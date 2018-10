Man sagt, wenn man weiß, wie der Hase läuft, ist man oft am vorsichtigsten. Stellt euch mal vor, ihr würdet bei einem Unternehmen wie Marlboro arbeiten und jeden Tag daran beteiligt sein, die Glimmstängel unter die Leute zu bringen. Wenn ihr so nah am Geschehen seid, würdet ihr euren Kindern dann noch erlauben, zu rauchen? Mal abgesehen davon, dass sich das wahrscheinlich kein Elternteil jemals wünscht, würde man dann aber noch strenger sein.

Genauso geht es gerade im Silicon Valley zu – zwar nicht mit Zigaretten, aber mit den Bildschirmen von Handys und Tablets. Denn Technologen wissen, wie Smartphones wirklich funktionieren und viele haben entschieden, dass sie ihre eigenen Kinder nicht der Nähe dieser Geräte haben wollen. Über Jahre hinweg hat sich diese Vorsicht langsam zusammengebraut, bis sie nun ihren Höhepunkt erreicht und sich in einen regionalen Grundsatz verwandelt hat.

Die vermeintlichen Vorteile von Bildschirmen als Lernwerkzeug liest man überall. Kinder würden dadurch mehr Möglichkeiten bekommen – klar, eine virtuelle Welt bietet mehr Optionen, als die Reale. Immer mehr Klassenzimmer weltweit, folgen diesem Prinzip und werden digitalisieren. Dabei mehren sich die Warnungen, dass beim Lernen die virtuelle Welt die physische nicht ersetzen kann und die Suchtrisiken sowie die verheerenden Folgen auf die Kindesentwicklung zu hoch sind. Nun ist im Silicon Valley eine ganze Debatte darüber ausgebrochen, wieviel Bildschirmzeit für Kinder in Ordnung ist.

Eine ehemalige Social-Computing-Forscherin, die mit einem Facebook-Ingenieur verheiratet ist, ist der Meinung, dass ein striktes Verbot besser ist, als nur ein wenig Bildschirmzeit pro Tag. Ganz nach dem Motto: Haben Kinder erstmal von der süßen Frucht gekostet, wollen sie es nur noch mehr. Ihre Töchter im Alter von drei und fünf Jahren haben deshalb überhaupt keine Handy- oder Tabletzeit. Bei ihnen ist ein Bildschirm nur auf einer Flugreise erlaubt.

“Auf einer Gefahrenskala zwischen Süßigkeiten und Kokain ist der Handybildschirm näher an Kokain.”

Athena Chavarria, die als Executive Assistant bei Facebook arbeitete, teilt diese Meinung und geht sogar so weit zu sagen, dass der Teufel in unseren Smartphones leben würde und unsere Kinder in Mitleidenschaft zieht. Sie ließ ihre Kinder bis zur High School keine Handys besitzen, verbietet die Nutzung im Auto und grenzt sie zu Hause stark ein. Nun könnte man natürlich argumentieren, dass viele Eltern ruhiger schlafen können, wenn ihr Kind ein Handy in der Tasche hat und somit immer erreichbar ist. Auch das sieht Chavarria anders: “Ich muss nicht jede Sekunde des Tages wissen, wo meine Kinder sind.”

In Deutschland besitzen rund 15 Prozent der 6-7 Jährigen ein eigenes Tablet, mit 8 bis 10 Jahren sind es schon 36 Prozent. 18 Prozent von ihnen, nutzen außerdem ein eigenes Smartphone. Bei Kindern zwischen 12 und 13 Jahren ist es noch kritischer, denn hier haben gut 90 Prozent aller Sprösslinge ein Handy zur Verfügung. Was diese technologische und erzieherische Entwicklung mit den Kindern macht, dürfte eigentlich klar sein. Zum einen ist das menschliche Auge nicht dafür vorgesehen, stundenlang auf Bildschirme zu starren. Durch die ständige Fixierung des Bildschirms in gleicher Richtung und Entfernung kommt es zu einer Überanstrengung der Augenmuskulatur – das führt wiederum zu Kurzsichtigkeit.

