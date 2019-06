Da die Kopfhörerbuchse mittlerweile vom Aussterben bedroht ist, stellt sich die Frage, welche Bluetooth-Audiogeräte man sich am besten zulegen sollte. Ich selbst habe ein Paar Dash-Kopfhörer im Wert von 399EUR – aber sollte mir jemals einer der Ohrstöpsel verloren gehen, kostet ein einzelner Ersatzstöpsel ganze 150 Euro, das wäre also ziemlich ärgerlich. Auch aus diesem Grund sind teure Bluetooth-Kopfhörer nicht immer die beste Wahl.

In meiner Liste werde ich euch einige Kopfhörer vorstellen, die euch selbst beim Joggen oder im Fitnessstudio nicht verloren gehen werden. Außerdem möchte ich darauf hinweisen, dass ich bei einigen der Headsets den Codec Bluetooth (BT) aptX als Pluspunkt angemerkt habe. Die meisten Kopfhörer sind mit dem SBC-Codec ausgestattet, der eine Sampling-Frequenz von 48 kHz und Bitraten von bis zu 198 kb/s (für Monostreams) bzw. 345 kb/s (für Stereostreams) ermöglicht. Bei aptX HD sind es dagegen bis zu 576 kb/s bei 24-bit-48kHz-Audiodateien. Das bedeutet, dass sich mithilfe von aptX qualitativ hochwertigere und größere Audiodaten übertragen lassen. Wem Audioqualität extrem wichtig ist, der sollte wohl etwas mehr für seine Kopfhörer ausgeben. Wenn ihr aber trotzdem zu einem günstigeren Modell greifen möchtet, solltet ihr euch am besten für On-Ear-Kopfhörer entscheiden, da diese einen volleren Sound bieten, oder zumindest ein Produkt mit aptX-Codec kaufen, da dieser in diesem Preissegment für eine bessere Soundqualität sorgt.

Ich habe zwar nicht alle Modelle persönlich getestet, aber alle nicht von mir getesteten Kopfhörer in dieser Liste sind entweder eine Empfehlung eines anderen Techbloggers oder eines Freundes.

VAVA MOOV 28 – Solides Allround-Headset

Positiv Großartiges und hochwertiges Design Dank der Magneten im Innern der Kopfhörer, könnt ihr sie euch einfach um den Hals legen und die beiden Ohrstecker miteinander verbinden, damit sie euch nicht verloren gehen. Gute Soundqualität Die vom Hersteller versprochenen 8 Stunden Akkulaufzeit sind weit untertrieben. Häufig sind es sogar mehr als 9 Stunden Wer die Kopfhörer nur auf dem Weg zur Arbeit und im Fitnessstudio verwendet, der muss sie höchstwahrscheinlich nur einmal pro Woche aufladen Spritzwassergeschützt (IPX5) Das Kabel ist gut ausbalanciert und bequem

Negativ Das Aufladen dauert 2 Stunden

SoundPeats Engine – Beste Preis-Leistung, Reichweite & Konnektivität

Ich hatte einige Wochen lang viel Freude mit diesen Kopfhörern, bis mein Hund sie eines Tages auffraß – nein, das ist kein Scherz ;-). Aufgrund der hohen Akkulaufzeit und der guten Soundqualität belegen sie in meiner Liste den ersten Platz. Da ich sie leider nicht länger testen konnte, habe ich im Internet nach ein paar Langzeittests gesucht. Laut BGR sollen sie sogar besser klingen als Apples AirPods.

aptX & aptX LL – diese Abkürzungen klingen zwar nicht unbedingt schön, sorgen aber für hochwertige Audiowiedergabe und eine ordentliche Reichweite von bis zu zehn Metern; praktisch, wenn man Musik hören möchte, ohne ständig das Smartphone in der Hosentasche herumtragen zu müssen. Das Nackenband dürfte für viele das K.o.-Kriterium sein. Beim Joggen hüpft es leider zu sehr herum und es sorgt außerdem dafür, dass sich die Kopfhörer nicht so leicht in der Hosentasche verstauen lassen. Vielen Leuten wird der Formfaktor aber gefallen.

