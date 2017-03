Kann das Samsung Galaxy S8 das Vertrauen der Leute zurückgewinnen?

Es gibt keinen Zweifel daran, dass Samsung zu den besten Smartphone-Herstellern gehört, aber jeder der gerne fliegt, wird wahrscheinlich bei jedem Flug an das Akku-Desaster erinnert, von dem man letztes Jahr ständig in den Nachrichten gehört hat. Auf dem Samsung Galaxy S8 lastet also ein großer Erwartungsdruck, denn es ist das erste Flaggschiff-Smartphone, das Samsung seit dem zurückgerufenen Note 7 veröffentlicht und die große Frage lautet: Reicht das Galaxy S8 aus, um das Vertrauen der Leute zurückzugewinnen?

Hier geht’s zum Samsung Galaxy S8 Hands-On

Samsungs Strategie ist es, das Akku-Fiasko zu ignorieren; man hat sich darum gekümmert und jetzt ist die Sache vorbei. Sollte man das Thema jetzt noch einmal aufgreifen, würde man dadurch nur Öl ins (Akku-)Feuer gießen. Eigentlich will auch ich nicht mehr über diese Sache reden, aber leider lässt sich nicht darüber hinwegsehen, dass die Rückrufaktion und der Verkaufsstopp für das Note 7 dem Ruf des Unternehmens geschadet haben. Die meisten Leute denken, es habe sich dabei nicht nur um unglückliche Umstände gehandelt, sondern um mangelhafte Qualitätskontrolle und fehlende Qualitätssicherung. Eine Sache, die Samsungs Ruf noch mehr geschadet haben dürfte.

Samsung hat viel Arbeit vor sich, um dafür zu sorgen, dass ihre Geräte dieses Stigma verlieren. Werfen wir also einen Blick auf das Smartphone selbst:

Was macht das Samsung Galaxy S8 & S8 Plus besser als das S7?

Das Design des Smartphones ist symmetrischer, wodurch es besser und angenehmer in der Hand liegt. Außerdem besitzt das S8 einen neuen KI-Assistenten namens Bixby, ein größeres und besseres Display und ein schickes, tastenloses Design. Die Kamera ist nach wie vor erstklassig und der Akku ist immer noch genauso groß wie der des S7, hier wurde also nicht herumexperimentiert.

Sollte es Samsungs Plan gewesen sein, das beste Smartphone auf dem Markt noch besser zu machen, dann haben sie ihr Ziel vermutlich erreicht, aber darum geht es hier nicht. Der Technikpurist wäre von jedem erstaunt, der sich dieses erstklassige Smartphone nicht kaufen wollen würde. Aber auch das ist nicht der Punkt; Samsung muss das Vertrauen der Branche zurückgewinnen und so wie es aussieht lautet der Plan: Ganz normal weitermachen. Samsung zeigt Selbstsicherheit, indem sie sich felsenfest an ihren Plan halten. Und dieser ist, das S8 mit einigen neuen Features auszustatten, damit jeder sehen kann, dass Samsung immer noch Marktführer ist.

Ich habe von Samsung eine konservativere Herangehensweise erwartet, bei der die Qualitätssicherung und die Kontrollprozesse überprüft werden. Als wir die Produktionsstelle von LGs G6 besucht haben, hat man uns beispielsweise zum ersten Mal das Akku-Testlabor gezeigt. Jeder Hersteller, der versucht, seine Verkaufszahlen zu steigern, wird diesen Mangel an Selbstvertrauen seitens Samsung zu seinem Vorteil nutzen. Auf dem MWC waren wir wie der Rest der Branche davon überzeugt, dass die diesjährigen Flaggschiff-Smartphones auf strapazierfähigere Designs setzen würden, um dadurch zu perfekten Smartphones zu werden. LG ist hierfür das beste Beispiel. Sie haben sich angesehen, was sich die Kunden wünschen und haben versucht das bestmögliche Smartphone zu kreieren.