Die Folgen kann man in Südkorea bewundern, denn dort wurde festgestellt, dass mehr als 96 Prozent aller 19-Jährigen mindestens minus 0,5 Dioptrien hatten. Bereits jeder Fünfte war mit mindestens minus sechs Dioptrien schwer kurzsichtig. In Taiwan gibt es deshalb seit mehreren Jahren die Vorschrift, dass Schulkinder jeden Tag zwei Stunden ins Freie müssen. Diese Maßnahme zeigt nun auch Erfolg, denn die Zahl der kurzsichtigen Erstklässler sank innerhalb von drei Jahren von 50 auf 45 Prozent.

Für viele Leute in der Technologiebranche fühlt sich diese Entwicklung grausam an, da sie selber dazu beigetragen haben. Zu ihnen gehört auch Chris Anderson, der ehemalige Redakteur von Wired und heutiger Geschäftsführer einer Robotik und Drohnenfirma. Er ist außerdem der Gründer von GeekDad.com, einem Blog über allerlei Produkte in- und außerhalb der Nerdblase. “Auf einer Gefahrenskala zwischen Süßigkeiten und Kokain ist der Handybildschirm näher an Kokain.” sagte Anderson zu der Kinder-Handy-Debatte. Damit sollte klar sein, wo er das Thema einordnet. Weiter fährt er fort, dass die Anziehung durch Smartphones außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten läge. Dabei wird nämlich direkt das Genuss- und Belohnungszentrum des sich entwickelnden Kindergehirns angesprochen. Daher auch die Gefahr einer Smartphone-Sucht.

“Die Leute haben nur Angst vor dem Unbekannten.”

Im vergangenen Jahr tauchten im Silicon Valley immer mehr Berichte darüber auf, was Handys und Tablets dem menschlichen Gehirn antun. Plötzlich brach so etwas wie eine Angst-Epidemie aus: Überall stampfte man sogenannte No-Tech-Homes aus dem Boden, Kindermädchen mussten Handyfreie Verträge unterschreiben. Computer- und Handysucht ist inzwischen eine anerkannte Krankheit. Bisher gibt es kaum Behandlungsplätze, weder hier in Deutschland noch im Silicon Valley. Hinzu kommt: Mit Smartphones werden soziale Medien genutzt, was bewiesenermaßen häufiger zu Depressionen führt und das Suizidrisiko steigert.

Jedoch gibt es auch andere Stimmen. Stimmen, die Handybildschirme als nicht gefährlich einstufen. Jason Toff, der die Videoplattform Vine leitete und jetzt für Google arbeitet, lässt seinen 3-Jährigen Sohn auf einem iPad spielen. Er glaubt, dass die Nutzung nicht besser oder schlechter ist, als ein Buch vorzulesen. “Ich war schon immer skeptisch gegenüber Normen. Die Leute haben nur Angst vor dem Unbekannten.”

Renee DiResta, eine Sicherheitsforscherin beim Center for Humane Tech, plant für ihre Kinder immer wieder kurze Bildschirmzeiten ein, da sie ihren zwei- und vier-Jährigen das Programmieren näher bringen möchte. Deshalb soll das Bewusstsein für Gadgets und Technik gefördert werden. Jedoch unterscheidet sie zwischen verschiedenen Arten der Bildschirmnutzung. Einem Bauspiel auf dem Tablet nachzugehen ist erlaubt, doch das Anschauen eines YouTube-Videos nicht.

Dass Eltern im Silicon Valley Technik gegenüber skeptisch eingestellt sind, ist, ironischerweise, nicht neu. Schlaue und einflussreiche Köpfe der Technikbranche haben diese Bedenken schon vor Jahren geäußert. Da wäre beispielsweise Tim Cook, CEO von Apple, der seinen Neffen die Anmeldung in den sozialen Netzwerken untersagt. Bill Gates verbot Handys, bis seine Kinder im Teenager-Alter waren und sein Frau wünscht sich, dass sie sogar noch länger gewartet hätten. Zu Lebzeiten von Steve Jobs, wollte auch er seine kleinen Sprösslinge nicht in die Nähe von iPads lassen.

“Wer seinem Kind schon im Kindergartenalter erlaubt, dauernd über Bildschirme zu wischen, darf sich nicht wundern, wenn sein Kind als Putzfachkraft endet.”

