dom. Tatsächlich kommen die Farben des iPhones hier näher an das reale Motiv. Das Bild des Pixel 4 mag dafür je nach Betrachter besser auf das Auge in dieser Situation wirken. Bei den Details kann ich bei beiden Smartphones beim reinzoomen nicht meckern. Was jedoch auffällt ist, dass das Pixel 4 versucht mehr aus den Schatten rauszuholen, sodass man ein bisschen mehr sieht, ohne Details zu verlieren.

Das sehen wir auch beim zweifachen Zoom. Während es beim iPhone immer dunkler wird, sieht man den Dom beim Google Pixel 4 so, wie es eigentlich sein sollte, teilweise sogar besser, ohne dass man Kompromisse bei der Darstellung des Himmels macht. Die Farben des Google Pixel 4 sind hier noch immer etwas warm. Es sieht jedoch in diesem Kontext recht gut aus.

Kurzer Exkurs: Was ich jedoch beim Google Pixel 4 hasse: Wenn Telefoto, wie in der Präsentation gesagt, so wichtig ist: Wieso gibt es keine 2x Zoom-Taste in der Kamera? Man muss immer mit zwei Fingern reinzoomen und hoffen, dass man den 2x Zoom trifft und oft pendelt man zwischen 1,9 und 2,1. Bitte beheben. Danke.

Google wirbt ja mit seinem Super Rez Zoom, wo man bis zu 8 mal mit wenig Qualitätsverlust in ein Bild heranzoomen kann. Das iPhone 11 Pro hat dieses Feature zwar nicht, jedoch ist es trotzdem interessant einmal beides zu vergleichen. Witzigerweise ist das Bild des iPhone 11 Pro in den Details gar nicht mal so schlecht und sieht dem Pixel sogar relativ ähnlich, wo das Google Pixel 4 das rauschen etwas mehr unterdrückt. Was das Google Pixel 4 jedoch zum klaren Gewinner macht, ist einfach, dass das iPhone das Bild zu sehr unterbelichtet um möglichst auch den Himmel korrekt darzustellen, wo das Pixel 4 bei beiden kein Problem hat. Wenn das iPhone hier eventuell in der Software nachbessern würde, könnte man hier aber gut konkurrieren. Die Farben beim Pixel 4 sind hier noch immer etwas zu warm.

Hier schauen wir uns den Dom einmal in Miniatur-Form an. Dazu nutze ich den Portrait-Modus, da dies ein etwas schwierigeres Motiv ist und man schnell die üblichen Fehler erkennen kann. Farblich fällt auf, dass das Bild des iPhone 11 Pro deutlich zu warm ist. Die Tiefenunschärfe wirkt bei beiden relativ gut, wobei mir das Google Pixel 4 hier besser gefällt, da es das Objekt besser hervorhebt und während beim iPhone 11 Pro noch viele Details im Hintergrund erkennbar sind. Betrachten solltet Ihr einmal den hinteren Teil des Doms. Das Google Pixel 4 trennt die kannte nicht ganz Sauber, ist jedoch noch akzeptabel, da es die Illusion der Tiefenunschärfe nicht allzu sehr stört. Beim iPhone 11 Pro sieht man jedoch links und rechts von der mittleren Kuppel, dass die Wand komplett scharf dargestellt wird und die Software das Objekt nicht vom Hintergrund trennen konnte. Wie gesagt, es ist ein schweres Motiv. Gleich kommen noch einige einfachere Motive.

Das Google Pixel 4 entscheidet sich beim nächsten Bild für eine wärmere Farbe und schafft es nicht die beleuchtete Schrift auf dem Gebäude richtig darzustellen, da es dabei zum Banding kommt und es das flimmern des Lichtes nicht korrigiert. Das schafft das iPhone 11 Pro deutlich besser, die Farben sehen raler aus, jedoch leidet der Himmel unter Überbelichtung, wo das Pixel diesen Richtig darstellt.

Als nächstes sehen wir einen Pilz, den ich zufällig gefunden habe, in der Nahaufnahme. Das Google Pixel 4 fokussiert hier tatsächlich stark auf den Pilz, weshalb die Blätter vorne und hinten unschärfer sind, wo man beim iPhone 11 Pro deutlich mehr Details erkennen kann. Dafür sind die Farben des Pixel 4 viel lebendiger. Hier muss jeder selbst entscheiden, was er/sie besser findet.

