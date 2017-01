Tesla hat ein Problem: Hersteller sollen für autonome Autos haften

Die PKW-Maut kommt. Damit ist diese Nachricht auch schon abgehakt, denn im Rahmen der Diskussionen um die neue Gebühr geht momentan völlig unter, dass das Bundeskabinett auf Betreiben des Bundesverkehrsministeriums unter Alexander Dobrindt einen Gesetzesentwurf zum automatisierten Fahren verabschiedet hat. Kern des Gesetzes ist die rechtliche Gleichstellung von menschlichem Fahrer und Computer. Hoch- oder vollautomatisierte Fahrsysteme dürfen damit künftig die Fahraufgabe selbstständig übernehmen.

Dass nach Dobrindts Ansicht “modernste Verkehrsrecht der Welt” regelt de facto die rechtliche Gleichstellung von Fahrzeugcomputern und menschlichen Autofahrern und hat damit zur Folge, dass die Verantwortung vom Fahrer an das Auto übertragen werden kann. Wer hinter dem Steuer eines vollautomatisierten Autos sitzt und die Fahrautomatik korrekt bedient, muss nicht mehr zwangsläufig für einen Unfall haften. „Automatisierte Systeme im Auto dürfen die Fahraufgabe komplett übernehmen“, erläuterte der Verkehrsminister.

“Das automatisierte Fahren ist die größte Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Automobils. Dafür schaffen wir jetzt das modernste Straßenverkehrsrecht der Welt. Wir stellen Fahrer und Computer rechtlich gleich. Das heißt: Automatisierte Systeme im Auto dürfen die Fahraufgabe komplett übernehmen. Wir ermöglichen damit, dass der Fahrer während der hochautomatisierten Fahrt die Hände vom Lenker nehmen darf, um etwa im Internet zu surfen oder E-Mails zu checken.” Alexander Dobrindt, CSU

Mit dem Gesetz wird eine Fahrzeugsteuerung durch den Fahrer nur noch dann vorgeschrieben, wenn das hoch- oder vollautomatisierte System ihn explizit dazu auffordert oder wenn die Verkehrssicherheit durch einen anderen Umstand – z.B. durch einen geplatzten Reifen – beeinträchtigt ist. Das wiederum führt selbstverständlich dazu, dass der Fahrer immer hinter dem Steuer sitzen muss und sich nicht auf die Rückbank setzen oder sein Auto gar verlassen darf.

Um nachzuweisen, ob der Fahrer oder der Bordcomputer des Autos in einem bestimmten gefahren sind, wird bei allen entsprechend ausgestatteten Fahrzeugen der Einsatz einer Blackbox vorgeschrieben. Diese soll aufzeichnen, wer z.B. im Moment eines Unfalls und kurz davor die Kontrolle über das Auto hatte.

Das Gesetz stellt das bisherige Verkehrsrecht in diesem Bereich völlig auf den Kopf und nimmt die Hersteller von autonomen Autos bzw. deren Versicherung in die Pflicht. Zwar bleibt es bei dem Ersatz eines Schadens durch den Fahrzeughalter, falls nicht der Fahrer selbst, sondern der Fahrzeugcomputer gefahren ist. Doch in diesem Fall die Haftpflichtversicherung des Halters und die Versicherung des Herstellers untereinander klären, wer tatsächlich die Kosten des Unfalls zu tragen hat.

Allerdings hatte diese Haftungsübertragung im Innenverhältnis ihre Grenzen, die in der Praxis noch für einige Streitfälle sorgen werden. Denn der Fahrzeughalter soll auch weiterhin für die technische Tauglichkeit des Fahrzeugs verantwortlich sein, so wie er es heute im Normalfall ist. Eine weitreichende Produkthaftung sieht anders aus. Andererseits werden “Autopiloten” nun am Verhalten eines Fahrers gemessen und müssen z.B. die ausgewiesenen Geschwindigkeitsbeschränkungen auf Verkehrsschildern lesen und umsetzen können.

Mit dem Beschluss des Bundeskabinetts endet eine jahrelange Debatte um diese und ähnliche Rechtsfragen. Letztendlich hat das Bundesverkehrsministerium noch nicht einmal den revolutionären Schritt gewagt, den Alexander Dobrindt eigentlich ursprünglich angedacht hat, denn ein menschlicher Fahrer hinter dem Steuer ist als letzte Entscheidungsinstanz immer noch vorgesehen. Sprich: leere, fahrerlose Autos, die selbstständig bis zum Aufenthaltsort eines Bestellers fahren, werden wir auch weiterhin nicht sehen. Hier und in anderen Punkten hatte der Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) interveniert.

Das Gesetz dürfte ausgerechnet beim Pionier Tesla und seinem CEO Elon Musk gar nicht gut ankommen. Der hatte auf kritische Nachfragen von Journalisten zu seiner eigenen Verantwortung während einer autonomen Fahrt völlig überzogen reagiert, jegliche Verantwortung vehement abgelehnt und die Autoren als potentielle Mörder bezeichnet. Zudem hatte Tesla gegenüber Investoren angeben müssen, dass das Unternehmen gegen eventuell vom „Autopiloten“ (mit)verursachte Schäden gar nicht versichert sei.

Unklarheit herrscht noch, wie das Gesetz im Rahmen des Datenschutzes einzuordnen ist. Die damit zwingend vorgeschriebene Blackbox zeichnet Bewegungsdaten auf, die sicherlich Begehrlichkeiten wecken. Zudem könnten Versicherungen einen Zugriff auf Daten anmelden, die das Fahrverhalten des Inhabers im wesentlich erweiterten Umfang protokollieren, um aus diesen Erkenntnissen dessen Versicherungswürdigkeit und -tarif abzuleiten. Offene Fragen bleiben also – nicht nur für Tesla.

via bmvi.de