Diese Meinung ist besonders interessant, da Apple in diesem Jahr eine neue Bildungsoffensive startete. Mit neuen iPads und vielen entwicklungsfrischen Apps will der Konzern nun endgültig die Klassenzimmer erobern. Auf der Internetseite wirbt das Unternehmen mit dem Leitspruch: „Jedes Kind ist voller Kreativität geboren. Seit 40 Jahren unterstützt Apple Lehrer dabei, das kreative Potenzial eines Schülers freizusetzen.“

Was also tun, wenn die Schule dem digitalen Lifestyle angepasst wird? Viele Kultusminister hier in Deutschland sind längst davon überzeugt, dass die Bildschirme die verstaubten Bücher in den Klassenzimmern ersetzen sollten. Doch die sogenannten “Tabletschulen” sind noch nicht mal die Spitze des Eisbergs. Bildungspolitiker in Schweden sind schon einen Schritt weiter: Dort werden nämlich sogar die Kindergärten digitalisiert. Ab vergangenem Jahr gibt es iPads für die Zweijährigen statt Papier und Fingerfarbe.

Verteidigt wird das Programm mit dem Argument, dass Kinder am besten mit digitalen Mitteln auf unsere heutige digitale Welt vorbereitet werden. Eine große britische Studie an über 130.000 Schülern belegt jedoch genau das Gegenteil. Insbesondere lernschwache Schüler leiden unter der Digitalisierung an Schulen. Der Kinderarzt Hugo Lagercrantz vom Stockholmer Karolinska Institut, hat da eher Bedenken. Er ist ein Spezialist für die Entwicklung des Gehirns und fürchtet jetzt, dass sich eine ganze Generation normal geborener Kinder nicht gut entwickeln wird.

Es ist neurowissenschaftlich nachgewiesen, dass digitale Medien für die Verbindungen zwischen den Sprachzentren und den visuellen Zentren abschwächen. Im Gegensatz dazu, bewirken Bücher genau das Gegenteil und fördern außerdem die Kreativität. Diese wird beim Ansehen schneller Videos nicht angesprochen und die eigene Vorstellungskraft kann das Gehirn nur minimal ausbilden.

„Bei Kindern, die viel vor Bildschirmen sitzen, werden Phänomene von geistiger Zerstreutheit beschrieben. Außerdem lernen sie schlechter. Je kleiner die Kinder, desto schädlicher sind diese Geräte. Unsere Datenbanken sind voll mit solchen Studien.“ Kinderarzt Hugo Lagercrantz

Nun wäre da noch Manfred Spitzer, Autor des Buches „Smartphone-Epidemie“, der sagt, dass Bilderbücher besser sind als Bildschirme. Er weiß, dass Digitalisierung an Schulen nicht zu mehr, sondern zu weniger Bildungsgerechtigkeit. So hat eine ländervergleichende Auswertung der PISA-Studien über 10 Jahre ergeben, das die Leistungen der Schüler umso schlechter wurden je mehr in die Digitalisierung der Schulen gesteckt wurde. “Wer seinem Kind schon im Kindergartenalter erlaubt, dauernd über Bildschirme zu wischen, darf sich nicht wundern, wenn sein Kind als Putzfachkraft endet.”

Was also ist richtig? Kinder auf ein digitales Leben vorbereiten, dafür jedoch ihre Leistungsfähigkeit aufs Spiel setzen oder sie erst nach vollständiger körperlicher Entwicklung an ein Smartphone lassen? Büßen sie dadurch nicht auch ein vernetztes Leben mit Freunden und Familie ein? Am Ende dreht man sich doch nur im Kreis. Es gibt für jede Seite Für- und Widerworte, auch ein Mittelweg für beide Parteien, scheint mir nicht die Lösung aller Dinge zu sein. Ich denke, Eltern sollten mehr zum Wohle des Kindes handeln, anstatt sie in eine Welt zwängen zu wollen, die mehr Gefahren als Möglichkeiten bietet.

Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, wie ihr die Handynutzung in eurer Familie handhabt :)

via: indianexpress, welt, heise