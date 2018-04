Herr Zizi, Sie sind der CEO und Gründer von Aerendir. Was haben Sie davor gemacht? Möchten Sie kurz ihren Lebenslauf beschreiben?

Ich habe einen sehr einzigartigen Lebenslauf, denn ich habe solide Erfahrung in verschiedenen Themengebieten gesammelt. Ich glaube, dass das, was ich zuvor in verschiedenen Bereichen erreicht habe, mir ermöglicht, dieses Unternehmen von der Idee und Mission bis hin zur Technologie selbst zu gründen. Ich habe mein Medizinstudium in Louvain-KU Leuven, Belgien, abgeschlossen. Meine Anfänge liegen also in den Gesundheitswissenschaften, aber ich habe mich schon immer für Mathematik begeistert und konnte schon in sehr jungen Jahren programmieren.

Obwohl ich Arzt war, wollte ich immer weiter gehen, als nur Patienten zu behandeln und Protokolle zu befolgen. Ich ging in die Teilzeitforschung. So vertiefte ich meine Ausbildung in Physik, um meine Forschung in der Physiologie in Leuven zu unterstützen. Dann ging ich schnell in die Vollzeit-Forschung. Ich habe am Walter Reed Army Institute of Research und an der University of Maryland in den USA promoviert.

Zurück in Europa habe ich einige Dinge parallel in akademischen und staatlichen Strukturen erarbeitet. So wurde ich in einem sehr jungen Alter medizinischer Leiter und Vorsitzender des Bioethischen Komitees der belgischen Verteidigung. Ich leitete den wissenschaftlichen Ausbau der Brussels Burn Unit, die eine hervorragende Arbeit für Verbrennungsopfer in Belgien leistet. Ich unterrichtete Physiologie und hatte 3 aktive Forschungsprogramme an der KU Leuven und an der Freien Universität Brüssel. Ich führte Expertenmissionen für die UN (Berater, Biowaffeninspektor im Irak) durch und arbeitete für die Biopharmaindustrie in Prozessen mit hohen Einsätzen und großem Marktwert.

Ich kann sagen, dass meine kombinierte Erfahrung im akademischen, privaten und staatlichen Bereich es mir ermöglicht hat, zu erkennen, wie wichtig eine neuartige Lösung in der Biometrie ist. Eine Lösung, die sicher ist und die Privatsphäre des Benutzers respektiert. In den letzten sechs Jahren wurde ich der so genannten „Datenüberwachungsindustrie“ überdrüssig. Da ich auf allen Seiten des Tisches war, kann ich die Beweggründe hinter der Regierung, den privaten und den öffentlichen Organisationen voll und ganz nachvollziehen. Die Tatsache, dass ich über gute Kenntnisse der menschlichen Neurophysiologie verfüge und keine Angst vor Mathematik und Informatik habe, erlaubte es mir, NeuroPrint zu entwickeln und zu implementieren.

Wie kam es zu der Gründung von Aerendir und wer war noch daran beteiligt?

Ich bin der Gründer, CEO des Unternehmens und Entwickler dieser biometrischen Lösung namens NeuroPrint. Ich hatte das Glück, zwei Investoren zu treffen, die die Neuheit und die Qualität dieser Lösung, aber auch ihre vielen Einsatzmöglichkeiten verstanden und mir genug vertraut haben, um das Unternehmen zu finanzieren. Mein Mitbegründer und Vorsitzender, Pierre Pozzi, ist nicht nur ein erfolgreicher Investor mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, sondern auch einer der intelligensten Köpfe, die ich je getroffen habe.

„NeuroPrint ist als disruptive Technologie mit unbegrenztem Wachstumspotenzial an keine bestimmte Branche gebunden. Als erster Investor in Aerendir sehe ich NeuroPrint als zeitgemäße und dringend benötigte Datenschutzlösung, vor allem angesichts des neuen Regulierungsrahmens in Europa. NeuroPrint wahrt das Recht der Nutzer auf Onlinedatenschutz und vollständige Kontrolle der digitalen Identität im gesamten IoT. Das macht es zur idealen Lösung für Unternehmen, die den neuen Vorschriften gerecht werden müssen.“ Pierre Pozzi Rocco Belforti, Mitgründer von Aerendir

NeuroPrint ist Ihre neue biometrische Lösung, bitte erklären Sie unseren Lesern kurz was es damit auf sich hat.

