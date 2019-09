Wenn Nicole mal wieder ein paar Tage bei mir zu Besuch ist, bedeutet das für mich auch immer, dass ich mich auf neue kulinarische Erfahrungen freuen kann. Sie hat lange in Taiwan gelebt und hat mir hier schon so manches exotische Menü auf den Tisch gezaubert. Würde sie sich selbst deswegen aber als herausragende Köchin bezeichnen? Vermutlich nicht.

Im Gegensatz zu Christian Mittermeier hat sie es auch noch nicht zu einem Michelin-Stern gebracht, Meisterkoch Mittermeier hingegen sogar zu zweien dieser begehrten Auszeichnungen. Dennoch wollen die beiden zum ultimativen Koch-Showdown gegeneinander antreten. Koch-Koryphäe gegen Geek — am 6. September ist es soweit und zwar im Rahmen der IFA in Berlin.

Müsste man im Vorfeld auf einen der beiden Protagonisten wetten, käme Nicole vermutlich nicht so besonders gut weg. Aber wir wollen ehrlich zu euch sein: Nicole bekommt ziemlich mächtige Hilfe und zwar von Electrolux! Wir haben hier bereits über die Küche der Zukunft berichtet, die AEG/Electrolux auf den Weg bringen wollen bzw. gebracht haben. Hier könnt ihr nochmal den Artikel lesen — oder ihr werft einen Blick auf folgendes Video:

Wie sich das für eine Tech-begeisterte Frau gehört, nutzt Nicole also die State-of-the-Art-Küche von Electrolux, besser gesagt: Das Induktions-Kochfeld SensePro! Ihr wollt Sous-Vide-Garen? Oder wollt ihr wissen, wann das Steak in der Pfanne medium-rare ist oder die Temperatur bis auf ein Grad Celsius genau einstellen? Dann dürfte die Smart Kitchen von Electrolux die Küche eurer Träume sein, denn all das beherrscht sie dank entsprechender Sensorik mit links. Ihr könnt euch aber auch durch die Kochprozesse anleiten lassen, damit auch wirklich alles auf den Punkt gegart wird.

Ob diese technischen Finessen aber ausreichen, damit unsere Nicole Scott mit einem Sternekoch mithalten kann? Die Auflösung gibt es am sechsten September am Electrolux-Stand (Halle 4.1/101). Wenn ihr wollt, könnt ihr um 17 Uhr selbst dort vorbeischauen. Wer es nicht zur IFA schafft, kann aber auch per Stream auf Facebook dabei sein. Was glaubt ihr, wer im Endeffekt die Nase vorn haben wird? Der erfahrene Christian Mittermeier, der auf Weltklasse-Niveau kocht — oder Nicole Scott, deren Skills in der Küche deutlich überschaubarer sind, die aber auf High-End-Küchen-Technologie von Electrolux setzen kann?