Kein Aprilscherz: So will Mark Zuckerberg das Internet retten

Das ganze Interview gibt es in Deutsch wie gesagt bei der FAS oder alternativ im Original hier. Wir sind es von Facebook bzw. Mark Zuckerberg gewohnt, Statements zu hören, die in die “Wir haben verstanden”-Richtung gehen. Aber das oben von mir hervorgehobene Statement schlägt einen neuen Weg ein, auch in seiner Deutlichkeit.

Dummerweise kennen wir ihn aber auch als eine Person, die zumeist nur so viele Zugeständnisse macht und nur so viele geforderte Änderungen durchführt, wie gerade nötig sind, um die Gesellschaft wieder für eine Weile zu beruhigen. Ich glaube dem Herrn Zuckerberg immer noch, dass er in vielen Punkten tatsächlich die Welt verbessern möchte. Nichtsdestotrotz waren die Entschuldigungen und das Geloben von Besserung oftmals nicht viel mehr als heiße Luft.

Unter diesem Eindruck habe ich mir das sehr genau durchgelesen, was er nun zu sagen hatte. Und ich möchte mich dem geschätzten Kollegen Simon Hurtz anschließen, der drüben bei der Süddeutschen schreibt:

In der Theorie sind es vernünftige, teils sogar spektakuläre Forderungen. In der Praxis stellt sich eine entscheidende Frage: Wie glaubwürdig ist der Chef eines der mächtigsten Unternehmen der Welt, der bekennt, dass Unternehmen weniger Macht haben sollten? Simon Hurtz, Süddeutsche

Papier ist geduldig und auch im Netz kann man erst mal viel behaupten und ankündigen. Die Frage ist also in der Tat, ob es Zuckerberg wirklich ernst meint. Die anstehenden Änderungen bzw. Vorschläge gliedert er in vier verschiedene Punkte, an denen angesetzt werden müsste:

Schädliche Inhalte Wahlintegrität Datenschutz Datenübertragbarkeit

1. Schädliche Inhalte

Hier geht es um eine Baustelle, der sich Facebook bereits seit längerer Zeit annimmt, wo man aber wohl oder übel jetzt eingesehen hat, dass man hier alleine nicht weiterkommt. Zuckerberg spricht davon, dass man viel Verantwortung habe und sich dessen auch bewusst ist. Die Gemeinschaftsstandards des Unternehmens sind der Maßstab dafür, wann Beiträge beispielsweise als Hate Speech oder terroristische Propaganda eingeordnet werden oder eben auch nicht.

Wir haben schon mehrfach darüber geschrieben, was für ein Ärgernis diese Standards sind. Weil die gefällten Entscheidungen, die auf Basis dieser Standards getroffen werden, für uns Nutzer oftmals so gar nicht nachvollziehbar sind. Generell erfahren wir so gut wie nichts darüber, wie Facebook hier zu seinen Entscheidungen kommt.

Wenn es nach Mark Zuckerberg geht, möchte er hier ein wenig von seiner Macht und Verantwortung abgeben und zwar an neutrale Beobachter. Er sagt:

Aus der Politik bekomme ich häufig zu hören, dass wir zu viel Macht darüber haben, was gesagt werden darf und was nicht. Und offen gesagt, stimme ich ihnen zu. Mark Zuckerberg, Facebook

Unabhängige Gremien sollen seinem Vorschlag nach entscheiden, wo die Grenze verläuft zwischen dem, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist un dem, was auf einer Plattform wie Facebook nicht zu sehen sein sollte.

2. Wahlintegrität

Auch das Thema “Wahlen” ist etwas, was Facebook — und uns alle — schon länger begleitet, wenn wir soziale Netzwerke wie Twitter und Facebook betrachten. Schon vor Trump und den nicht bewiesenen Einmischungen Russlands wurde das thematisiert und wenn sich da nicht viel tut, wird es auch noch lange Thema bleiben.

Fairerweise muss man Facebook zugestehen, dass hier doch seit der Trump-Wahl einiges unternommen wird. Zuckerberg räumt ein, dass man sich da weiter verbessern muss, gibt aber auch zu bedenken, dass es Grenzen gibt, die ihm gesetzt werden und wo andere eingreifen müssen. Er kann zwar jemanden von Facebook verbannen, wenn er in böswilliger Absicht Einfluss auf die Politik nehmen möchte, mehr aber dann auch nicht. Hier sollte seiner Meinung nach die Politik mithilfe härterer Strafen und Sanktionen dafür sorgen, dass Populisten die Zähne gezogen werden.

3. Datenschutz

Das ist wohl der Punkt, an dem sich Facebook in der Vergangenheit am heftigsten in die Nesseln gesetzt hat und wo sich auch nach wie vor deutlich mehr tun muss. Die DSGVO war dem Konzern ewig ein Dorn im Auge und man hat sämtliche zur Verfügung stehenden Hebel in Bewegung gesetzt, um gegen die Umsetzung mobil zu machen. Das, was Zuckerberg nun dazu sagt, klingt eher so, als hätte er eine ungesunde Menge Kreide gefressen:

Menschen auf der ganzen Welt haben eine umfassende Datenschutzverordnung im Einklang mit der Allgemeinen Datenschutzverordnung der Europäischen Union gefordert, und ich stimme zu. Ich glaube, es wäre gut für das Internet, wenn mehr Länder eine Verordnung wie die DSGVO als gemeinsamen Rahmen annehmen würden.

