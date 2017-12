Pünktlich zur Vorweihnachtszeit brennt der Baum — bei Amazon und Google. Würde man sagen, dass die beiden US-Tech-Konzerne nicht super miteinander auskommen, wäre es noch eine gewaltige Untertreibung. Jetzt droht der Streit zwischen beiden völlig zu eskalieren — was sowohl für Amazon- als auch Google-Kunden eine denkbar unschöne Geschichte wäre.

Worum geht es? YouTube wird — initiiert durch Google — auf Hardware von Amazon nicht mehr stattfinden. Betroffen ist der Amazon Echo Show, aber schlimmer noch: Ab dem 01. Januar 2018 gehen die YouTube-Lichter auch auf den Fire TV-Devices aus, wo YouTube natürlich ein sehr gern genutzter Service ist. Ein Google-Sprecher erklärt dazu:

​We’ve been trying to reach agreement with Amazon to give consumers access to each other’s products and services. But Amazon doesn’t carry Google products like Chromecast and Google Home, doesn’t make Prime Video available for Google Cast users, and last month stopped selling some of Nest’s latest products. Given this lack of reciprocity, we are no longer supporting YouTube on Echo Show and FireTV. We hope we can reach an agreement to resolve these issues soon.