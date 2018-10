Ingolstadt glänzt in allen Bereichen: Schuldenstand, Arbeitslosenquote, Durchschnittseinkommen, und so weiter und so fort. Nichts würde erahnen lassen, dass ausgerechnet die AfD in Ingolstadt bereits bei der letzten Bundestagswahl in Ingolstadt mit 15,3% einen städtischen Spitzenwert in Bayern erreichte.

Der Donaukurier zum damaligen Ergebnis:

Die hiesigen Verantwortlichen der beiden angestammten Volksparteien haben am Sonntag schmerzlich erfahren müssen, dass der wirtschaftliche Erfolg der Stadt in einem Wahlkampf ohne auffällige ökonomische Themen und sozialpolitische Frontlinien kein Bollwerk gegen den allgemeinen Rechtsruck sein konnte, der durch die Republik gegangen ist.

In einer Stadt mit einem Migrantenanteil von inzwischen 42 Prozent und einem Abschiebelager für abgewiesene Asylbewerber vor den Toren sowie mehreren zugehörigen Außenlagern in einigen Ortsteilen werden die Themen Zuwanderung und Asylpolitik von etlichen Wahlberechtigten womöglich noch kritischer beäugt als anderswo.

Fast durchweg zweistellige Ergebnisse für die AfD im Stadtgebiet und damit zumindest für den Moment Ablösung der Sozialdemokraten als zweitstärkste politische Kraft – für eine Industriestadt durchaus bemerkenswert. Ingolstadts SPD-Chef Christian De Lapuente sprach gestern von einer Entwicklung, die bereits im Straßenwahlkampf zu spüren gewesen sei: “Die AfD ist dort besonders erstarkt, wo es den Menschen nicht so gut geht.” Dass sich der Protest im Nordwesten und Nordosten der Stadt mit hohen Migrantenanteilen besonders auffällig Bahn gebrochen hat …

Hier nur einige besonders auffällige AfD-Zweitstimmenerfolge aus einzelnen Stimmbezirken, die nicht gerade als Ingolstädter Armutsviertel gelten: In Oberhaunstadt gab es im Bezirk 813 satte 26,1 Prozent für die neue Protestpartei, im Schützenheim Brunnenreuth (Bezirk 1061) auch noch 19,5 Prozent. Auch in Etting, klassisches Eigenheimerdomizil, wurden in den vier Urnenwahlbezirken zwischen 15,6 und 18,1 Prozent für die Alternativen am rechten Rand des politischen Spektrums ermittelt. Im Monikaviertel schnellte die AfD im Bezirk 412 gar auf 27,6 Prozent hoch – nur noch getoppt von den Spitzen aus den angestammten sozialen Brennpunkten im Nordosten und Nordwesten. Im Bezirk 334 (Schule Lessingstraße) ging es für die Rechtsaußenpartei hinauf auf 31,2, im Bezirk 232 (Sir-William-Herschel-Mittelschule) sogar auf den örtlichen Höchstwert von 35,7 Prozent …

“Das hat mit Verlustängsten zu tun; die Menschen haben es meistens geschafft, sich ein Haus zu bauen, und sie befürchten, dass ihnen das bisschen Wohlstand abhandenkommen könnte.” Zudem machten die Bürger in den Ortsteilen immer häufiger die Erfahrung, dass selbst kleine Projekte für die Allgemeinheit – beispielsweise im Schulbau – kaum vorankämen, während die Stadt bei allen Audi-Wünschen an die Infrastruktur sofort springe. Siebicke: “Die Leute fühlen sich verarscht.”

Auch die NZZ hat das Thema aufgegriffen, wie das alles überhaupt sein könne?

Ein Russlanddeutscher konkretisiert: «Uns wurde von Helmut Kohl und den damaligen Politikern versprochen, dass es uns an nichts fehlen werde. Jetzt haben meine Frau und ich zusammen knapp 1000 Euro Rente. Ist das fair?». Die NZZ bezieht sich herbei auf die “Problemviertel” Nordost und Nordwest mit einem hohen Migrantenanteil und extrem hohen AfD-Werten bei der damaligen Bundestagswahl. Doch es geht auch um Verlustängste:

So mache sich im Ingolstädter Westen, einem ländlichen Wohngebiet fast nur mit Einfamilienhäusern, die Angst breit, dass aus der Audi-Stadt eine Art Detroit werden könnte, berichtet Jürgen Siebicke, Stadtrat der Bürgergemeinschaft Ingolstadt und selber im Westen zu Hause. Der Dieselskandal sei für viele hier keine Worthülse, sondern werde zur greifbaren Realität. Hier hätten sich in den letzten Jahren viele Audi-Mitarbeiter ein Häuschen gebaut. Die Kredite seien oft auf Kante genäht, da brauche man jede Nacht- oder Wochenendschichtzulage.

Wirtschaftslage

Dabei muss man sich nur einmal die Werte anschauen, die im Grunde nicht für eine Verluststadt sprechen. Alle Daten sind von der Ingolstädter Seite.

Bundestagswahl 2017

Und dennoch, so sah es dann zur Bundestagswahl 2017 in Ingolstadt aus. Da die Menschen offensichtlich mit Neid, Unsicherheit und Verlustängsten zu kämpfen haben, wie wir es oben ausschnittsweise erfahren konnten.

Die Landtagswahlen 2018

Die AfD erntete im Vergleich zur Bundestagswahl 2,4%-Punkte weniger: 12,9%.

Die AfD-Position in den einzelnen Wahlbezirken: Mitte: 5. / Nordwest: 2. / Nordost: 2. / Südost: 3. / Südwest: 3. / West: 3. / Etting: 3. / Oberhaunstadt: 2. / Mailing: 2. / Süd: 3. / Friedrichsh-Hollerst.: 3. / Münchener Str. 3

Die Top-Werte gab es bei der Schule Lessingstraße mit 30,0% und an der Sir William Herschel Schule mit 36,8% (CSU: 32%)

Und nun?

Nix und nun! Üblicherweise poste ich hier keine politischen Beiträge. Der Zusammenhang zwischen einem riesigen Autostandort und Menschen, die dennoch nicht zufrieden sind, fand ich höchst überraschend und erstaunlich. Ob es nun Aussiedler sind, die Bammel haben, Migranten (!) würden ihnen Milch und Honig wegnehmen. Oder Häuslebauer, die Angst um ihren Kredit haben. Es sieht ganz so aus, als würde zunehmender Wohlstand Menschen unsicherer und ängstlicher machen. Eine alte Binsenweisheit.

Audi selber – das vielleicht noch am Rande – kann von Glück sagen, dass die AfD bei der Bayernwahl 18 in Ingolstadt keine höheren Ergebnisse erzielt hat. Der Image-Schaden wäre meiner Meinung nach riesig gewesen.

Wenn Ingolstädter anwesend sind, gerne melden!