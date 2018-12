Egal, ob wir die Diskussion Benziner vs E-Fahrzeuge betrachten oder die Diskussion zu autonom angetriebenen Fahrzeugen: Es wird immer wieder offensichtlich, dass es verhärtete Fronten gibt und mächtige Gräben zwischen beiden Seiten, die es zuzuschütten gilt. Mich nervt es ehrlich gesagt, dass es so oft nur Schwarz und Weiß gibt und nichts dazwischen und dass Menschen nicht ergebnisoffen diskutieren können, sondern lieber versuchen, ihre wie-auch-immer gebildete Meinung dem Gegenüber aufzudrücken.

Gerade bei den Diskussionen um Mobilität habe ich das Gefühl, dass im Vergleich dazu die alten Apple vs Samsung- oder Apple vs Android-Geschichten reine Kaffeekränzchen auf Schmuse-Niveau waren. Dabei glaube ich fest daran, dass es nicht nur die eine Wahrheit gibt. Weder autonome Autos noch elektrisch angetriebene Fahrzeuge inklusive E-Kleinstfahrzeuge lösen im Alleingang die Probleme der Städteplaner, der Politiker, der Bürger und auch die notwendigen Klimaziele werden so nicht im Handumdrehen erreicht. Aber all diese Punkte sind jeweils ein Baustein und da gilt es, gerade von Politiker-Seite vorurteilsfrei zu überlegen, welche Puzzleteile benötigt werden, um ein funktionierendes Gesamtbild zu erhalten.

Gerade wir von der schreibenden Zunft sind da jetzt sicher auch gefragt. Wir müssen versuchen, beide Seiten zu sehen und möglichst auch zu kommunizieren, was jetzt zu beachten ist. Klar, das gestaltet sich insofern schwierig, weil wir gerade alle miteinander diesen Wandel erleben und weder auf Erfahrungswerte noch auf Patentrezepte zurückgreifen können.

Und ich muss zugeben, dass es mich gerade in diesem Kontext ein wenig nervt, wenn die von mir sonst wirklich geschätzten Kollegen von netzpolitik.org in der Headline ihres Artikels erklären: “Selbstfahrende Autos retten uns nicht vor der Klimakatastrophe”. Nein, natürlich tun sie das nicht. Aber auch mein potenzieller Verzicht auf Fleisch, Palmöl oder Fernflüge würde uns nicht vor einer Klimakatastrophe retten.

Es ist absurd, davon auszugehen, dass diese besagte Katastrophe abgewendet werden kann, indem nur an einer einzigen Stellschraube gedreht wird. Noch absurder ist es aber, wenn so getan wird, als würden uns Politik oder Industrie genau das vorgaukeln. Netzpolitik verlinkt einen Report, in dem es heißen soll, dass die selbstfahrende Autos “das Ende aller Staus und Verkehrsunfälle versprechen. Tatsächlich steht direkt im ersten Absatz dieses Papiers:

Die Mobilität befindet sich an einem Scheideweg. Der Straßenverkehr hat sich im letzten

Jahrhundert mit großen Schritten weiterentwickelt. Im Augenblick überschreitet die Mobilität allerdings eine neue – digitale – Grenze mit verstärkter Automatisierung und Vernetzung, die es den Fahrzeugen ermöglicht, sowohl miteinander als auch mit der

Straßenverkehrsinfrastruktur und mit anderen Verkehrsteilnehmern zu „sprechen“. Durch diese Entwicklungen, die von den Fortschritten im Bereich der Künstlichen Intelligenz profitieren, erreicht das Zusammenspiel zwischen den Verkehrsteilnehmern eine völlig neue Ebene, was zu enormen Vorteilen für sie selbst und für das Mobilitätssystem insgesamt führen könnte und den Verkehr sicherer, leichter zugänglich und nachhaltiger machen könnte.