Ich tue mich schwer damit, ihn in dieser Sache ernst zu nehmen, weil es eben genau nicht das widerspiegelt, was aus dem Unternehmen über Jahre zu vernehmen war. Wie weiter oben schon gesagt: Erzählen kann man erst mal viel — Facebook muss das jetzt ebenso wie die anderen Punkte auch mit Leben füllen. Es ist zwar richtig, darauf hinzuarbeiten, dass wir global einheitliche Standards erhalten, aber wenn Mark Zuckerberg jetzt plötzlich auch denkt, dass das der richtige Weg ist, dann verstehe ich nicht, wieso er sich nicht dran hält. Niemand zwingt Facebook, hier darauf zu warten, bis die Regierungen der Welt aktiv werden. Stattdessen könnte man sich selbst global diesem Standard verpflichten, aber das passiert (zumindest noch) nicht.

4. Übertragbarkeit der Daten

Hier wird es für mein Empfinden noch ein wenig wunderlicher, wenn man das von Zuckerberg Formulierte mit dem bisherigen Handeln seines Netzwerks abgleicht. Er fordert:

Schließlich sollte die Regulierung den Grundsatz der Datenübertragbarkeit gewährleisten. Wenn Sie Daten mit einem Dienst teilen, sollten Sie in der Lage sein, sie in einen anderen Dienst zu verschieben. Dies gibt den Menschen die Wahl und ermöglicht es Entwicklern, innovativ zu sein und im Wettbewerb zu bestehen. Mark Zuckerberg

Wenn ihr also Facebook nicht mehr ertragt, sollte es in Zukunft möglich sein, dass ihr mit Sack und Pack — also mit all euren verfügbaren Daten — einfach weiterzieht zu einem anderen Social Network. Das klingt für mich absolut richtig, deckt sich aber eben nicht mit dem, was Facebook all die Jahre selbst vorgelebt hat. Man hat sich abgeschottet und das Social Network zu einer Festung gemacht, der man kaum entkommen kann. Die bisherige Politik des Unternehmens hat dafür gesorgt, dass ein Drittel der Menschheit Facebook nutzt und viele davon Facebook mit dem kompletten Internet gleichsetzen.

Kann er das ernst meinen?

Abschließend will ich hier nochmal meine Skepsis äußern. Man muss ihm zugute halten, dass er schon länger von Veränderungen spricht, auch von einschneidenden Veränderungen, die auf jüngeren Erkenntnissen fußen. Allerdings stelle ich mir die Frage, ob man all das erst jetzt erkennen konnte. Viele der Dinge (die ich größtenteils für sehr schlüssig und richtig halte) bekommt Facebook seit vielen Jahren immer wieder aufs Brot geschmiert.

Es ist also nicht so, dass Facebook hier aus dem Nichts völlig neue Lösungsansätze gefunden hat. Vielmehr erscheint es so, als nähme man die Forderungen von Datenschützern, Politikern und Verbraucherverbänden jetzt endlich ernst. Sollte sich Mark Zuckerberg sich an das Gesagte halten, könnte es tatsächlich funktionieren, dass sich Facebook nicht nur fundamental verändert, sondern auch das derzeit so aus dem Ruder geratene Internet in seiner Gänze ein Stück weit repariert.

Meine Bedenken schwanken aber ehrlich gesagt eher zwischen zwei verschiedenen Gedanken hin und her: Zum Einen denke ich, dass uns die Erfahrung sagt, dass das Unternehmen sehr oft und gerne vermeintlich einlenkt, ohne dann wirklich viel zu ändern, was den Nutzern tatsächlich zugute kommt.

Für noch wahrscheinlicher halte ich aber, dass Facebook erkannt hat, dass man in die Enge getrieben wurde von vielen Seiten. Immer öfter werden Regulierungen gefordert, immer mehr Datenskandale nagen an Facebook und das hat Konsequenzen: Mehr und mehr Nutzer wandern ab zu anderen Diensten, die sich unterm Facebook-Dach befinden, nämlich zu WhatsApp und Instagram. Das hängt auch damit zusammen, dass immer mehr privat statt öffentlich geteilt wird. Das macht Facebook das Leben gleich auf mehreren Ebenen das Leben schwer: Weder kann man damit ordentlich Werbekohle abgreifen, noch kann man Inhalte herausfiltern, die beispielsweise Fake-News beinhalten.

Facebook weiß also, dass man wieder mehr Kontrolle über die ungewünschten Inhalte bekommen muss und dass man einer irgendwie gearteten Regulierung vermutlich nicht entkommen kann. Zudem beobachtet man sicher auch sehr aufmerksam die Nutzer-Wanderung und wird sich auch da sicher sein, dass man das auch mit größeren Änderungen nicht wieder umkehren kann. Man ist sich also dessen bewusst, dass demnächst gezwungenermaßen vieles passieren wird, was Facebook nicht verhindern kann. Daher könnte ich mir gut vorstellen, dass Mark Zuckerberg hier sehr medienwirksam vier Punkte nennt, die sich ändern müssen, nur um diesen von außen erwirkten Änderungen, die eh anstehen, zuvorzukommen. Auf diese Weise signalisiert man der Welt, dass man kein Getriebener ist, sondern selbst das Heft des Handelns in der Hand hat.

Das ist wie gesagt nur meine Theorie, aber aktuell kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass Facebook bei der Portabilität und dem Schutz der Daten jetzt plötzlich so kompromisslos vorgeht und auch bei den schädlichen Inhalten so drastisch auf einen anderen Kurs umschwenkt. Was glaubt ihr denn? Meint er es diesmal ernst? Oder ist das von ihm Formulierte doch nicht viel mehr wert als die ganzen üblen Aprilscherze, die ihr heute gelesen habt?

via SZ