Positiv aptX & aptX LL gibt es in dieser Preisklasse eigentlich nicht.

Schallisolierend

Wasserresistent nach IPX6

Das Nackenband hat viel Spiel und fühlt sich identisch zu dem der BeatsX und OnePlus Bullets Wireless an.

Ordentliches Mikrofon, das besser als das des Vorgängers ist.

Großartige Akkulaufzeit – in meinem Test lag sie zwischen 13,5 bis 14 Stunden.

Guter Sound, nur tiefere Frequenzen sind aufgrund des stark betonten Basses ein wenig verwaschen (was ich für Musik beim Sport aber bevorzuge). Die passive Schallisolierung reduziert Umgebungsgeräusche. Der Sound ist für diese Preisklasse hervorragend und gut genug für Sport und den Weg zur Arbeit. Negativ Das Nackenband stört beim Sport und kann beim Joggen herumhüpfen. Auf dem Crosstrainer und bei anderen Ausdauerübungen ist es aber in Ordnung.

TaoTronics 4.1 In-Ear – Für (sportliche) Musikliebhaber

Die TaoTronics wurden mir von einem Bekannten empfohlen, der jede Woche mindestens 50 Kilometer joggt. Deshalb verleihe ich diesen In-Ear-Kopfhörern mein ganz persönliches Jogger-Gütesiegel.

Positiv aptX-Codec

Eingebaute Geräuschunterdrückung

Die Keramikantenne erhöht die Reichweite der Kopfhörer, eliminiert Rauschen und macht sie resistenter gegenüber Interferenzen.

Ladezeit beträgt nur eine Stunde

Spritzwassergeschützt (IPX5) Negativ Leider nur 5-6 Stunden Akkulaufzeit, obwohl der Hersteller 8 Stunden verspricht

Mpow Thor On-Ear Bluetoothkopfhörer

On-Ear-Kopfhörer sind mittlerweile zu einem wahren Modestatement geworden. Aufgrund des Designs verlangen die meisten Hersteller in der Regel auch mehr als 35 Euro für diese Art von Kopfhörern. Wir haben zwar immer noch kein wirklich elegantes Paar On-Ear-Kopfhörer in einer niedrigeren Preisklasse gefunden, aber die Mpow sehen zumindest nicht schlecht aus. Wenn man genauer hinsieht fällt der niedrige Preis zwar auf, aber wenn euch das nicht stört, werdet ihr mit diesen gut klingenden Bluetooth-Kopfhörern viel Freude haben.

Positiv 8 Stunden Akkulaufzeit

Laut genug, um Umgebungsgeräusche zu übertönen

Besserer Bass als bei In-Ear-Kopfhörern, aber auch kein voller Bass wie bei teureren On-Ear-Headsets

Lässt sich zum Transport zusammenfalten Negativ Ladedauer beträgt 2-3 Stunden

Sie sind zwar bequem, aber weil der Druck auf die Ohren doch etwas groß ist, werdet ihr sie wohl nach einer Stunde abnehmen wollen, um euch die Ohren zu massieren.

Weder aptX-Code noch Geräuschunterdrückung

Aukey Latitude EP-B40 – Zwei Jahre Garantie

Die Aukey Latitude EP-B40 sind eine Empfehlung eines netten Typen aus dem Fitnessstudio, mit dem ich mich vor ein paar Tagen unterhalten habe. Ich habe natürlich nachgesehen, ob sich noch jemand positiv zu den Aukey geäußert hat und bin glücklicherweise auf einen Artikel von Wirecutter gestoßen. Dort wurden die Kopfhörer zu einem der besten Budget-Gymaccessoires gekürt.