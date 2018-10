Fanboy — es gab sie vermutlich schon immer: “Waaaas? Mammuts? QUATSCH!! Säbelzahntiger sind der geilste Scheiß, so viel ist mal klar!!1!” und ja, es wird sie vermutlich auch immer geben. Daran ist grundsätzlich auch erst mal nichts verkehrt, denn es zeigt ja nur, dass man für bestimmte Dinge brennt, egal ob es nun Fußball-Clubs, Hollywood-Schauspieler, Schokoriegel oder eben Hersteller von technischen Gadgets sind.

Schwierig wird es immer nur, wenn man von seiner Leidenschaft so verblendet ist, dass man vom nicht immer angenehmen Weg der Fakten abkommt. Wir kennen das ja auch aus der Politik, dass die gefühlte Wahrheit vielen einfach wichtiger ist als die tatsächliche und in unserem Tech-Zirkus verhält sich das oftmals nicht anders.

Egal, ob bei uns von der schreibenden Zunft oder den Lesern: Fanboys gibt es auf jeder Seite und über die letzten Jahre haben wir hier schon bei so mancher Schlacht dabei sein dürfen: Apple gegen Samsung, Android gegen iOS, Tesla gegen deutsche Autohersteller. Okay, gerade das letztgenannte Kapitel hat sich zugegebenermaßen auch hier auf dem Blog abgespielt und ich hoffe inständig, dass die Zeit der “Okay, es ist keine wirklich relevante News, aber ich berichte darüber, weil es gegen Tesla geht”-Beiträge auf Mobile Geeks vorbei ist.

Tesla ist aber fast schon die perfekte Überleitung zum eigentlichen Punkt, auf den ich hinaus will, denn es geht um Apple und deren Absichten, ebenfalls ein Auto auf die Straße zu bringen. Ob sie selbst am selbstfahrenden Auto basteln oder lediglich an Technologien, die man in so einem Auto anderer Hersteller unterbringen möchte, ist noch gar nicht raus, aber faktisch gibt es die Gerüchte um ein Apple Car schon seit vielen Jahren.

Apple kommentiert die eigenen Pläne bezüglich eines solchen Autos natürlich auch nicht, aber wir wissen zumindest, dass auf Kaliforniens Straßen bereits Testfahrzeuge unterwegs sind. Dabei handelt es sich aber nicht um von Apple gebaute Autos, sondern um Lexus-Modelle. Aktuell sollen davon 70 Stück für Apple im Einsatz sein. Laut dem California Department of Motor Vehicles haben diese vier Anbieter folgende Zahlen vorzuweisen (via):

GM Cruise: 175 Fahrzeuge und 467 Fahrer Waymo: 88 Fahrzeuge und 415 Fahrer Apple: 70 Fahrzeuge und 139 Fahrer Tesla: 39 Fahrzeuge und 92 Fahrer

Letztes Jahr hat Apple mit lediglich drei Autos begonnen, jetzt sind es immerhin schon 70 und damit nicht viel weniger als Waymo/Google auf die Straße bringt. Wenn man dann jetzt noch die Unfallstatistiken Kaliforniens kennt, lässt sich daraus ein herrlich schlechter, verblendeter Artikel schreiben. Die Kollegen des herrlich einseitigen Blogs Cult of Mac haben das mal vorgemacht. Und wenn ihr das auch wollt, müsst ihr so vorgehen:

Die Überschrift

Zunächst einmal brauchen wir eine Headline, die zündet. Die kann gern übertrieben oder falsch sein – Hauptsache, die Leute werden neugierig. Nehmen wir zum Beispiel Apple self-driving cars are far safer than Google’s. Die Karren von Apple sind sicherer als die von Google — das klickt!

Das Artikelbild

Damit die ganze Nummer nach was aussieht, brauchen wir auch ein fancy Artikelbild. Die tatsächliche Lexus-SUVs reißen es jetzt nicht so richtig raus, also nehmen wir doch lieber ein beliebiges Konzept-Foto eines imaginären iCars. Der Hobel existiert so zwar nicht, sieht aber schön futuristisch und nach Apple aus — so machen wir’s! Die Bilder stammen übrigens von Aristomenis Tsirbas, der damit vor drei Jahren an einem Design-Contest teilgenommen und gewonnen hat.

