Noch ist vollkommen offen, wie das Bundesverfassungsgericht die derzeit in Deutschland geltende Vorratensdatenspeicherung bewerten wird. Zwar gibt es ein aktuelles Gutachten des zuständigen Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags, das der VDS bescheinigt eben nicht im Rahmen der Vorgaben des EuGH zu sein, aber gerade juristische Fragestellungen sind bekannt dafür, auf einfach Fragen mehrere sich widersprechende Antworten geben zu können.

Vorratsdatenspeicherung, die unendliche Geschichte

Aber nur weil die aktuelle Fassung der Vorratsdatenspeicherung vielleicht vom Bundesverfassungsgericht gekippt werden könnte, hält sich unser Bundesinnenminister nicht mit neuen Forderungen zurück. Wobei man ihm natürlich zugute halten muss, dass diese Forderungen von seinem Standpunkt aus nur logisch sind. Er hält es für nicht nachvollziehbar, dass in dem Bereich für Messengerdienste andere Maßstäbe gelten sollen, als für Telefon oder SMS. Zugrunde liegt hier die unterschiedliche Einstufung von Diensten als Telekommunikations- oder Telemediendienste, für die dann unterschiedliche Gesetze gelten. Und auch als Gegner einer Vorratsdatenspeicherung muss man zugeben, dass diese Trennung und Ungleichbehandlung in sehr vielen Fällen keinen Sinn ergibt. Thomas de Maizière möchte nun Telekommunikationsgesetz und Telemediengesetz „zusammenschieben“, um „Sicherheitslücken“ aufgrund der „veralteten“ Trennung zu beseitigen. Wobei er mit Sicherheitslücken eher Überwachungslücken meint.

Im Ergebnis sollen auch Messenger-Dienste von der Vorratsdatenspeicherung erfasst werden, die Datenbasis also massiv vergrößert werden. Somit wäre es dann egal, ob eine Nachricht per WhatsApp oder SMS verschickt, ein Telefonat per Mobilfunknetz oder Facebook-Messenger geführt würde: Die Metadaten dieser Kommunikationen wären in jedem Fall von der VDS erfasst und würden damit Teil des gewaltigen Datenpools, mit dessen Hilfe alles sicherer werden soll.

Zwar gibt es bislang nicht einen Beleg dafür, dass durch eine Vorratsdatenspeicherung die Sicherheit wirklich erhöht würde, einzig viele Theorien, die aber von sehr optimistischen Voraussetzungen ausgehen. Gerne wird die VDS als dringend erforderlich für den Kampf gegen den Terror herangezogen. Es bestreitet auch niemand, dass im Falle eines Terroranschlags möglicherweise danach über Daten aus einer VDS herausgefunden werden könnte, mit wem ein Attentäter so kommuniziert hat – falls er sich dumm anstellt. Es ist ja nicht so, als gäbe es keine Möglichkeiten auch um eine VDS herum zu kommunizieren. Neben Anonymisierungsdiensten gibt es noch das uralte Konzept eines toten Briefkastens, der in diesem Fall eben ein Server mit entsprechender Software irgendwo im Ausland sein könnte.

Und selbst wenn jemand bei der Kommunikation schlampt und Spuren in dem großen Datenpool hinterlässt, muss doch die Frage erlaubt sein, welche Erkenntnisse daraus gewonnen werden können. Sind diese Erkenntnisse so umfassend und nicht auf anderen Wegen zu gewinnen, dass sie die Überwachung des Kommunikationsverhaltens aller Menschen rechtfertigt? Und wie wird ein Missbrauch dieser Daten verhindert? Man muss nicht zum wiederholten Mal den Beweis liefern, dass diese vermeintlich harmlosen Metadaten sehr das Anfertigen sehr genauer Profile erlauben.

Es bleibt zu hoffen, dass das Bundesverfassungsgericht die Vorratsdatenspeicherung ein weiteres kassiert – die erweiterten Speicherwünsche unseres Bundesinnenministers und vieler seiner Länderkollegen wird das zwar nicht beenden, aber es wird deren Umsetzung zumindest einmal bremsen. Mindestens bis zur nächsten Runde, wenn es nach einer Klatsche für die aktuelle VDS die nächste Inkarnation dieser Maßnahme geben wird…