Ihr wisst, dass ich diesen verklausulierten Entwürfen zumeist skeptisch gegenüber stehe, Politikern gegenüber sowieso. Aber für mich klingt das vernünftig, zumal auf verschiedene Technologien verwiesen wird und nicht auf eine einzige. Und was “das Ende aller Verkehrsunfälle” angeht, habe ich auch einen Passus gefunden, lest selbst:

Sind die richtigen Lösungen für die heutigen Anfangsschwierigkeiten einmal gefunden – und das ist unbedingt erforderlich –, könnten selbstfahrende Fahrzeuge die Straßensicherheit deutlich verbessern, denn Schätzungen zufolge sind 94 % der Verkehrsunfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen.

Ich sehe dort nichts vom Ende aller Unfälle, sondern lediglich einen Verweis auf die geschätzten 94 Prozent der Unfälle, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Es ist also nicht die Rede davon, dass kommende Technologien — schon gar nicht das autonom fahrende Auto allein — die gesamten Unfälle eliminieren.

Aber es soll ja weniger um Staus und Unfälle gehen, sondern um das Statement, dass autonom fahrende Autos allein die Klimakatastrophe abwenden. In einem anderen verlinkten Papier lesen wir:

There are a number of pathways for achieving a climate neutral net-zero greenhouse gas emissions in line with our vision: all are challenging, but could be feasible from

technological, economic, environmental and social perspective. Reaching this objective

requires deep societal and economic transformations within a generation touching every sector of the economy.

Ich lese da von großen Herausforderungen und von vielen Ansatzpunkten, die uns klimatechnisch nach vorne bringen können/sollen. Auch hier ist nicht die Rede davon, dass es die autonomen Karren allein richten sollen. Mich nervt zudem, dass ich über den gesamten Artikel das Gefühl nicht los werde, dass der Autor “autonome Fahrzeuge” schreibt, aber in Wirklichkeit “autonome und elektrisch betriebene Fahrzeuge” meint, was ja nun nicht gerade ein kleiner Unterschied ist.

So wird auch ein Verkehrs-Experte mit dem Satz zitiert: “Das Höllen-Szenario ist: Selbstfahrende Autos bleiben privat betrieben und laufen mit Verbrennungsmotoren”. Ernsthaft? Wir gehen jetzt also aufgrund dieser Einschätzung davon aus, dass die Zukunft aus selbstfahrenden Benzinern besteht? Schaue ich mir die Ankündigungen der Hersteller an, sehe ich da massig elektrisch betriebene Fahrzeuge, die allesamt in den nächsten Jahren über deutsche Straßen rollen. Wieso sollten wir davon ausgehen, dass deutsche Autofahrer diese Technologie ignorieren, ebenso die viel später verfügbaren elektrischen autonomen Kraftfahrzeuge und dann letzten Endes bei autonomen Benzinern zuschlagen? Will mir nicht in den Kopf, sorry!

Mir wird im Beitrag auch zu sehr auf den Lobbyismus verwiesen. Der spielt natürlich in der Branche tatsächlich eine ebenso große wie unschöne Rolle, aber mir ist neu, dass hier alles auf autonome Fahrzeuge ausgelegt sein soll. Wird derzeit nicht eher versucht, Stimmung für vermeintlich saubere Dieselfahrzeuge zu machen? Während wir seit Jahren fordern, dass die deutschen Hersteller sowohl bei elektrisch betriebenen als auch autonomen Autos mal Tempo machen sollen, wird es anderswo also so wahrgenommen, dass die Auto-Lobby zu sehr auf den Zug der Autonomie setzt. Auch hier mag ich nicht im Ansatz zustimmen.

Ein weiterer Punkt, der mich im Artikel stört: Es wird so getan, als müsse sich die Industrie entscheiden: Entweder verschwindet der individuelle PKW komplett von den Straßen und übrig bleiben lediglich Car-Pools mit gemeinschaftlich genutzten Autos — oder es bleibt alles, wie es ist und jeder Autofahrer kauft sich eine autonome Kiste, so dass die Zahl der Fahrzeuge auf den Straßen sogar noch ansteigt.