Der Einstieg

Hier muss es direkt krachen, damit die ganze Apple-Fanboy-Bande und deren Hater sofort wissen, was Phase ist. Also gibt es unter dem einleitenden Bild sofort die dazugehörige Unterschrift:

Dies ist nur ein Konzept für ein iCar, aber was auch immer Apple baut, es ist derzeit viel sicherer als das Äquivalent von Google.

Boom! Das sitzt!

Richtige Fakten und falsche Schlüsse

Jetzt kommt der haarige Teil: Wir haben eine Handvoll Informationen, die leider den Schluss überhaupt nicht zulassen, dass Apples Autos sicherer sind als die von Waymo. Wir wissen, dass Apple mit seinen Fahrzeugen in zwei Unfälle verwickelt war und dass die Google-Karren bereits in 34 Unfälle verwickelt waren.

Der einzig logische Schluss für unseren Artikel kann also nur lauten: Jau, die Apple-Kisten sind 17 mal weniger verunfallt als die von Google. Wenn man dann noch berücksichtigt, dass Google/Waymo mit 88 Fahrzeugen nur knapp mehr Autos im Einsatz haben als Apple mit seinen 70, dann steht einwandfrei fest, dass aus Cupertino die sicheren Fahrzeuge stammen, während Google fahrende Todesfallen produziert.

Wichtige Details unter den Tisch fallen lassen

Würden wir all das, was wir wissen, einigermaßen neutral aufschreiben, käme Apple nicht so richtig gut weg. Also lassen wir das lieber und beschränken uns auf den Teil der Geschichte, mit dem wir das Unternehmen abfeiern können. Google testet in Kalifornien bereits seit vier Jahren, Apple erst seit einem? Hmm, vielleicht ist das der Grund für die höhere Zahl an Unfällen, aber das gehört natürlich in unsere Erfolgs-Story ganz bestimmt nicht rein.

Der Schluss – ein bisschen einknicken, aber nochmal klar stellen: Google hat es verkackt

Zum Ende hin (bloß nicht zu früh im Artikel) kann man dann kleinlaut erklären, dass die Google-Autos in der überwältigenden Mehrheit der Fälle nicht Schuld an den Unfällen waren, sondern die jeweils anderen Fahrer. Aber hey: Wenn Apple-Cars nur 2 x in Unfälle verwickelt werden und Google-Karren gleich 34 mal, dann sind sie irgendwie eben doch schlechter, auch wenn der entscheidende Fehler von der anderen Partei kam — an irgendwas muss es ja schließlich liegen.

So, mehr braucht es tatsächlich nicht, um einen fabelhaft miesen Tech-Artikel auf einem großen Blog zu verfassen. Wenn ihr also auch Lust habt, ein eigenes Blog auf die Beine zu stellen, gerne über eure Lieblings-Firma berichten möchtet und so gar keine Lust auf ausgewogene Berichterstattung oder auf Fakten habt, dann habt ihr jetzt hier alles Notwendige parat, um euch den ersten Beitrag zusammenzuklöppeln. Und das Gute an dieser Strategie: Da man nicht drauf angewiesen ist, dass in den Artikeln besonders viele Fakten auftauchen oder man aus den wenigen Fakten schlicht beliebige Schlüsse zieht, braucht ihr auch nur sehr wenig Material, aus dem ihr dann dennoch sehr viele weitere Quatsch-Artikel verfassen könnt. Startet eure Erfolgs-Story also noch heute — bei mir hat es schließlich auch geklappt!

Während ihr also euer Blog einrichtet, lehne ich mich ein bisschen zurück — und schau mal, ob deutsche Tech-Blogs diesen CultofMac-Mist übernehmen, oder stattdessen differenzierter berichten.