Beim MWC in Barcelona gibt es einige Buzz-Words, die uns hier ständig begegnen — und die uns auch außerhalb von Tech-Veranstaltungen zunehmend mehr über den Weg laufen werden.“5G“ ist so ein Buzz-Word, „AI“ ganz sicher auch — oder eben auch „IoT“. Das Internet der Dinge verspricht uns wirklich glanzvolle Zeiten und das meine ich ganz ohne jede Ironie.

Alles verbindet sich mit allem, ich steuere jedes Gerät von überall. Okay, das ist noch nicht überall Wirklichkeit bzw. nicht für jedermann, aber die Zahl der Gadgets, der Softwarelösungen und generell der Möglichkeiten steigt von Tag zu Tag und soll uns unser Leben einfacher und bequemer machen.

Ein schönes Beispiel dafür ist Samsung mit seinem SmartThings-Programm. Unter dem Dach der SmartThings-App vereinigt Samsung all seine Hardware, die künftig dann mittels Galaxy S9 oder S9+ gesteuert werden kann. In der Pressemitteilung erklären die Koreaner:

Die neue SmartThings App, die ab März verfügbar ist, stellt die Steuerung eines breiten Ökosystems kompatibler Smart Devices in einer einzigen, einfachen und konsistenten Oberfläche bereit und macht es so einfach, alle Facetten Ihres vernetzten Lebensstils zu verwalten, egal ob zu Hause, im Büro oder unterwegs. Die SmartThings App wurde entwickelt, um die komplizierten Schritte, die oft für die Erledigung alltäglicher Aufgaben und Aufgaben erforderlich sind, zu vermeiden, und zwar durch die Förderung nahtloser Interaktionen zwischen den IoT-Technologien eines Haushalts. Die neue App vereint die bisherige SmartThings-App mit bestehenden Samsung IoT-Anwendungen, darunter Samsung Connect, Smart Home und Smart View, um konsistente Erlebnisse auf SmartThings-kompatiblen Geräten zu ermöglichen.

Konsistenz ist also das Stichwort und in einem Haushalt, der auf Samsung-kompatible Lösungen setzt, wird das vermutlich auch eine wirklich eine sehr angenehme und bequeme Art sein, wie man auf seine über die Wohnung verteilte Hardware zugreift. Egal, ob Fernseher, Kühlschrank oder smarter Lautsprecher: Alles hat man mit Samsung Connect bzw. mit SmartThings unter Kontrolle.

Samsung ist dabei natürlich nur einer der Vertreter, die diese Technologien vorantreiben. IoT ist ein riesiges Feld und erfreulicherweise wird es auch zunehmend unkomplizierter, per App, über Smartphones oder über smarte Speaker auf alles zuzugreifen.

Aber wollen wir das? Also ständig?

Wenn wir mal alle Sicherheitsbedenken wegwischen, wenn überall Gerät A mit Gerät B kommuniziert und ich auch Gerät C aus der Ferne steuern und überwachen kann. Bleiben dann nicht nur Vorteile? Nein, wir fürchten, dass dem nicht so ist. Manchmal nervt es auch einfach, nämlich dann, wenn wir gerade nicht wollen, dass sich irgendwas mit irgendwas verbindet und wir nur unsere Ruhe wollen.

Klar, zuhause ist es super, wenn ich über das Smartphone unkompliziert Inhalte auf den Fernseher bringen kann, oder verschiedene Lichteinstellungen aufrufen kann, um in der Bude für die richtige Stimmung zu sorgen. Aber Geräte, die es uns möglichst einfach machen wollen, uns mit ihnen zu verbinden, haben auch eine Kehrseite, die uns auf Messen wie dem MWC zunehmend stärker auffällt: Man wird auf Messen mittlerweile häufiger von Hardware angequatscht als von schnorrenden Punks vorm Dortmunder Hauptbahnhof.

Per Default aktiviert SmartThings WLAN und Bluetooth am eigenen Device, damit die andere Hardware auch Kontakt zu euch aufnehmen kann. Das lässt sich in den Einstellungen umstellen, ist aber eben von Haus aus erst mal aktiv. Jetzt stellt euch unsere Begeisterung vor, wenn wir unsere Runde am Samsung-Stand drehen und auf dem Smartphone zugeballert werden mit Anfragen verschiedenster Hardware.

Coming to the Samsung stand with a Samsung phone has been a nightmare… pic.twitter.com/DtW22UtpdU — Gareth Beavis (@superbeav) February 26, 2018

Jetzt könnt ihr natürlich sagen „Augen auf bei der Berufswahl“ oder ähnliches, aber es wird nicht so bleiben, dass es so spezielle Anlässe wie eben Tech-Messen sind, die solche Situationen ermöglichen. Auch zuhause ist es mir schon passiert, dass irgendein Device von außerhalb gern auf meinen Samsung-Fernseher zugreifen wollte.

Ihr dürft unsere Jammerei auch bitte nicht falsch verstehen: Nach wie vor sind wir riesige IoT-Fans und lieben es, in einer Welt zu leben, die jeden Tag ein bisschen vernetzter wird und uns unsere Leben leichter macht. Aber an so manchen Tagen wie diesem hier, geht einem der ganze Kram dann eben auch mal schön auf den Sender.

Ich möchte gern, dass meine gewünschten Geräte jederzeit angesprochen werden können und auch jederzeit mit mir verbunden sind, wenn ich das so will. Aber ich mag nicht mit jedem Kühlschrank der nördlichen Hemisphäre Kontakt aufnehmen und ich möchte auch nicht im Auge behalten müssen, wann ich welche App aktivieren oder deaktivieren muss, wo Bluetooth aktiv sein darf oder wo besser nicht.

Die Hersteller sind — natürlich auch aus Eigennutz — bestrebt, dass es immer leichter wird, verschiedene Gerätschaften miteinander zu verbinden und zentral steuern zu können. Das ist super und wir wollen sie da auch gar nicht aufhalten. Wir wollen aber dennoch hoffen, dass sie auch daran denken, dass dieses Mitteilungsbedürfnis der verschiedenen Gadgets, Fernseher, Kühlschränke und was auch sonst immer unter Kontrolle gehalten und eingedämmt werden muss.