Wahr dürfte aber doch sein, dass wir eine Vielzahl von Konzepten sehen werden und die unterschiedlichsten Modelle. Es wird im Text auf eine weitere Studie verwiesen, die davon ausgeht, dass eventuell die Zahl der Taxifahrten ansteigen könnte und niemand mehr die Öffis nutzt. Aber genau das ist doch der Punkt, wieso bei der Mobilität der Zukunft viele Rädchen ineinander greifen müssen. Wir brauchen öffentliche Verkehrsmittel, brauchen verkehrsberuhigte Innenstädte, in denen sich private Autos nur noch in Ausnahmen bewegen dürfen, wir brauchen Lösungen für Pendler, damit sie bis zum Stadtkern vordringen können und wir brauchen Pläne für die letzte Meile. All das ist schon komplex genug, aber auch im Städtebau müssen die richtigen Weichen gestellt werden, damit wir — im wahrsten Sinne des Wortes — voran kommen.

Wenn eine Stadt also nur bestimmte Kontingente von selbstfahrenden Autos im Stadtkern zulässt und dafür aber einen ausgezeichneten öffentlichen Nahverkehr etabliert und gleichzeitig für E-Scooter sowie Fahrräder und artverwandte Fortbewegungsmittel genügend Platz schafft, werden wir weder anwachsende Blechlawinen noch lamentierende Pendler in den Städten vorfinden. Auch aus diesem Grund wirkt mir der Beitrag der Kollegen deutlich zu dystopisch.

Ehrlich gesagt mag ich mich jetzt nicht an jedem Satz des Artikels abarbeiten, dem ich so oder zumindest tendenziell nicht zustimme, aber den Schlusssatz möchte ich doch nochmal zitieren, da ich ihn für einen ziemlichen Klopper halte:

Innovation kann Teil der Lösung sein, ist aber nicht zwingend nötig. Die nachhaltigen Verkehrstechnologien der Zukunft gibt es längst. Sie heißen Fahrrad und Straßenbahn. Alexander Fanta, EU-Korrespondent für netzpolitik.org

Während ich mir den Satz nochmal und nochmal durchlese, japse ich nach Luft und versuche mir gleichzeitig, nicht mehr vorhandene Haare zu raufen. Innovation ist also nicht zwingend nötig? Junge, Junge! Und die Begründung soll sein, dass wir ja schließlich Fahrräder und Straßenbahnen haben? Erklär das mal bitte dem Menschen außerhalb der Stadt, dass er künftig jeden Tag 30 Kilometer in die Stadt und abends wieder 30 Kilometer zurück radelt, weil in seinem Kuhdorf keine verdammte Straßenbahn fährt.

Der ganze Beitrag ist gespickt mit Vermutungen, Spekulationen und von Worst-Case-Szenarien. Wir müssen weder das autonome Fahrzeug, noch das elektrisch betriebene in den Himmel heben als einzig gangbaren Weg, das Klima zu retten — vollste Zustimmung. Aber wir sollten eben auch nicht so tun, als wäre das genau der Punkt, den man uns in Brüssel vermitteln möchte. Das autonom fahrende Auto ist keine Utopie, ganz sicher aber auch keine Dystopie. Es ist Teil eines sehr komplexen Wandels, der aus mächtig vielen Elementen bestehen wird, bestehen muss. Ich finde, das sollte man auch bei netzpolitik.org ungefähr so kommunizieren.

Ich freue mich darüber, wenn dort wieder einmal gekonnt aufgezeigt wird, wenn — egal, ob auf Bundes- oder EU-Ebene — merkwürdige oder gar schädliche Politik gemacht wird. In dieser Eigenschaft ist die Plattform eine eminent wichtige in Deutschland. Aber in diesem konkreten Fall ist mir das alles sowohl von der Argumentation, über die etwas zu laute Headline bis zum generellen Duktus alles deutlich zu überzogen, um uns in der Sache zu nutzen.

Sehe ich das alles zu wenig neutral und verrenne ich mich? Oder könnt ihr euch meinen Gedanken weitestgehend anschließen? Lasst es mich in den Kommentaren wissen.