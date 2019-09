Klimaschutzprogramm 2030: Chance vertan?

Das Artikelbild hat eigentlich nichts mit dem Klimakabinett zu tun. Es zeigt einige der vielen Tausend Demonstranten heute am Friedensplatz in Dortmund. Den Medien zufolge sollen zwischen 10.000 und 12.000 Menschen allein in Dortmund auf der Straße gewesen sein, zwischen 1,1 und 1,4 Millionen Menschen werden für Deutschland gesamt vermeldet.

Die heutige Demo hätte gerade in Deutschland noch einmal ein Zeichen Richtung Berlin sein können. Ein Zeichen, das sagt: “Hey Freunde — wir haben euch im Blick und werden keine Ruhe geben, bis ihr Nägel mit Köpfen macht!”

Leider waren die Köpfe im Klimakabinett nach 19-stündigem Verhandeln vermutlich schon so am qualmen, dass man das nicht mehr wahrnehmen konnte, was da gerade auf den deutschen Straßen überall im Land passiert. Oder man nahm es vielleicht doch zur Kenntnis, war gleichzeitig aber auch der Meinung, da tatsächlich ein ganz großes Klima-Paket geschnürt zu haben.

Hat man aber leider nicht. Das Klimaschutzprogramm 2030 ist ein (zumindest noch) zahnloser Tiger, der viele Milliarden Euro kosten wird, tatsächlich auch an vielen Ecken ansetzt, aber leider nicht wirklich viel ausrichtet. Ich sage das natürlich aus meinem Laien-Blickwinkel betrachtet, aber ich schätze es so ein, dass man die angepeilten Klimaziele bis 2030 damit nicht erreichen kann. Falls ihr euch selbst einmal einlesen wollt: Das komplette Klimaschutzprogramm findet ihr hier.

Was mir nicht gefällt

Wie gesagt: Ich betrachte das nicht aus einem volkswirtschaftlichen Blickwinkel und nicht aus einem klimatechnischem. Ich kann vermutlich eh noch nicht alles überblicken, was da heute beschlossen oder auf den Weg gebracht wurde, aber es gibt nichtsdestotrotz Dinge, die mir Kopfschmerzen bereiten.

Da ist für mich vor allem die CO2-Bepreisung, die mir Sorgen macht. Es war klar, dass sie kommen würde in irgendeiner Art und Weise, aber ich hätte nicht gedacht, dass das so zaghaft geschehen wird. Grundsätzlich ist es wohl eine gute Idee, auf einen Emissionshandel zu setzen. Der Preis ist dabei eigentlich variabel, nicht aber in diesem Fall. Man will nämlich feste Preise einführen und selbst danach soll es Ober- und Untergrenzen geben, was meines Wissens nicht üblich oder angedacht ist für einen solchen Handel mit Emissionen. In den Eckpunkten der Regierung wird beim CO2 folgende Marschrichtung ausgegeben:

Im Jahr 2021 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 10 Euro pro Tonne CO2 ausgegeben.

Im Jahr 2022 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 20 Euro pro Tonne CO2 ausgegeben.

Im Jahr 2023 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 25 Euro pro Tonne CO2 ausgegeben.

Im Jahr 2024 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 30 Euro pro Tonne CO2 ausgegeben.

Im Jahr 2025 werden Zertifikate zu einem Festpreis von 35 Euro pro Tonne CO2 ausgegeben.

Wir legen also tatsächlich erst 2021 los. Das ist legitim, weil man so einen Handel mit Zertifikaten nicht über Nacht aus dem Boden stampft. Da wir aber bis 2025 mit Fixpreisen arbeiten, die eher einer CO2-Steuer gleichkommen, halte ich diesen späten Start für eine Enttäuschung.

Noch deutlicher enttäuscht aber der Preis, der von der Regierung festgelegt wurde. Klima-Experten gehen davon aus, dass man eine Tonne CO2 irgendwo zwischen 40 und 50 Euro einpreisen müsste, damit sie tatsächlich eine Wirkung erzielt. Stattdessen liegt die Regierung aber im Jahr 2025 nur bei 35 Euro pro Tonne, beim Einstieg 2021 sogar nur bei 10 Euro pro Tonne. Das ist nicht nur zu niedrig, das ist unverschämt. Man muss das Gefühl bekommen, dass die Koalition da riesige Angst vor hat, dass der Wähler wütend werden könnte aufgrund hoher Kosten.

