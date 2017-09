Google Pixelbook: Neues Chromebook kommt mit Pixelbook Pen

Wir haben längst vermutet, dass Google uns bei seiner Präsentation am 04. Oktober auch ein neues Chromebook vorführen wird und der Leak von DroidLife erfüllt auch diese Erwartungen. Das neue Modell wird Google Pixelbook heißen und erstmals auch mit einem Eingabestift bedient werden kann, dem für 99 US-Dollar separat erhältlichen Pixelbook Pen.

Zu diesem Stift ist bekannt, dass er druckempfindlich reagieren wird, mit Anti-Tilt-Unterstützung kommt und verzögerungsfrei arbeiten soll. Damit das Arbeiten mit dem Stift auf dem Pixelbook mehr Sinn ergibt, wird man das Display bei dem Gerät so umklappen können, dass es wie ein Tablet bedient werden kann.

Das Pixelbook soll in der Farbe Silber und in drei Speicher-Varianten erscheinen. Die kleinste Speichergröße ist demnach 128 GB für einen Preis von 1 199 US-Dollar, 256 GB gibt es für 1 399 US-Dollar und für 512 GB schließlich werden dann 1 749 Dollar fällig. An diesen Preisen könnt ihr erkennen, dass sich Google erneut an seinen alten Pixel-Notebooks orientiert und im Gegensatz zu den günstigen Chromebooks der Konkurrenz auch entsprechende High-End-Technik verbauen wird.

Sehr viel mehr ist über das Google Pixelbook mit Pixelbook Pen aktuell noch nicht bekannt, aber auch hier bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir auch über das Chromebook noch vor dem 04. Oktober weitere Informationen geliefert bekommen werden.