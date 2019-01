Ist Facebook so schädlich wie Rauchen und Alkohol?

Vor ein paar Tagen berichtete ich darüber, dass WhatsApp erstmals populärer ist als Facebook. In dem Zusammenhang ließ ich euch auch wissen, dass ich mich gerade wieder sehr viel mit dem Thema “Facebook” beschäftige. Ich näher mich dem blauen Riesen thematisch von verschiedenen Seiten. Dabei geht es einmal um den Nutzer-Schwund vor allem bei den jüngeren Usern, um die offensichtliche Ohnmacht bei Hassrede und Fake-News, aber auch darum, wie abhängig wir von dem sozialen Netzwerk sind.

Diesem letzten Aspekt will ich mich heute zuwenden, weil ich gerade über einen Beitrag beim Business Insider gestolpert bin. Dort wird die These aufgestellt, dass Facebook ebenso schädlich für unsere Gesundheit ist, wie es bei Zigaretten und Alkohol der Fall ist. Der Business Insider bezieht sich da ganz konkret auf Aussagen von Milliardär und Salesforce-CEO Mark Benioff. Der hat entsprechende Aussagen bereits vor einem Jahr getätigt und seitdem auch mehrfach wiederholt mit nahezu missionarischem Eifer.