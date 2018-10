Kalifornien kämpft für die Netzneutralität – Trump dagegen

Während die Umsätze im Internet immer weiter wachsen, versuchen viele unterschiedliche Firmen ein Stück vom großen Kuchen abzubekommen. Diese Versuche treiben in den letzten Monaten und Jahren immer neue Stilblüten. Während die EU sich vor allem um das Leistungsschutzrecht für Verlage kümmert, steht in den USA die Netzneutralität immer wieder auf der Tagesordnung. Würde diese fallen, könnten Provider für die Priorisierung von Traffic erhebliche Summen verlangen. Die Netzneutralität zählt zu einem der wichtigsten Internet-Grundsätze und ist seit jeher ein wichtiges netzpolitisches Thema.

Bereits zu Beginn seiner Legislaturperiode versuchte Trump, diesen Grundsatz zu kippen. Die Versuche waren insofern erfolgreich, als dass die Federal Communications Commission (FCC) hier deutliche Einschränkungen erlaubte. Hinzu kam ein besonders brisantes Detail: Bundesstaaten wurde die Einführung eigener gesetzlicher Regelungen untersagt.

Eine Vorgabe, an die sich viele Staaten so nicht halten wollten. Schnell fand New York Möglichkeiten, diese Restriktion zu umschiffen, es folgten der Bundesstaat Washington und zuletzt auch Kalifornien. Im Wesentlichen hebt die neue lokale Regelung die Bestimmungen der Trump-Administration von vergangenen Dezember einfach wieder auf.

Natürlich zeigt sich die Regierung verärgert. US-Generalstaatsanwalt Jeff Sessions sagte am Sonntag in einer Erklärung, dass “Staaten den zwischenstaatlichen Handel nicht regeln – die Bundesregierung schon. Wieder einmal hat die kalifornische Legislative ein extremes und illegales Staatsgesetz erlassen, das versucht, die Bundespolitik zu vereiteln.”. Demzufolge wurde eine einstweilige Verfügung gegen die neue Regelung eingereicht. Zudem werden Internetunternehmen gewarnt “nicht realistisch mit einem Satz von Standards in diesem Bereich für Kalifornien und einem anderen für den Rest der Nation zu rechnen – besonders wenn die Internetkommunikation häufig mehrere Gerichtsbarkeiten umfasst”. Am Ende sieht die Regierung darin einen Versuch, die Regelung im ganzen Land wieder aufheben zu wollen – und hat damit vielleicht nicht ganz unrecht. Viele wichtige Internetkonzerne kommen aus dem Bereich Kalifornien.

Der kalifornische Generalstaatsanwalt Xavier Becerra sagte am Sonntag, dass die Trump-Administration “Millionen von Amerikanern ignorierte, die sich stark für die Netzneutralität ausgesprochen haben”, während Kalifornien, das “die Heimat unzähliger Start-ups, Technologieriesen und fast 40 Millionen Verbraucher ist – es einer Handvoll Energievermittler nicht erlauben wird, Informationsquellen oder die Geschwindigkeit, mit der Websites geladen werden, zu diktieren”.

Während sich vor allem Provider über die neue Trump-Regelung freuten, wetterten große Konzerne wie Google und Facebook gegen die neuen Pläne. Am Ende geben sich beide Seiten kämpferisch. Der FCC-Vorsitzende Ajit Pai, der die Bemühungen um die Umkehrung der Netzneutralität leitet, sagte in einer Erklärung am Sonntag, dass “nicht nur das kalifornische Internetregulierungsgesetz illegal ist, sondern auch den Verbrauchern schadet. Das Gesetz verbietet viele Free-Data-Pläne, die es den Verbrauchern ermöglichen, Video, Musik und dergleichen ohne jegliche Datenbeschränkung zu streamen.”

Wie sich bereits Ende letzten Jahres abzeichnete, haben wir erst den Anfang einer langen Auseinandersetzung gesehen. Auch wenn Trump versucht, seine Regelungen durchzudrücken – auf der anderen Seite gibt es eine große Lobby von Internetaktivisten, die sich dagegen auflehnt. So wenig schlagkräftig diese auch sein mag, so sind diesmal auch die großen Internetkonzerne auf derselben Seite – und diese haben einen nicht unwesentlichen Einfluss auf derartige Gesetzgebungen. Wer am Ende gewinnt, bleibt fraglich. Angesichts Trumps schwindender Macht könnte er hier durchaus eine Niederlage hinnehmen.

Das Thema EU-Leistungsschutzrecht und Uploadfilter war bereits Thema im Mobile Geeks Fernweh Podcast.

Via 9to5Mac