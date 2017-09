Huawei Mate 10 Lite: Vorn und hinten mit Dual-Cam

Am 16. Oktober lädt Huawei zu einer Produktpräsentation und wie so ziemlich jeder weiß, werden wir dort das Huawei Mate 10 zu sehen bekommen. Diesem Handset wird man aber noch weitere Modelle zur Seite stellen und eines davon dürfte das jetzt gelakte Huawei Mate 10 Lite sein.

„Lite“ mag ein wenig nach Budget-Smartphone klingen, aber das scheint das Huawei Mate 10 Lite wahrlich nicht zu werden. Den Specs nach erwarten wir hier gehobene Mittelklasse, die sogar am High-End-Bereich schnuppert.

Das 5,9 Zoll große Display kommt mit einer Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixeln, also im immer populärer werdenden 2:1-Format mit einer Screen-to-Body-Ratio von 83 Prozent. Damit ist es natürlich nicht so rahmenlos und beeindruckend wie das Apple iPhone X, das Xiaomi Mi Mix oder die aktuellen Samsung-Flaggschiffe wie das Galaxy Note 8, aber absolut vorzeigbar. Mit dieser FHD+-Auflösung liegt es — dem 2:1-Format geschuldet — sogar leicht über der normalen FHD-Auflösung, die wir beim normalen Huawei Mate 10 erwarten. Die weiteren geleakten Specs im Überblick:

5,9 Zoll großes FHD+-Display mit einer Auflösung von 2.160 x 1.080 Pixeln

Kirin 659 Octa-Core-SoC mit bis zu 2,36 GHz

4 GB RAM

64 GB interner Speicher

Android 8.0 Oreo mit EMUI 5.1

Dual-Cam hinten mit einem 16-MP- und einem 2-MP-Sensor

Vorne ebenfalls eine Dual-Cam mit einer 13-MP- und 2-MP-Kamera-Kombi

3.340 mAh Akku

Unter der Haube bietet uns Huawei nicht die höchste Premium-Ausstattung, aber eben auch nichts, was im normalen Smartphone-Alltag nicht absolut ausreichend wäre. Kamera-Freunde werden vermutlich aufhorchen bei der ungewöhnlichen Kamera-Kombination, die Huawei hier aufbietet, denn sowohl hinten wie vorne bietet man uns einen Dual-Shooter an. Gerade bei Selfie-Freunden möchte man mit der Front-Cam und dem Bokeh-Effekt für zwei Personen punkten.

Hinten bietet man in Kombination 16 MP und 2 MP auf, vorne sind es 13 MP und 2 MP, was natürlich jeweils noch nichts über die Güte der Sensoren aussagt. Trotz des großen 5,9-Zoll-Displays dürfte dem Mate 10 Lite mit dem 3.340 mAh fassenden Akkus nicht zu vorschnell die Puste ausgehen, die Performance des Kirin 659 dürfte ebenfalls sehr solide ausfallen.

This is the 18:9, quad-camera Huawei Mate 10 Lite https://t.co/zKqgch83Ai pic.twitter.com/kusu2IGjbM — Evan Blass (@evleaks) September 20, 2017

Bei den Speicher-Bausteinen setzt Huawei auf 4 GB RAM und 64 GB internen Flash-Speicher, womit man sich ebenfalls im oberen Mittelfeld bis unteren Premium-Segment des Smartphone-Marktes einsortiert. Ein Verkaufsargument des Mate 10 Lite könnte sein, dass auf ihm – zusammen mit der EMUI 5.1-Oberfläche – bereits Android 8.0 Oreo installiert ist.

Verfügbar soll das Huawei Mate 10 Lite ab November sein und zwar in den Farben Schwarz, Blau und Gold. Laut den Informationen von @evleaks, dem wir all diese Infos verdanken, wird Huawei für diesen Hobel dann einen Preis von 379 Euro verlangen. Wir werden selbstverständlich beim Event am 16.10. in München ebenfalls vor Ort sein und euch dann zeitnah alles Wesentliche und Wissenswerte über dieses interessante Smartphone nachreichen können.

Quelle: VentureBeat via Caschys Blog