Samsung ist dafür bekannt, zu viele Features in ihre Smartphones einzubauen, nur um zu beweisen, dass sie der innovativste Hersteller sind. Über die Jahre hinweg hat sich diese Entwicklung zwar verlangsamt, aber sie lässt sich immer noch beobachten. Ich habe erwartet, dass das Galaxy S8 dem Beispiel anderer Smartphones folgen würde und Belastbarkeit und Verlässlichkeit in den Mittelpunkt stellt, und obwohl diese beiden Aspekte erwähnt wurden, stehen trotzdem die neuen Features im Vordergrund.

Das Problem mit den neuen Features

Die neue KI macht das Smartphone futuristischer und das neue DEX-Dock ermöglicht es, das Smartphone wie einen Desktop-PC zu verwenden. Aber wenn man genau hinsieht, merkt man, dass Samsung versucht das Smartphone besser aussehen zu lassen als es eigentlich ist.

Bixby wirkt unfertig und ist noch nicht auf Deutsch verfügbar. Es ist unausgereift und es fühlt sich an, als sei das Feature nur vorhanden, um zu beweisen, dass es sich beim Galaxy S8 um ein Top-Smartphone mit der neusten Technik handelt. Dex ist eine Art von Dock, die Windows Phone bereits mit Continuum anbieten wollte. Man kann das Smartphone andocken und jede kompatible Android-App lässt das Smartphone wie einen Desktop-PC aussehen. Das ist an sich kein Problem, nur kennen wir diese Idee bereits und das Konzept hat schon einmal versagt. Der einzige Unterschied ist, dass Continuum zum Veröffentlichungszeitpunkt von niemandem unterstützt wurde. Dex hat also das Potenzial dazu, mehr Erfolg zu haben.

Welche Fehler Samsung mit dem Design des S8 gemacht hat

Es gibt zwei Dinge, die mich schon jetzt in den Wahnsinn treiben. Der Fingerabdruckscanner, der sich auf der Rückseite befindet, ist schlecht platziert und mein Finger berührt deshalb ständig die Kamera. Mein zweiter Kritikpunkt ist, dass Samsung die Tasten entfernt hat; ein Trend, den man aktuell bei vielen Android-Geräten beobachten kann. Samsung behauptet zwar, man habe damit auf die Wünsche der Kunden gehört, aber es wirkt nicht wirklich wie eine Reaktion auf Kundenfeedback, denn Samsung tut nur das, was andere Android-Hersteller auch tun.

Ist das S8 Plus ein Ersatz für das Galaxy Note 8?

Mit einer Bildschirmdiagonale von 6,2 Zoll ist das S8 Plus wesentlich größer als das Note 7 mit seinen 5,7 Zoll. Aber auch die Größe des Bildschirmrandes und die Dicke des Galaxy S8 Plus sind um einiges kleiner als bei Geräten von anderen Herstellern. Liebhabern der Note-Reihe gefällt vor allem der Stylus, aber kann das größere S8 Plus den Markt der Phablet-Nutzer für sich gewinnen? Vielleicht. Ich bin gespannt, ob sich das S8 Plus tatsächlich zu einem Ersatz für das Note 8 entwickeln wird.

Was für ein Problem?

Während alle Welt von einem Problem spricht, wird es von Samsung einfach ignoriert. Samsung hat ein großartiges Smartphone hergestellt und der Plan des Unternehmens ist es, auch weiterhin als Marktführer in Sachen Innovation wahrgenommen zu werden. Das Galaxy S8 befindet sich bereits seit über einem Jahr in Produktion, es gibt also kein Zurück mehr, was diesen Plan angeht.

Das Offensichtliche zu ignorieren und das Gesprächsthema in eine andere Richtung zu lenken ist kein schlechter Plan und es wird vermutlich funktionieren, denn die Millionen Dollar Markenwert haben nämlich eine nachhaltige Wirkung. ABER diese Strategie kann nur funktionieren, wenn das S8 fehlerfrei ist. Samsung wird sicherlich viel Werbung für Vorbestellungen machen, aber diese dürften geringer ausfallen als in vergangenen Jahren, denn die Leute werden zunächst auf detaillierte Testberichte warten.

Die Verarbeitungsqualität des Galaxy S8 wird mit großer Sicherheit aufs Genauste untersucht werden und sollte eine Taste nicht perfekt funktionieren oder sollte das Smartphone ein kleines bisschen zu warm werden, könnte sich plötzlich alles gegen Samsung wenden.