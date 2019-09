Huawei Mate 30 Pro: HowTo – so installiert ihr euch die Google Apps

Vor wenigen Tagen wurde das Huawei Mate 30 Pro vorgestellt und wie zu erwarten war, ist es ein wunderschönes Smartphone der absoluten Spitzenklasse geworden. Das Premium-Handset bringt alles mit, was man von so einem High-End-Device erwarten darf — okay: Fast alles! Denn wie zu befürchten war, seht ihr die Auswirkungen des Handelskrieges zwischen China und den USA direkt auf dem Display des Smartphones. Dort findet ihr nämlich keine einzige der so beliebten und oft unverzichtbaren Google-Apps. Kein Google Maps, kein Gmail, kein YouTube und vor allem kein Google Play. Nächster Schreck: Der Bootloader lässt sich nicht für Roots entsperren und ihr könnt die Apps auch nicht per Sideload aufs Gerät schaufeln.

Die Frage, die sich jetzt für Huawei stellt: Wie viele potenzielle Käufer lassen sich dadurch abschrecken und wie viele tatsächliche Käufer installieren sich die Apps über Umwege selbst? Wir haben uns intern schon die Tage darüber unterhalten und ich war mir da schon sehr sicher, dass jemand sehr flott eine gangbare Lösung anbieten würde, mit der die Installation denkbar unkompliziert vonstatten geht.

Diese einfache Lösung gibt es tatsächlich, nennt sich LZ Play, hat aber einen fetten Haken: Die Installation ist denkbar einfach, allerdings kommt dieser Download von einer chinesischen Seite und die zu installierende App ist wahrlich nicht schüchtern bei der Frage nach den Berechtigungen, die ihr durchwinken müsst. Kurz gesagt: Die Lösung eures Google-Problems ist einfach, aber eben auch riskant. Nehmt also bitte zur Kenntnis, dass bei der App zwar nicht davon auszugehen ist, dass ihr euch da neben den Google-Apps unschönen Beifang aufs Handy ladet, es aber theoretisch eben möglich ist. Download und Installation nehmt ihr also definitiv auf eure eigene Kappe!

Gegen eine tatsächliche Gefahr spricht, dass es bislang noch keinerlei Beschwerden von denjenigen gibt, die es bislang ausprobiert haben. Und noch eine Sache müsst ihr ganz dringend beachten: Die App funzt nur mit Huawei-Smartphones! Wenn ihr das beachtet und euch des Risikos bewusst seid, kann es eigentlich losgehen und wie gesagt — dieser Workaround ist denkbar einfach: Kein Rooting, kein Hacking und kein Unlocking ist notwendig. Also — los geht’s:

Öffnet den vorinstallierten Browser auf dem Huawei Mate 30 bzw. Mate 30 Pro. Schaut auf der offiziellen Website von LZ Play vorbei Klickt dort auf den blauen Button, um die LZ Play APK-Datei herunterzuladen. Nach dem Herunterladen installiert ihr euch die APK-Datei. Hier müsst ihr einfach nur den Anweisungen der App folgen. Nachdem ihr das Paket ordnungsgemäß installiert haben, solltet ihr den Google Play Store wie gewohnt in eurem App-Drawer finden. Öffnet den Play Store und meldet euch an. Möglicherweise funktioniert das nicht direkt auf Anhieb. In dem Fall einfach das Gerät nochmal neustarten und nochmal einloggen, dann sollte es gehen. Geht alle Apps durch und installiert sie wie gewohnt

Das Prozedere ist also tatsächlich denkbar einfach und sollte jedermann leicht von der Hand gehen. Ihr erhaltet ganz normal Zugriff auf Google Play und findet dort auch all eure Apps. Selbst Google Pay und Konsorten funktionieren laut Android Authority ganz normal, so dass ihr ab diesem Moment euer Huawei Mate 30 Pro wie jedes andere Smartphone uneingeschränkt genießen könnt. Hier seht ihr den Spaß nochmal komplett im Video von 9to5google.

via Turn on