Exodus. Wenn ich mich recht entsinne und ich damals im Religions-Unterricht richtig aufgepasst habe, ist Exodus ein Buch aus dem Alten Testament, in welchem der israelitische Auszug aus Ägypten beschrieben wird. Das Wort wird heute synonym auch für Auszug oder Flucht verwendet, meinem Empfinden nach mit einer negativen Konnotation.

Ich erzähle euch das, weil HTC bereits im Mai durchblicken ließ, dass man dieses Jahr ein Blockchain-Smartphone mit Namen „Exodus“ auf den Markt bringen möchte. Da liegen angesichts der derzeitigen Lage des angeschlagenen Unternehmens Wortspielereien natürlich auf der Hand. Exodus bei HTC klingt eben auch ein bisschen nach „Die Ratten verlassen das sinkende Schiff“, wenn man es nicht direkt mit dem Blockchain-Smartphone assoziiert.

HTC hat den Namen natürlich nicht zufällig gewählt und liefert demzufolge auch eine ganz eigene Erklärung mit in seiner jetzt verschickten Pressemitteilung:

Kontext und Bedeutung werden durch Urheber- und Datenschutzgesetze, die für eine vergangene Zeit aufgesetzt wurden, zerstört. Jetzt besteht die Möglichkeit, sich dem Exodus von Menschen, die die Kontrolle über den Wert ihrer persönlichen Identität und Daten zurückerobern werden, anzuschließen. HTC, der Innovationsführer bei Smartphones, steht an der Spitze einer Bewegung und startet im dritten Quartal mit der Einführung des weltweit ersten echten Blockchain-Smartphones – dem Exodus.

Markige Worte, die zumindest für einen gewissen Kampfgeist des Unternehmens aus Taiwan sprechen und auch dafür, dass man nicht müde geworden ist, weiterhin auf Innovationen zu setzen, selbst wenn diese vielleicht noch nicht wirklich reif für die Massen sind.

HTC nennt erste Partner für Exodus

So richtig will HTC auch heute noch nicht mit Infos rausrücken. Specs zum Smartphone kennen wir nach wie vor keine. Dafür wissen wir, dass es ein universell nutzbares Wallet besitzt, welches die wichtigsten Kryptowährungen wie Bitcoin sowie weitere dezentrale Anwendungen unterstützt. Sicherheit spielt hier eine große Rolle, weshalb dieses Cold Wallet einen Speicher besitzt, der nicht mit dem Internet connected ist. HTC möchte hier eine ganz neue und wichtige Tür aufstoßen — HTCs Chief Crypto Officer Phil Chen erklärt dazu:

Im neuen Internetzeitalter sind sich die Menschen der Bedeutsamkeit ihrer Daten im Allgemeinen bewusster, dies ist eine perfekte Gelegenheit, den Benutzer in die Lage zu versetzen, seine digitale Identität wirklich zu besitzen. Das Exodus ist ein großartiger Ausgangspunkt, denn das Smartphone ist das persönlichste Gerät, und es ist auch der Ort, von dem alle Daten stammen. Ich bin begeistert von der Möglichkeit, das Internet zu dezentralisieren und für den modernen Anwender umzugestalten. Phil Chen, Chief Crypto Officer, HTC

Heute wurden erste Partner genannt, mit denen HTC diese Aufgabe stemmen möchte. HTC hat sich mit Cryptokitties zusammengetan, dem weltweit ersten NFT(Non fungible Tokens)-Spiel der Blockchain. Verfügbar soll es über ausgewählte HTC-Smartphones sein, wobei hier das HTC U12+ den Anfang macht. HTC stellt sich das so vor, dass hier der Grundstein gelegt wird für die Schaffung einer Plattform und eines Vertriebskanals für Produkte dieser Art.

HTC erklärt weiter, dass die Partnerschaft mit Cryptokitties der Beginn eines „nicht fungiblen, sammelbaren Marktplatzes und Crypto Gaming App Store“ darstellt und will das Exodus als einen allgemeinen Blockchain-Asset-Marktplatz verstanden wissen. Neben der Partnerschaft mit Cryptokitties nennt das taiwanische Unternehmen auch noch zwei weitere Partner: Animoca, der Distributor von Cryptokitties — und Bitmark, das kryptobasierte digitale Eigentumsprojekt.

Exodus in die Nische?

HTC hat hier eine riskante Wette laufen, finde ich. Dem Unternehmen geht es bekanntlich nicht gut und so wurde ein Teil der Belegschaft kürzlich entlassen, ein weiterer Teil ist schon vorab ins Google-Lager gewechselt. Immer noch ist HTC in der Lage, anscheinend spielend mit der Technik und Qualität der großen Konkurrenten wie Apple, Samsung und HTC mitzuhalten, aber leider drückt sich das nicht in Verkaufszahlen und in den Bilanzen aus.

Mit dieser Fokussierung auf die Blockchain geht man ein ganz wichtiges Thema an, riskiert dabei aber auch, dass man diesen Schritt erneut ein bisschen zu früh angeht, weil der Massenmarkt noch nicht so weit ist. HTC begibt sich damit wissentlich in einen Nischenmarkt in der Hoffnung, dass man dann ganz vorne dabei ist, wenn sich die Massen für Blockchain-Produkte interessieren.

Dabei riskieren die Taiwaner allerdings auch, dass sie in dieser Nische versumpfen und in einigen Jahren andere Unternehmen kommen und gemütlich über diesen Weg spazieren, den ihnen einst HTC geebnet hat.

Ihr merkt, dass ich viel Sympathie für HTC besitze, derzeit aber nicht ganz sicher bin, ob sich das Unternehmen dabei jetzt nicht etwas verrennt. Wir werden das HTC Exodus und HTCs Blockchain-Bestrebungen weiter im Blick behalten und wenn ihr das auch möchtet, könnt ihr jetzt schon, indem ihr auf der HTC Exodus-Seite vorbeischaut und euch für weitere Updates anmeldet.