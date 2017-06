Honor 9: Neues Flaggschiff-Smartphone mit Dual-Cam vorgestellt

Huawei hat das Kunststück vollbracht, mit „Honor“ eine zweite Marke zu etablieren, die auch in Deutschland immer mehr Fans findet. Für wenig Geld bekommt man da Smartphones, die sich in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis nicht hinter den Geräten anderer Hersteller verstecken müssen. Jetzt legt man mit dem Honor 9 sein neuestes Handset nach und auch das kombiniert wieder mehr als ordentliche Technik und einen günstigen Preis.

Im Wesentlichen betreibt man Modellpflege und verpasst dem Gerät ein punktuelles Update, verglichen mit dem Vorgänger Honor 8. Hier zunächst ein Blick aufs Spec Sheet:

Honor 9 Technische Daten

Display 5,15 Zoll großes FullHD-Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln Prozessor Kirin 960 Octa-Core-SoC mit 4 x Cortex A73 (2.4 GHz) + 4 x Cortex A53 (1.8 GHz) Arbeitsspeicher 4 bzw 6 GB RAM Interner Speicher 64 bzw 128GB interner Speicher, per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweiterbar Kamera hinten 12 MP Dual-Cam mit Dual-LED-Blitz und f/2.2-Blende, zweite Cam mit 20 MP und ebenfalls f/2.2-Blende Kamera vorne 8 MP Front-Cam mit f/2.0-Blende OS Android 7.0 Nougat mit EMUI 5.1 Akku 3.200 mAh Akku Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2 LE, NFC, USB 2.0 mit USB Typ C SIM Dual-SIM Sensoren IR-Sensor, Fingerabdrucksensor Maße 70,9 x 147,3 x 7,45 mm Gewicht 155 Gramm

Honor 9 Hardware

Wie bereits erwähnt, erfindet Honor das Rad nicht neu, sondern verpasst dem letztjährigen Modell hier und da ein Upgrade. Es bleibt bei einem FullHD-Display mit einer Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln bei einer Bildschirmdiagonale von 5,15 Zoll, dafür hat man den Prozessor aktualisiert vom hauseigenen Kirin 950 auf den 960, erneut ein Octa-Core-SoC, jetzt aber mit Cortex A73- und Cortex A53-basierten Kernen.

Neben 4 GB RAM gibt es auch die Option, ein Modell mit 6 GB Arbeitsspeicher zu erwerben. Außerdem bietet Honor die Speicher-Optionen 64 GB und 128 GB, wobei ihr erneut die Möglichkeit habt, anstelle einer zweiten SIM-Karte eine microSD-Karte ins Device zu packen. Der Akku ist auf 3.200 mAh angewachsen und sollte den Durchschnitts-Nutzer einigermaßen geschmeidig durch den Tag bringen. Geladen wird dieser Akku übrigens natürlich wieder via USB Typ-C.

Bei der Kamera müsst ihr erneut auf das Leica-Siegel verzichten, mit dem die Huawei-Flaggschiffe glänzen können. Eine Dual-Kamera habt ihr hier aber ebenfalls auf der Rückseite, wobei die Haupt-Cam mit 12 MP auflöst, die zweite Kamera bietet 20 MP – beides mit einer f.2.2-Blende. Die Selfie-Cam mit 8 Megapixeln kann mittlerweile eine f/2.0-Blende vorweisen – im Honor 8 waren es f/2.4.

Erfreulicherweise sind auch der IR-Sensor und auch der Fingerabdrucksensor mit von der Partie, letzterer ist allerdings von der Rückseite auf die Front unterhalb des Displays gewechselt.

Erneut liefert Honor ein Smartphone ab, welches auch optisch eine Menge her macht. Wir dürfen drauf hoffen, dass die Chinesen bereits in den nächsten Tagen auch Preise und Verfügbarkeit für den deutschen Markt bekanntgeben. Bis es soweit ist, können wir uns zumindest schon mal grob an den chinesischen Preisen fürs Honor 9 orientieren: Los geht es dort bei 2 200 chinesischen Yuan, was in etwa 301 Euro entspricht.

Für diesen Preis bekommt ihr die Version, die 4 GB RAM und 64 GB Speicher kombiniert. Für das Handset mit 6 GB RAM und 64 GB Speicher werden umgerechnet circa 354 Euro fällig und das Spitzenmodell mit 6 GB RAM und einem 128 GB großen Flash-Speicher schließlich liegt mit umgerechnet etwa 393 Euro immer noch unter der Grenze von 400 Euro.

Vermutlich werden wir auf die deutschen Preise noch ein wenig draufschlagen müssen. Dennoch dürfte das Honor 9 aber immer noch für sehr viele Smartphone-Fans ein hochinteressantes Device sein – quasi ein günstigeres, leicht abgespecktes Huawei P10.

Quelle: vmall.com via computerbase.de