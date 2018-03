In unserer kleinen Reihe, die sich mit Japan befasst, schauen wir heute mal auf ein ganz besonderes Hotel. Ich glaube, wenn man bei sehr vielen skurrilen Dingen, die man sich für Europa nicht vorstellen kann, raten müsste, woher sie stammen, würde man nicht selten auf Japan tippen. Katzen-Cafés, Automaten für getragene Unterwäsche und Internet-Cafés, in denen man zur Miete wohnen kann: Das kleine Land in Fernost hat tatsächlich jede Menge Merkwürdiges zu bieten.

Wenn man daher raten müsste, in welchem Land es Hotels gibt, in denen uns ein Roboter-Dinosaurier an der Rezeption in Empfang nimmt, würde man vermutlich direkt auch auf Japan tippen. Und ja — man würde damit richtig liegen: In der Tat erwarten euch Roboter an den Rezeptionen der Henn-na-Hotels, die zur Huis Ten Bosch-Kette gehören, ebenso wie der Themenpark, in welchem das erste Henn-na-Hotel zu finden ist.

Dabei erwarten euch nicht nur in der Lobby Roboter. Die Henn-na-Hotels werden fast komplett von Robotern betrieben, nur sehr wenige Aufgaben werden dort noch von Menschen übernommen. Das erste Hotel dieser Art ist im Guinnessbuch der Rekorde folgerichtig auch als „erstes roboterbetriebene Hotel der Welt“ verzeichnet.

Während ihr euch noch überlegen könnt, ob so ein Roboter-Hotel im Jurassic Park-Gewand eher spannend oder doch eher creepy wirkt, will ich euch erzählen, dass diese Roboter euch in einer von vier Sprachen bedienen. Neben Mandarin, Japanisch und Koreanisch gehört dazu zum Glück auch Englisch – so dass sich mit diesem Roboter-Saurier deutlich besser kommunizieren lassen dürfte, als wir das gemeinhin von Sauriern gewohnt sind.

Das Einchecken funktioniert also ohne, dass ihr einen Menschen sprechen müsst. Ein Automat scannt euren Pass und präsentiert euch auch eure Schlüsselkarte fürs Zimmer. In einigen Hotels der Kette wird diese Karte aber gar nicht benötigt, damit ihr ins Zimmer könnt. Dort gibt es nämlich Scanner an den Türen, die euch erkennen, sobald ihr vor der Tür steht. Dazu wird vor dem erstmaligen Betreten ein Foto von euch (und allen Zimmerkameraden) gemacht und ab da steht euch eure Tür immer offen, sobald ihr erkannt werdet.

Es gibt natürlich noch weitere Roboter — zum Beispiel diejenigen, die eure Brocken zum Zimmer schleppen, damit ihr das nicht tun müsst. Die Zimmer, die euch erwarten, sehen dann eher wenig spektakulär aus und sind eher schlicht und zweckmäßig eingerichtet.

Aber auch hier täuscht der erste Blick, denn auch diese Zimmer unterscheiden sich in einigen Punkten von herkömmlichen Hotelzimmern. So findet ihr einen digitalen Concierge auf eurer Bude vor, der auch schon mal die Form eines Dinosaurier-Eis haben kann. Dieses Ei könnt ihr euch dann so ähnlich vorstellen wie Google Home oder Amazon Alexa mit Display.

Dort könnt ihr Infos zum Hotel oder zum Themenpark einsehen bzw. generell zur Umgebung, könnt per Stimme den Fernseher an- oder das Licht ausschalten und ähnliche Späße. Das scheint in der Praxis ganz gut zu klappen — werft mal einen Blick auf folgendes Video, wo ihr auch besagtes Ei im Einsatz seht:

Falls euch ein Dinosaurier-Ei auch schon wieder zu abgedreht ist: Auf jedem Hotelzimmer findet ihr ein Smartphone, welches ihr nutzen und auch mit euch tragen könnt, solange ihr Gast in dem Hotel seid. Dieses Smartphone kann herkömmlich genutzt, aber auch mit diesem Device steuert ihr die Gerätschaften auf eurem Zimmer und könnt die unterschiedlichsten Hotel-Infos abrufen.

Dann haben wir dort mit dem Kleiderschrank eine weitere Geschichte, die ihr so vermutlich aus anderen Hotels nicht kennt: Der Schrank verfügt nämlich auch über verschiedene Funktionen und sorgt auf Wunsch dafür, dass zum Beispiel die Falten aus eurem Hemd geglättet werden oder beseitigt unschöne Gerüche. Wie ihr seht, hat der Schrank auch auf dem ersten Blick mehr von einem Kühlschrank als von einem herkömmlichen Möbelstück, in welchem man seine Klamotten unterbringt.

Besonders effizient? Oder doch eher besonders spleenig?

Die Macher sind natürlich davon überzeugt, dass sie hier das Hotel der Zukunft zeigen, in welchem kaum noch Personal vonnöten ist und wo somit besonders effizient gearbeitet wird. Vermutlich stimmt das aber nur zum Teil. Im ersten Hotel hieß es, dass die Aufgaben zu 90 Prozent von Robotern übernommen werden und lediglich sieben Angestellte sich um die Gäste kümmern.

Dabei fällt aber auch einiges weg, was man aus anderen Hotels gewohnt ist (nicht alle Hotels der Kette besitzen ein Restaurant) — oder es wird eben doch von Menschen übernommen, wie der Zimmer-Service. Die Betten werden nur gemacht, wenn man wenigstens eine Woche bleibt, dann wird das ab der 6. Nacht erledigt. Auch ein Taxi ruft euch niemand der Roboter-Kollegen.

Unterm Strich bleibt also, dass ihr vermutlich nicht so luxuriös wohnen werdet, wie das in anderen Hotels der Fall sein kann und ich glaube auch nicht, dass der Check-In zwingend schneller geht, wenn einen ein Roboter an einen Automaten verweist, im Vergleich zur Abfertigung durch einen Menschen. Aber schräg bleibt es allemal und ein Aufenthalt dort stellt mit Sicherheit eine besondere Erfahrung dar.

Mittlerweile gibt es in und um Tokio herum übrigens schon fünf dieser Hotels und die Übernachtung ist gar nicht mal so teuer — ab etwa 115 Euro geht der Spaß los. In den nächsten Jahren sollen über hundert weitere dieser Hotels entstehen, der Laden läuft also augenscheinlich. Außer in Japan sind auch Hotels in Taiwan und China geplant und man will irgendwann auch den Sprung über den großen Teich wagen.

Sobald es sowas in Europa gibt, sagen wir euch bescheid und ja — in dem Fall würde ich es auch gerne mal persönlich antesten, wie sich so ein Roboter-Hotel anfühlt. Bis es soweit ist, blicken wir halt nach Japan — dem Land, das wie geschaffen ist für solch schräge Unterkünfte und Roboter-Dinosaurier.