Ich flog nach Deutschland, als ich die Idee hatte, Neuroprint als biometrische Lösung zur Identifizierung und Authentifizierung einzusetzen. Ich war auf einer Reise von San Francisco nach Frankfurt, als ich diese kostenlose Wi-Fi-Karte bekam, und ich war neugierig auf die in die Smartphones eingebauten kinetischen Sensoren. Ich fing an zu stöbern und erfuhr, dass sie so billig waren, dass die kinetischen Sensoren nur etwa 80 bis 90 Cent pro Stück kosteten. Ich erfuhr auch, dass sie meist in Massenproduktion für die Automobilindustrie hergestellt werden. Daher die niedrigen Preise, aber auch ihre fantastischen Eigenschaften.

Für ein Auto braucht man superschnelle und genaue Sensoren, man denke nur an die schnellen Reaktionszeiten von Airbags oder die Kraftstoffeinspritzung. Am Ende meiner Messungen wusste ich, dass diese Sensoren alles messen konnten, da sie innerhalb weniger Millisekunden ein paar Mikro-G-Kräfte wahrnehmen konnten. Als ich in Brüssel ankam, testete ich, ob ein Telefon meine linke Hand von meiner rechten Hand erkennen konnte und es funktionierte! Diese Unterschiede hängen mit der Verdrahtung des motorischen Kortex in unserem Gehirn zusammen. Ich konnte einen Pseudo-Gehirnscan anhand meiner Hände erstellen. Ich wusste damals, dass ich eine völlig neuartige und einfache Technologie für Mensch-Maschine-Schnittstellen entdeckt hatte und, dass man es wahrscheinlich zur Authentifizierung verwenden könnte, da kein Gehirn identisch ist.

Sensoren die neurophysiologische Signale der Handmuskeln an das Gehirn erkennen, klingen sehr spannend. Wie funktioniert das Ganze? Was passiert im technischen Hintergrund?

Unsere Gehirne sind einzigartig, weil sie aus vielen zellulären Netzwerken bestehen und diese Netzwerkverbindungen durch Lernen und Lebenserfahrungen verändert werden. Unser motorischer Cortex enthält eine Art Karte, eine Darstellung alle unserer Muskeln. Dieses Körperbild ist notwendig, damit wir uns in unserer täglichen Umgebung bewegen können. Dieses System von Muskelsensoren wird Propriozeption genannt. Auch mit geschlossenen Augen können Sie Ihre Augen, Ihre Ohren oder die Nasenspitze leicht berühren. Da das Gehirn zu jeder Zeit das perfekte Bild aller unserer Muskeln hat, findet ein großer Informationsaustausch zwischen dem Gehirn und unseren Muskeln statt. Selbst wenn es keine tatsächlichen Bewegungen gibt, zittern die einzelnen Muskelfasern während der Propriozeption. Und es ist dieses unsichtbare zelluläre Zittern, das einzigartig für jeden von uns ist. Die Handysensoren können diese wahrnehmen, sodass wir sie extrahieren und analysieren konnten. So kann das Gerät jeden von uns erkennen, wenn die richtige Software vorhanden ist.

Ermöglicht wird die Technologie durch die im Gerät vorhandenen Sensoren. Welche genau sind das und besitzt dann jedes mobile Gerät die Voraussetzung für NeuroPrint?

Die Technologie basiert auf den Beschleunigungssensoren und den Gyroskopen, die in jedem Smartphone Standard sind. Tablets, Gaming-Pads und VR-Brillen sind ebenfalls mit den gleichen Sensoren ausgestattet. Daher ist das unmittelbare Einsatzgebiet die Handys. Da sie jedoch extrem klein sind, könnte man sie beispielsweise auch in einer Maus unterbringen, einem USB-Stick, Schlüsselanhängern sogar in Kreditkarten. In Handys, die nicht mit diesen Sensoren ausgestattet sind, wird unsere Technologie nicht funktionieren.

Was kritisieren Sie an bisherigen biometrischen Sicherheitsverfahren, wie beispielsweise der Fingerabdruck- oder Irisscanner?

Eine einfache Internetsuche zeigt, dass YouTube 340 Tutorials anbietet, wie man einen Fingerabdrucksensor hackt. Es ist möglich, die Iris zu fälschen, indem man einfach Kontaktlinsen trägt, auf die man die Iris einer anderen Person gedruckt hat. Jeder kann Tutorials finden, wie man biometrische Modalitäten wie Gesichtserkennung, Spracherkennung, Iris und klassische Fingerabdrücke täuschen kann. Aerendir verwendet keine Bilder oder Datenbanken. Jede Datenbank kann gehackt und ihr Inhalt gestohlen werden. Aerendir tauscht keine biometrischen Informationen zwischen Geräten oder mit der Cloud aus. Da solche Übertragungen abgehört werden können, kann die Authentifizierung gefälscht werden. Und alle Daten bleiben immer lokal auf dem Handy oder dem mobilen Gerät. Der Benutzer hat immer die Kontrolle über seine gesamte Biometrie.

