Huawei sollte den Preis für unsere Sicherheit nicht alleine bezahlen

Es ist offiziell: US-amerikanische Unternehmen dürfen wieder Handel mit dem chinesischen Tech-Giganten Huawei treiben.

Vergangenes Wochenende – sechs verwirrende Wochen nach Inkrafttreten des Handelsembargos – entschied US-Präsident Donald Trump, seine eigene Verordnung wieder aufzuheben. Diese Entscheidung folgte einem Gipfeltreffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Japan.

Alle aktuellen und zukünftigen Huawei-Geräte werden also weiterhin uneingeschränkten Zugriff auf Android-Updates sowie andere Google-Dienste wie den Google Play Store haben.

Außerdem dürfen amerikanische Unternehmen wie Qualcomm, Intel und Micron weiterhin Bauteile exportieren, die Huawei für die Herstellung seiner Smartphones benötigt.

Das bedeutet aber nicht, dass Huawei in den USA wieder mit dem Verkauf seiner Produkte beginnen darf – zumindest noch nicht.

Der Wiedereintritt des chinesischen Unternehmens in den amerikanischen Markt ist weiterhin heißes Gesprächsthema in den laufenden Verhandlungen zwischen den USA und China. Nach Abschluss des G20-Gipfels sagte US-Präsident Trump gegenüber der Presse, man müsse damit bis zum Ende der Verhandlungen abwarten.

Diese Entwicklung ist ein interessanter Wendepunkt im anhaltenden Handelsstreit zwischen den beiden Supermächten; Huawei scheint dabei ein trauriges Opfer dieses Konflikts geworden zu sein.

Nach den Behauptungen, dass die Hardware des chinesischen Herstellers eine Bedrohung für die Sicherheit der Nation darstelle, ist es für Huawei immer schwieriger geworden, seine Geschäftstätigkeiten in den USA aufrechtzuerhalten. Diese Behauptungen blieben jedoch größtenteils unbegründet. Sowohl der Kongress der Vereinigten Staaten als auch die Geheimdienste sprachen Warnungen aus. US-Präsident Trump sagte zu diesem Thema: „Hauwei ist sehr gefährlich“.

Aber da der Zugang zum amerikanischen Markt als Druckmittel in den Verhandlungen genutzt wird, stellt sich einem doch die Frage, ob es eine Grundlage für diese Behauptungen gibt – oder gab. Oder wurden die Sorgen und Annahmen nur aufgebauscht, um Druck auf China auszuüben?

Klar ist, dass das Vertrauen der Verbraucher stark gelitten hat. Es bleibt deshalb abzuwarten, wie sich Huawei von dieser Krise erholen wird. Das ist vor allem deswegen bedauerlich, weil das Unternehmen in den vergangenen Jahren einen immensen Beitrag für die Smartphone-Branche geleistet hat. Während das Marktwachstum rückläufig war und andere Hersteller nur Iterationen ihrer Geräte auf den Markt brachten, trieb Huawei die Innovation stärker voran als jedes andere Unternehmen.

Alles deutet daraufhin, dass sich Huawei auf seine Vorreiterrolle im 5G-Wettlauf setzt. Außerdem wird der Hersteller auf dem Smartphone-Markt wohl noch aggressiver vorgehen – mit oder ohne Google. Das faltbare Mate X, dessen Verkaufsstart immer näher rückt, könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen.

Trotzdem frage ich mich, ob Huawei nicht doch etwas zu spät dran ist. Ist der entstandene Schaden möglicherweise irreparabel?

Während sich die Geschichte weiterentwickelt, sehen wir uns einigen Fragen und Problemen gegenüber, die es zu berücksichtigen gilt.

Die Bedenken rund um China sind sicherlich nicht ohne Begründung. Aber welche Bedrohung stellt China für den Verbraucher dar? Und müssen wir bei allen chinesischen Unternehmen im Technologiesektor dieselbe Vorsicht walten lassen – nur weil sie aus China stammen?

Während chinesische Privatunternehmen wie Huawei darauf bestehen, dass sie keine Hintertüren in ihre Produkte einbauen und Kundendaten weiterleiten, befürchten Experten, dass kein chinesisches Unternehmen völlig unabhängig von Chinas Regierung agieren kann. Die chinesische Gesetzgebung zur Spionagebekämpfung verpflichtet Unternehmen dazu, die Regierung in Sachen Geheimdienstarbeit zu unterstützen, sollte der Staat es für notwendig halten.

Aber wenn dies der Fall wäre, wie würde es dann mit Geräten aussehen, die aus Komponenten bestehen, die in China hergestellt werden? Die meisten von euch besitzen oder verwenden bestimmt ein solches Gerät. Ist die Behauptung, wir könnten in einer Welt ohne chinesische Technologie und Fertigung leben, überhaupt realistisch?

Die Bedenken der US-Regierung begründen sich vor allem in der Führungsrolle des Unternehmens in Sachen Netzwerkequipment und seiner potenziellen Vormachtstellung hinsichtlich 5G-Infrastruktur. Aber jeder, der so viel Macht über etwas so Wichtiges innehält, kann eine Bedrohung darstellen. Dasselbe könnte man auch von jedem anderen Unternehmen oder Land behaupten: Die Technologiebranche basiert schließlich auf einer globalen Lieferkette. China hat kein Monopol auf Spionage und Hacking. Erinnert ihr euch noch an Russland? Wenn China eine Bedrohung ist, dann ist es auch jede andere technologische Supermacht – einschließlich der USA.

Was jetzt? Wie mindern wir diese Risiken auf eine Weise, die nicht gleichzeitig den Fortschritt im Technologiesektor behindert?

Ich bin keineswegs ein Sicherheitsexperte und kenne auch nicht alle Antworten auf diese Frage. Klar ist jedoch, dass eine Einschränkung des Handels zu weniger Innovation führt. Und auch technologische Rückständigkeit könnte man als Bedrohung der nationalen Sicherheit betrachten.

Klar ist auch, dass die Mittel, mit denen die USA gegen China vorgehen möchte, uns allen schaden. Es ist nicht nur ein schrecklicher Präzedenzfall – die Lage rund um Huawei hat negative Auswirkungen, die weit über Innovation und Geopolitik hinausreichen.

Huawei sollte nicht alleine den Preis für unsere Sicherheit bezahlen. Wir befinden uns im Jahr 2019 und leben in einer globalen Welt mit eng geflochtenen Beziehungen. Sicherheit ist eine Herausforderung, der wir uns kollektiv stellen müssen, denn sollten etwaige Bedrohungen nicht gebannt werden, leidet jeder von uns.

Es handelt sich hierbei um mehr als nur eine Frage des Welthandels – es ist eine Frage der Cybersecurity. Obwohl von den Regierungen erwartet werden sollte, dass sie die Bevölkerung mithilfe von ethischen und fortschrittlichen Lösungen vor Lücken in der Netzsicherheit schützen, hätte ich einen (möglicherweise utopischen) Vorschlag für den nächsten Schritt: eine unabhängige internationale Institution, die von allen Ländern unterstützt wird. Eine Institution, die nur das Interesse der Verbraucher im Blick hat und aus klugen Köpfen aus Ost und West besteht.

Sie würde sich damit befassen, Hardware und Software zu testen und transparente Lösungen zu entwickeln – und zwar vollkommen unabhängig von Politik und Handelsverhandlungen. Lösungen, die es uns ermöglichen, ohne ständige Angst zu leben, damit wir uns frei für die Geräte entscheiden können, die zu unseren Bedürfnissen passen.