Google Pixel 4 | iPhone 11 Pro – Low-Light / Nachtfotos:

Eigentlich ein recht einfaches Bild, jedoch deutliche Unterschiede. Das das Bild beim Google Pixel 4 deutlich besser wirkt, muss ich vermutlich niemandem erzählen. Der Weißabgleich stimmt, die Lampe ist weniger überbelichtet. Jedoch sieht man ein deutlicheres rauschen auf der rechten Seite und vor allem rechts unten. Das hat man zwar auch beim iPhone, aber es ist sichtbar reduzierter. In allen anderen Punkten ist das Bild jedoch recht schwach (beide Bilder ohne Nachtmodus).

Google wirbt ja mit perfektem Weißabgleich im Nachtmodus. Wie groß der Unterschied tatsächlich ist, merkt man spätestens bei dem unteren Bild. Kurzer Kontext: Die Lichter im Restaurant hatten tatsächlich einen sehr starken warmen Gelbton, der meist Bilder unbrauchbar macht. Tatsächlich ist die Darstellung des iPhone 11 Pro das realistischere, weil es in echt tatsächlich fast so wie im Bild aussah, jedoch kann man mit diesem Bild nicht viel anfangen, wenn man es irgendwo posten möchte. Das Google Pixel 4 bietet ein fast surreales Ergebnis mit sehr gutem Weißabgleich und damit ein Bild, wie man sich das vermutlich beim Fotografieren auch vorgestellt hatte.

Die Sache mit dem Weißabgleich sieht man auch auf dem nächsten Bild ganz gut. Zwar sieht der Raum tatsächlich so aus, wie es das iPhone aufgenommen hat, aber das Pixel 4 liefert den korrekten Weißabgleich und liefert das Bild, welches man eigentlich haben wollte. Sofern man den Nachtmodus nutzt.

Dieses Bild habe ich wieder im Portrait-Modus geschossen. Beide Smartphones haben eine ganz andere Vorangehensweise. Das Google Pixel erkennt vermutlich die Schwierigkeit des Motives und versucht möglichst in Stufen den Bokeh-Effekt darzustellen und vermutlich für das Bild wichtige Objekte noch möglichst Scharf darzustellen. Das iPhone versucht eine Portrait-Linse zu imitieren und fokussiert sich nur auf eine kleine Ebene, was ja nicht schlecht wäre, wenn es sich nicht schon beim vorderen Glas selbst schwer tuen würde. Hier geht das Google Pixel 4 den sicheren Weg. Aber auch sonst sind die Farben beim Pixel deutlich besser und kleine Details wie die Tröpfchen sind schöner.

Beim Kürbis schlagen sich beide Smartphones relativ gut. Beide machen Fehler beim Glas, wo es beim iPhone 11 Pro jedoch etwas extremer ist. Abgesehen davon sind die Farben dies Google Pixel 4 einfach kräftiger.

Hier nochmal ein relativ einfaches Motiv ohne Nachtmodus. Das Google Pixel 4 leuchtet die Seiten etwas besser aus und hat auch die korrektere Farbe, leicht kräftigere farbe, während das iPhone 11 Pro dazu neigt leicht ins grün-gelbliche zu gehen. Beide Bilder sind jedoch ansonsten in Ordnung. Die Detaildarstellung und das Hintergrundrauschen ist bei beiden Geräten relativ ähnlich.

Für den Nachtmodus habe ich mir ein schwierigeres Motiv ausgesucht. Farblich wirkt das Bild des Google Pixel 4 hier deutlich lebendiger. Der Nachtmodus gibt dem ganzen oft das gewisse etwas. Jedoch bin ich leicht enttäuscht bei den Lichtern im Hintergrund (achtet z.B. auf das “König”). Wie schon bei einem der Bilder zuvor scheint das Google Pixel 4 Schwierigkeiten mit Banding zu haben und versucht nicht sich der Frequenz der Lichter anzupassen. Das sollte sich relativ leicht per Software korrigieren lassen, jedoch denke ich, dass man sich hier von Anfang an hätte Gedanken machen müssen. Bei den Vorgängern hatte ich dieses Problem nicht. Ich hoffe also auf ein Update. Das iPhone 11 Pro kriegt das deutlich besser hin, lässt das Bild aber lebloser und dunkler erscheinen. Im normalen Automatik-Modus wäre dieses Bild ja super, jedoch nicht im Nachtmodus.