Das mag sogar sein, dass man mit Erhöhungen Wählerstimmen verliert, aber das darf doch hier nicht der Maßstab sein. Je weniger man die Bevölkerung jetzt belastet, desto höher wird man in wenigen Jahren zur Kasse bitten müssen, wenn man nämlich feststellt, dass die Rechnung einfach nicht aufgeht. Hier ist man zu zaghaft eingestiegen und das Resultat wird sein, dass kaum jemand das Gefühl oder den Ansporn haben wird, tatsächlich was zu ändern.

Im Gegenteil: Die Pendlerpauschale wird ebenfalls ab 2021 angehoben. Was bedeutet das? Diejenigen, die pendeln müssen, bezahlen einen unterdurchschnittlichen Preis fürs CO2, holen das dann aber wieder durch die Pendlerpauschale raus. Es gibt also genau wie viele Gründe für einen Pendler, sich für eine alternative Möglichkeit der Fortbewegung zu entscheiden? Genau: Keine einzige!

Hier muss man doch andere Wege finden. Baut den öffentlichen Nahverkehr so aus, dass man mit den Öffis pendeln kann. Fördert Maßnahmen, die den Arbeitnehmern ständiges oder gelegentliches Home Office ermöglichen. Hier sehe ich die nötigen Anreize nicht, die man doch eigentlich schaffen wollte. Ich befürchte, dass sich in diesem Punkt sehr wenig bewegen wird und das bedeutet, dass wir so niemals die Klimaziele erreichen können, die wir bis 2030 angepeilt haben.

Was mich hoffen lässt

Ein bisschen Hoffnung habe ich aber dennoch. Der Einbau neuer Ölheizungen wird verboten. Eine Maßnahme, die vor allem die CDU nur zähneknirschend ins Programm aufgenommen hat, die mir aber dennoch zu wischiwaschi formuliert ist. Im Klimaschutzprogramm hat man es wie folgt ausformuliert:

Die Bundesregierung wird zudem eine gesetzliche Regelung vorlegen, wonach in Gebäuden, in denen eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölheizungen ab 2026 nicht mehr gestattet ist.

Verboten werden die Ölheizungen dort also nur, falls im Gebäude eine “klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist”. Das klingt für mich nach einem Schlupfloch, mit dem man das Verbot umgehen könnte. Aber immerhin bringt man es auf den Weg, dass sich Heizöl aus den Haushalten verabschiedet.

Hoffnung habe ich auch, weil das jetzige Programm in der Folge erst noch explizit ausgearbeitet wird. Das ist zwar eine reine Katastrophe, dass das Klimakabinett so ewig überhaupt nichts macht und jetzt erst in einer 19-stündigen Hauruck-Aktion dieses Papier auf den Weg gebracht hat. Aber zumindest besteht noch die Hoffnung, dass man sich jetzt beim Feinschliff hier oder da noch eines Besseren belehren lässt und an einigen Eckpunkten nochmal nachbessert.

Letzter Anlass zur Hoffnung: Förderung der Elektromobilität, Ausbau des Schienennetzes, Ausbau von Radwegen, Förderung von Sanierungen, Ausbau der Lade-Infrastruktur für Elektromobilität. Das sind nur einige Punkte, die sich ebenfalls im Programm befinden und die da auch allesamt reingehören. Für mich persönlich wäre der ganz große Brocken die adäquate Bepreisung von CO2 gewesen — das hat man anscheinend leider verkackt. Aber es gibt eben auch ein paar Ideen, die absolut sinnig sind.

Weder die streikenden Kids, noch die Medien oder die Wissenschaftler werden Ruhe geben. Es wird weiter getrommelt, weiter gestreikt und weiter argumentiert. Die Regierung hat heute einen Schritt gemacht, der größer ist, als ich ihn ihr vor einem Jahr zugetraut hätte. Er ist aber immer noch deutlich zu zögerlich und mir bleibt nun lediglich die Hoffnung, dass sich die Regierung darüber im klaren ist, dass das heute nur ein Auftakt war. Ein Auftakt, der förmlich darum bettelt, dass man jetzt schnell und konsequent nachlegt. Drückt die Daumen, dass da noch mehr nachkommt, sonst sind wir alle bald ziemlich am Arsch, fürchte ich.

