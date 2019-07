Grundlagen der Smartphone-Fotografie: Vordergrundelemente

Smartphones mit Porträtmodus gibt es nun schon seit einigen Jahren – die meisten Kameras können mittlerweile zwischen Motiv und Hintergrund unterscheiden und diesen verschwommen darstellen. Richtig umgesetzt verleiht dieses Feature den Bildern einen professionellen Look.

Hartgesottene Pixel-Fans werden zwar behaupten, dass Googles Smartphones diese Technologie dank einer cleveren Kombination aus Hardware, Software und KI perfektioniert haben, aber meine Erfahrung sagt etwas anderes. Kein Smartphone, unabhängig von Preis, Marke, Anzahl der Objektive und den technischen Details, ist in der Lage, meine Haare so präzise wie eine echte Kamera vom Hintergrund abzusetzen.

Aber welche Alternativen gibt es, wenn man nicht gleich zur Spiegelreflexkamera greifen möchte? Ich verrate es euch: ihr könnt Vordergrundelemente zu euren Bildern hinzufügen.

Verzichtet auf den Porträtmodus

Wenn ihr euren Fotos mehr Tiefe verleihen möchtet, solltet ihr am besten ganz auf den Porträtmodus verzichten. Die ständige Unsicherheit beim Fotografieren ist es einfach nicht wert – vor allem im Urlaub oder wenn ihr die Momente eures Lebens als spontane Schnappschüsse festhalten möchtet. Bringt stattdessen einfach das Motiv näher an das Objektiv heran, um einem sonst flachen oder langweiligen Foto mehr Tiefe zu verleihen.

Das funktioniert besonders gut, wenn der Hintergrund zu schön ist, um nur verschwommen dargestellt zu werden. Am besten verwendet ihr hierzu die Weitwinkelkamera eures Smartphones. Es wäre wirklich schade, einen Hintergrund mit so viel Charakter nicht zur Schau zu stellen.

Platziert euer Motiv zwischen verschiedenen Objekten

Das Tolle am Hinzufügen eines Vordergrundelements ist, dass ihr kein teures Objektiv benötigt, um großartige Fotos aufzunehmen, die eine Geschichte erzählen.

Selbst wenn euer Smartphone nur eine einzige Kamera besitzt, braucht ihr nur ein zusätzliches Objekt, welches ihr geschickt im Bild platzieren könnt – beispielsweise eine Wand, einen Zaun, ein Trinkglas, Blätter oder Blumen.

Funktioniert auch bei Essen und anderen Motiven

Der Porträtmodus funktioniert in den meisten Fällen nur bei Personen. Und selbst wenn ihr es schafft, mit dem Porträtmodus euren Hund zu fotografieren, so ist es bei vielen anderen Motiven reine Glückssache. Das Tolle an Vordergrundelementen ist, dass die Methode unabhängig vom Motiv funktioniert – bei Personen, Gebäuden und sogar bei eurem Mittagessen.

Sorgt dafür, dass eure Fotos eine Geschichte erzählen

Ho Chi Minh, Vietnam. Das Foto wurde mit dem iPhone XS aufgenommen.

Durch den Einsatz geeigneter Vordergrundelemente könnt ihr auch der Geschichte, die euer Foto erzählt, mehr Tiefgang verleihen. Einige Palmenblätter verleihen zum Beispiel euren Fotos einen atmosphärischen Sommervibe.

Geht sparsam damit um

Wie bei den meisten Dingen gilt auch hier das Motto: alles in Maßen. Viele Fotos sehen ohne Vordergrundelement am besten aus – den Porträtmodus würdet ihr schließlich auch nicht bei jedem Bild verwenden.

Probiert diesen Trick bei eurer nächsten Reise aus und schickt uns eure Lieblingsbilder in den Kommentaren.