Für viele Dinge in unserem Leben benötigt man heutzutage eine Internetverbindung – für die Arbeit, um mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben, die Planung des nächsten Urlaubstrips und noch vieles mehr.

Wer im Hinblick auf das heimische WLAN-Netzwerk in eine sinnvolle Hardware-Lösung investieren möchte, sollte sich am besten einen Mesh-Router zulegen. Das mag zwar auf den ersten Blick nicht besonders spannend klingen, aber glaubt mir: Es handelt sich dabei um einen lohnenswerten und zukunftssicheren Kauf.

Schnelles Internet ohne Verbindungsabbrüche; und zwar im gesamten Haus, egal ob im Schlafzimmer oder auf dem Klo. Wer möchte das nicht? Ein Mesh-WLAN-Router wie der TP-Link Deco M9 macht’s möglich.

Mesh-Router bieten euch insgesamt fünf Vorteile:

1. Mesh-Netzwerke halten selbst hohen Netzwerklasten stand.

2. Der Router deckt einen größeren Bereich ab – auf langsame WLAN-Repeater könnt ihr deshalb verzichten.

3. Alle eure Geräte befinden sich in einem einzigen großen WLAN-Netzwerk.

4. Weil es in eurem Haus nur noch ein einziges Netzwerk gibt, lassen sich Geräte noch leichter einrichten.

5. Die Technik ist zukunftssicher.

Noch nicht überzeugt? Hier sind einige weitere Gründe, weshalb sich die Investition lohnt.

Holt das Meiste aus eurem Internetanschluss heraus

Den meisten Nutzen aus etwas herauszuholen ist immer ein guter Kaufgrund – ein Beispiel: Sind die neuen Schuhe, die ich mir kaufen möchte, auch nach zwanzig Minuten noch bequem? Und passen sie zu einem Großteil meiner Klamotten?

Dieses Prinzip gilt auch beim Abschluss eines Internetvertrags und beim Kauf eines neuen WLAN-Routers. In den meisten Fällen ist es nämlich so, dass die vom Anbieter beworbene Internetgeschwindigkeit beim entspannten Netflixgucken im Schlafzimmer oder auf dem Klo überhaupt nicht ankommt.

Ein Mesh-WLAN-Router wie der TP-Link Deco M9 Plus ist eine simple Lösung, um Funklöcher in eurer Wohnung zu eliminieren. Im Lieferumfang befinden sich nämlich gleich drei Deco-Einheiten, die ihr strategisch im Haus verteilen könnt, um für möglichst gute Netzwerkabdeckung zu sorgen. So bekommt ihr selbst in Räumen, die zuvor so gut wie kein WLAN-Signal abgekommen haben, genau die Internetgeschwindigkeit, für die ihr monatlich zahlt.

Die Einrichtung ist ein Kinderspiel

Neue Gadgets und Geräte einzurichten dürfte für die meisten von euch keine allzu große Herausforderung sein. Aber es ist natürlich nett, wenn die Technik auch ohne Lernkurve und Umwege funktioniert.

Die Einrichtung des TP-Link Deco M9 Plus ist relativ simpel. Ihr müsst nur die Deco-Einheiten an den Strom anschließen, die entsprechende App auf euer Smartphone laden und das WLAN-Netzwerk mit wenigen Klicks verknüpfen. Und wenn ihr fertig seid, werdet ihr euch vermutlich fragen, warum ihr euch nicht schon früher ein Mesh-Netzwerk zugelegt habt.

Netflix und Chill

Egal ob ihr gerade die nächste Bingewatch-Session plant oder Filme und Serien für eure nächste Flugreise aufs Smartphone ladet – das Mesh-Netzwerk wird für deutlich kürzere Wartezeiten sorgen.

Denn wer kennt dieses Problem nicht: Auf dem Smart-TV spielt gerade eine nervenaufreibende Filmszene und plötzlich fängt Netflix an zu puffern. Mit einem Mesh-Netzwerk gehört dieses Ärgernis der Vergangenheit an.

Es ist zukunftssicher

Eine Sache ist klar, kluge Kaufentscheidungen zu treffen, ist in allen Bereichen des Lebens wichtig. Vor allem beim Kauf von Technik gilt oft das Motto: wer billig kauft, kauft zweimal.

Niemand gibt gerne viel Geld für neue Hardware und Gadgets aus, aber gerade beim Kauf von smarten Geräten für das eigene Heim, lohnt sich oft der Griff zur teuren und zukunftssicheren Lösung. Schließlich bieten Smart Homes schon jetzt unzählige Möglichkeiten, die uns das Leben einfacher machen. Und in Zukunft wird es für smarte Technologien noch viel mehr Anwendungsmöglichkeiten geben. Ein smartes Beleuchtungssystem, das automatisch das Licht ausschaltet, sobald ihr ins Bett geht, ist ziemlich praktisch. Aber stellt euch vor, ihr müsstet euch eines Tages keine Sorgen mehr darüber machen, welche Wäsche in den Trockner darf, weil eure Waschmaschine diese Aufgabe übernehmen kann.

Der Deco M9 Plus ist übrigens einer der wenigen Mesh-Router mit Smart Home-Unterstützung. Ihr könnt den Router nämlich als Hub für eure smarten Haushaltsgeräte nutzen.

Wenn ihr in eurer Wohnung Probleme mit Funklöchern habt, ist die naheliegende und wohl günstigste Lösung ein WLAN-Repeater. Die Löcher in eurem WLAN-Netzwerk auf diese Weise zu stopfen, ist aber eher eine vorübergehende Lösung – vor allem, wenn ihr über kurz oder lang in ein größeres Haus oder eine andere Wohnung umziehen möchtet.

Ihr solltet also nicht an der falschen Ecke sparen, sondern lieber in eine Lösung investieren, die sich auch auf lange Sicht lohnt. Denn wer sich jetzt einen Mesh-Router zulegt, wird selbst in zehn Jahren noch davon profitieren können.