Die Medien haben verschiedene Geschichten über die Fragilität aktueller biometrischer Lösungen veröffentlicht. Im Jahr 2017 bat ein in London ansässiger Reporter der Financial Times seinen Zwillingsbruder, die HSBC-Bank anzurufen, die in einigen ihrer Systeme Spracherkennung einsetzt, und er konnte das System erfolgreich fälschen. Computer Graphic Imaging (CGI) – eine Standardtechnik aus der Filmindustrie – gefährdet außerdem die Gesichtserkennung.

Darüber hinaus speichern alle diese biometrischen Technologien Daten und führen Vergleiche zwischen dem Benutzer und seiner Referenz-Datei durch. Diese Daten werden entweder auf den Geräten oder in der Cloud gespeichert. Im Falle eines Hackings oder einem Fehler in einer Datenbank können sie verloren gehen oder gestohlen werden. Dieser Verlust ist dauerhaft, weil man keine neuen Fingerabdrücke, keine neue Stimme oder ein neues Gesicht bekommt. Wie bereits erwähnt, speichern wir auch keine Rohdaten auf dem Gerät. Die Benutzersignatur ist vollständig verschleiert.

Die einzigen Informationen, die von einem mobilen Gerät und dem Internet ausgetauscht werden, sind: „Zu diesem Zeitpunkt bin ich – Gerät xxx – in der Hand meines rechtmäßigen Besitzers“. Es gibt keine Technologie wie NeuroPrint. Dies ist die einzige Lösung, die dem Benutzer die vollständige Kontrolle über seine eigene mobile Identität und Daten gibt. Wir schützen die Privatsphäre. Alles bleibt lokal, immer unter der Kontrolle des Benutzers.

Sind die neurophysiologischen Signale der Handmuskeln von Gerät zu Gerät übertragbar?

Nein. Was einen Benutzer authentifiziert, ist die Kombination eines bestimmten Gerätes und einem einzigen neurophysiologischen Signal. Das Gerät lernt einen tatsächlich kennen. Es ist, als hätte man den Tastsinn eingebaut. Wenn man sein Gerät verliert, kann nichts passieren, weil es nicht die eigene Hand ist, die es bedient.

Welche Anwendungsbereiche stellen Sie sich für diese Technologie vor? Wie könnte sie beispielsweise im Gesundheitswesen oder in der Automobilindustrie zum Einsatz kommen?

Unsere Technologie kann als Lösung im gesamten IoT Bereich eingesetzt werden. Das Internet der Dinge wird voraussichtlich auf fast 31 Milliarden Verbindungen im Jahr 2020 wachsen. Mit diesem Wachstum wächst auch das Risiko Cyberkriminalität und biometrische Authentifizierungsmöglichkeiten werden die einzige Lösung zum Schutz von Organisationen und Einzelpersonen sein. Wir sehen den Einsatz unserer Technologie für verschiedene Branchen, zunächst als B2B-Lösung und schließlich als B2C. Finance ist der reifste Biometriemarkt außerhalb der Regierung. Das ist logisch: Das erste, was die meisten Menschen schützen wollen, ist ihr Geld.

Das Gesundheitswesen wird ebenfalls eine der wichtigsten Branchen für den Einsatz der Aerendir Biometrie-Lösung sein. Identität ist entscheidend, wenn 2017 weltweit mehr als 4 Milliarden Daten gestohlen wurden. Medizinische Informationen können zehnmal mehr wert sein als Kreditkartennummern im Dark Net. In den letzten Jahren wurden fast 180 Millionen Amerikanern ihre Gesundheitsdaten gestohlen.

Außerdem wird die Automobilindustrie von der Biometrie-Lösung von Aerendir profitieren. Ihr Auto wird in der Lage sein, Sie zu identifizieren oder zu erkennen, wann beispielsweise Alkohol die Fahrweise beeinträchtigt. Ihr Auto muss auch vollständig gegen Hacking geschützt sein, um Autodiebstahl oder sogar Unfälle zu vermeiden. Wir sind auch an intelligenten KI-fähigen Sensoren interessiert. Unsere Technologie und Algorithmen können als generische Plattform verwendet werden, um Sensoren eine Intelligenz zu verleihen. Die Größe des Marktes für intelligente Sensoren wird laut Global Markets Insight bis 2024 über 80 Milliarden US-Dollar betragen.

