In eigener Sache: Mobile Geeks Fernweh als separate Shows verfügbar

Vor rund zwei Monaten sind wir mit Mobile Geeks Fernweh, unserem Podcast, gestartet. Seit dem haben wir nicht nur konsequent Folgen abgeliefert, wir halten jetzt bei über 50 Episoden, sondern versuchen auch unsren Service weiterzuentwickeln. Eine dieser Weiterentwicklungen wollen wir euch heute kurz vorstellen.

Wir sind mit großen Ambitionen in unseren Podcast gestartet – ruhig starten können viele, wir wollten aber mit voller Power los legen und bieten, seit dem Start, gleich drei unterschiedliche Formate an.

In Mobile Geeks Fernweh Daily bieten wir euch jeden Tag eine neue Folge mit Themen aus der fernen Zukunft. Mobile Geeks Fernweh Mobility beschäftigt sich im Speziellen mit dem Thema Mobilität und in Mobile Geeks Fernweh Talks besprechen wir gemeinsam aktuelle Entwicklungen. Drei Shows – eine Marke – Mobile Geeks Fernweh.

Bei dem umfangreichen Angebot möchten wir euch aber auch die Chance geben genau die Inhalte zu hören, die ihr mögt und die Reihenfolge selbst zu bestimmen. Darum bieten wir ab heute unsere drei Shows auch als separate Abos an.

So könnt ihr mit diesem Link alle Folgen von Mobile Geeks Fernweh Daily, mit diesem Link alle Folgen von Mobile Geeks Fernweh Mobility und mit diesem Link alle Folgen Mobile Geeks Fernweh Talks hören.

Wer uns bisher bereits abonniert hat, muss uns nicht neu abonnieren – an dem Abo ändert sich nichts. Mit diesem bekommt ihr weiterhin alle Shows von Mobile Geeks in einem Abo. Warum ich hier immer von einem Abo spreche? Ihr könnt all unsere Folgen auch bequem in einem sogenannten Podcatcher hören, mehr dazu hier.

Die Möglichkeit steht euch auch bei iTunes zur Verfügung, wir freuen uns außerdem, dass auch auf Spotify alle Shows jetzt wahlweise auch einzeln angeboten werden.

Zum Schluss noch alle Shows mit ihren URLS zum Kopieren einzeln:

Mobile Geeks Fernweh Daily – RSS / iTunes / Spotify

Mobile Geeks Fernweh Mobility – RSS / iTunes / Spotify

Mobile Geeks Fernweh Talks – RSS / iTunes / Spotify

Mobile Geeks Fernweh Sammelfeed (alle Folgen) – RSS / iTunes / Spotify