Google Pixel 4 | iPhone 11 Pro – Selfies / Selfie-Portraits:

Bei Selfies nehmen beide Kameras quasi im “Ultraweitwinkel” auf um mehr ins Bild zu bekommen. Beim iPhone kann man beim Aufnehmen einfach in den normalen Weitwinkel croppen lassen, während das Google Pixel 4 bis zu vierfach ins Gesicht hineinzoomen kann. Wir schauen uns aber das Bild in voller Auflösung, also im Ultraweitwinkel an.

Das Google Pixel 4 hat die echteren Farben, ist grundsätzlich Kühler in der Darstellung und hat den deutlich besseren Dynamikumfang, wenn wir uns den Himmel einmal anschauen. Es ist aber im Gesichtbereich etwas zu Dunkel für ein Selfie. Das iPhone 11 Pro hellt das Gesicht mehr auf, was grundsätzlich bei einem Selfie eher was gutes ist, hellt damit aber auch alles andere auf, was dann den Hintergrund weniger Schön aussehen lässt und weshalb auch der Himmel überbelichtet ist. Ansonsten sind die Farben etwas Wärmer als beim Pixel.

Im Portraitmodus korrigiert das Pixel die bemängelte Dunkelheit im Gesicht und trennt den Hintergrund gut vom Hauptmotiv. Das kann man auch über das iPhone 11 Pro sagen, welches jedoch ein wenig hineinzoomt und die Kopfform leicht abändert, was für ein Portrait aber die realistischere Darstellung ist. Farblich wirkt das Pixel deutlich besser, wobei das Gesicht für meinen Geschmack zu sehr ins rötliche. Dafür stellt das iPhone mehr Details im Gesicht dar. Beide haben also Stärken und Schwächen.

Bei Low-Light gewinnt für mich das Pixel wegen dem besseren Weißabgleich und schärferen Details im Hintergrund. Beim Gesicht sind beide Geräte relativ gleich, bis auf die sich ändernde Kopfform.

Im Portrait-Modus ist es relativ ähnlich wie beim letzten Bild, wobei das Pixel 4 sich beim Gesicht etwas mehr Mühe gibt. Das iPhone macht dafür leicht auffälligere Fehler bei den Haaren.

Google Pixel 4 | iPhone 11 Pro – Ultraweitwinkel:

Einen Ultraweitwinkel-Vergleich habe ich in diesem Artikel nicht, denn das Google Pixel 4 hat keinen Ultraweitwinkel, da angeblich Telefoto so viel wichtiger ist. Daher gewinnt hier das iPhone automatisch. Warum sich Google so sehr dagegen wehrt verstehe ich noch immer nicht, vor allem, weil es nicht mal, wie bei jedem Hersteller üblich, einen einfachen Weg zum Zoomen über eine extra Taste innerhalb der Kamerasoftware gibt. Zu iPhone kann ich sagen, dass die Bilder qualitativ ziemlich gut sind, aber dazu dann später mehr im Testbericht zum iPhone 11 Pro Max.

Google Pixel 4 | iPhone 11 Pro – Fazit:

Insgesamt sehe ich das Google Pixel 4 eher vorne als das iPhone 11 Pro, auch wenn letzteres auch grundsätzlich gute Fotos aufnimmt und manchmal sogar besser ist. Beide Smartphones leisten sehr gute Arbeit, aber im Gesamtpaket leistet das Google Pixel 4 einfach mehr, auch wenn es unverständliche Schwächen hat, die es eigentlich nicht haben sollte. Wie bereits erwähnt geht es hier nur um Schnappschüsse direkt aus der Kamera und ohne Einwirkungen meinerseits.

Eure Meinung zu den beiden Smartphones könnt Ihr mich gerne auch in den Kommentaren wissen lassen. Mich würde interessieren, wie Ihr die Ergebnisse wertet und ob Ihr eventuell in einigen Punkten anderer Meinung seid, denn subjektives empfinden spielt bei solchen Vergleichen natürlich auch eine Rolle.