Aber natürlich kann man nicht alles auf einmal machen, also müssen wir sachkundige Entscheidungen treffen und den besten Plan für das Unternehmen finden.

Gleichzeitig erlaubt uns unsere Kerntechnologie, alle Daten des Benutzers mit seinem eigenen NeuroPrint zu verschlüsseln. Und wie ich bereits erwähnte, kann es KI/Bots von menschlichen Nutzern trennen, denn wir verwenden neurophysiologische Signale um lebende Menschen zu identifizieren.

Sie sagen, dass kein Hacken bei ihrer Technologie möglich sei. Ist das technisch nicht möglich, da keine Daten vorhanden sind oder bedarf es dafür einen unendlich großen Aufwand?

Eigentlich beides. Unsere sogenannte „TouchTechnology“ wird nur aktiviert, wenn es eine Interaktion zwischen dem Gerät und seinem legitimierten Benutzer gibt. Die Tatsache, dass keine Daten über das Internet gespeichert oder ausgetauscht werden, schützt vor Hacking und sichert die Privatsphäre der Nutzer. Die Erkennung basiert auf Vergleichsberechnungen, nicht auf Datenvergleichen und sie erfordert einen Kontakt zwischen Sensoren mit einer Person. Alles findet innerhalb des Handys statt, ohne Berechnung oder Kalibrierung in der Cloud; es werden keine Daten von den Geräten geteilt oder exportiert. Um das System zu hacken werden viele finanziell kostspielige und zeitraubende Schritte erforderlich sein.

Welche Zielgruppe wollen Sie mit NeuroPrint vor allem ansprechen?

Jeder wird von NeuroPrint profitieren. Wir haben mit Stolz eine Lösung geschaffen, die Teil dieser anspruchsvollen Notwendigkeit ist, diese unverschämte Datenüberwachungsbranche zu verändern. Wir haben festgestellt, dass unabhängig von der Demografie und der Kultur zwischen 78 und 90 Prozent der Menschen den Verlust ihrer Privatsphäre sehr bedauern. Wir haben auch die verschiedenen emotionalen Reaktionen gemessen und festgestellt, dass es ein statistisch sehr signifikantes erhöhtes Gefühl von Wut und Ekel gibt. Und die Ergebnisse waren in den verschiedenen Kulturen identisch. Das mag erklären, warum die Öffentlichkeit über das, was mit Facebook passiert ist, verärgert ist. Wir haben diese Umfragen vor mehr als einem Jahr durchgeführt, bevor dieser Skandal ausbrach.

Unsere Mission ist es, den Nutzern ihr Recht auf Privatsphäre zurückzugeben. Das ist ein Grundrecht. Die Allgemeine Datenschutzrichtlinie (GDPR) ist ein wichtiger Schutz für die Zukunft der Privatsphäre und wahrscheinlich auch der Demokratie selbst. Wir alle wollen unsere Kommunikation vor Außenstehenden geheimhalten. Nicht weil wir etwas zu verbergen haben, sondern weil jeder Einzelne das Recht hat zu entscheiden, wer und wann Zugang zu seinen persönlichen und beruflichen Daten hat.

In Beziehungen, ob persönlich, beruflich, staatlich oder kommerziell, sind wir auf das Vertrauen der anderen Partei angewiesen. Ebenso vertrauen wir anderen Menschen, mit denen wir interagieren, sowie den Unternehmen, mit denen wir Geschäfte machen. Mit unserer Technologie bleiben die Nutzer Nutzer. Sie werden nicht zu Produkten oder Anbietern großer Datenmengen. Der gesamte Identifikations- und Authentifizierungsprozess verbleibt ausschließlich bei der Person, die die Authentifizierung benötigt, um eine Transaktion autorisieren zu lassen. Es werden keine persönlichen Daten an Dritte weitergegeben, was die Weitergabe, den Verkauf oder die Nutzung privater Daten aus irgendeinem Grund verhindert. Jeder Nutzer hat die Wahl, seine Privatsphäre zu wahren und zu entscheiden, was und wann er teilen möchte.

Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung und wann können wir mit einer Marktreife rechnen, insbesondere in Europa?

Das Produkt ist fertig und wir haben Ergebnisse erzielt, die weit über unseren optimistischsten Erwartungen liegen. Wir konnten ein viel besseres Produkt liefern und das früher als ursprünglich erwartet. Schon jetzt ist NeuroPrint bereit, in verschiedene Produkte eingebettet zu werden. Wir befinden uns in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einigen großen europäischen und amerikanischen Unternehmen und werden dies den Medien mitteilen, sobald es unsere Vertraulichkeitsvereinbarungen erlauben.