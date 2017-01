Kommentar: Surface Phone – was erwartet uns?

Das Surface Phone war lange Zeit geprägt von der Hoffnung auf ein neues Smartphone aus Redmond. Hinter dem Begriff stecken Anforderungen an ein Gerät, welches unseren (Arbeits-)Alltag vollkommen dominieren soll. Neben den reinen Smartphone-Features soll das Surface Phone auch die klassischen Arbeitsgeräte, wie Laptop/PC, ersetzen. Ein Gerät, welches man immer dabei hat und auf welchem sich alle Dinge erledigen lassen.

Verwerflich sind solche Gerüchte natürlich nicht, wenn man sich anschaut, welche Bereiche Microsoft derzeit in der Entwicklung hat. Zum einen ist da Continuum, das bereits mit der Lumia x50-Reihe eingeführt wurde, und im Ansatz so funktioniert, wie man sich das von einem Surface Phone wünscht. Natürlich steckt darin noch eine Menge Verbesserungspotential, die Grundrichtung stimmt aber bereits. Das Smartphone wird per Dock an den Monitor angeschlossen und es lassen sich verschiedene Apps ähnlich wie auf dem PC bedienen.

Wenn man nun die Verbindung zum nächsten Punkt zieht, lässt sich erkennen, dass Microsoft schon sehr viel weitergedacht hat. Denn derzeit arbeiten die Entwickler aktiv daran, Windows 10 weiter zu vereinheitlichen. Die One-Core Strategie ist bereits eingeleitet – Windows 10 ist auf dem PC/Laptop, dem Smartphone, dem Tablet aber auch auf der Hololens und der Xbox vertreten. Erkennen tut man das auf den ersten Blick vielleicht nicht sofort, doch der Unterbau ist hier identisch.

Problematisch wird es erst bei der Oberfläche, denn die ist für jede Anwendung eigenständig. ementsprechend groß ist auch die Pflegeaufwand. Und genau das soll künftig geändert werden. So wird es in einem der folgenden Windows 10-Updates hierin eine große Änderung geben. Eine Art adaptive Oberfläche wird alle derzeitigen Lösungen vereinheitlichen und für den jeweiligen Formfaktor die bestmögliche Oberfläche bereitstellen. Dies ist für alle Geräte interessant, die mehrere Formfaktoren nutzen wollen. Hier setzt sich dann auch der oben bereits erwähnte Gedankengang fort. Das Surface Phone wird ein Gerät werden, dass „alles“ kann und sich dabei je nach Arbeitsumgebung entsprechend verhält. Im Smartphone-Betrieb wird man die klassische Oberfläche von Windows 10 mobile wiedererkennen, sobald ein Monitor und Eingabgegeräte dazu kommen, wird man keinen Unterschied zum Windows 10 auf dem Laptop/PC feststellen können.

Dieser Schritt ist zwingend notwendig, wenn man dahingehen möchte, ein Smartphone auch als Ersatz für den Laptop zu nutzen. Denn nur, wenn sich das Smartphone (in Verbindung mit Maus, Tastatur und Monitor) genauso verhält und das Betriebssystem genauso aussieht wie auf einem Windows 10-PC, dann kann es den jeweiligen auch ersetzen. Anders wird kein Schuh daraus, denn an den Nutzungsgewohnheiten der Anwender darf sich nicht viel ändern.

Weiterhin arbeiten die Redmonder derzeit aber auch aktiv an der Umsetzung von Windows 10 auf ARM-Prozessoren. Erste Erfolge sind hier schon zu verzeichnen. Da sich Intel vor einiger Zeit vom Smartphonemarkt verabschiedet hat, läuft alles darauf hinaus, dass auch in dem Surface Phone ein ARM-Prozessor verbaut sein wird. Nach aktuellem Stand von Windows 10 wäre dies ein K.O.-Kriterium in Bezug auf x86-Programme. Doch wie bereits erwähnt laufen die Arbeiten hier auf Hochtouren. Microsoft hat im Dezember auf der WinHEC in Kooperation mit Qualcomm angekündigt, bereits dieses Jahr erste Geräte mit Windows 10 und ARM auf den Markt zu bringen. Dabei wird es aber nicht auf einen Nachfolger von Windows RT hinauslaufen, sondern es wird ganz regulär Windows 10 zum Einsatz kommen. Die Grenzen zwischen der Machbarkeit verschwimmen also und fortan wird es egal sein ob ein x86-Chip oder ein ARM-Chip verbaut ist – Windows 10 ist Windows 10 egal auf welcher Hardware.

Weiterlesen:Windows 10: x86 Programme künftig auch mit ARM-Prozessoren möglich

Auch das kürzlich aufgetauchte Patente zu den verbundenen Touchscreens von Microsoft, welches im letzten Jahr überarbeitet wurde, lässt die Hoffnung auf ein wirklich innovatives Smartphone aufblühen. Das Konzept kann auch sehr gut auf ein mögliches Surface Phone transferiert werden, da somit die Inhalte auch auf einem Tablet dargestellt werden können – eine ganze neue Möglichkeit eines 2-in-1, bzw dann ja schon quasi 3-in-1, Gerätes. Auch die Möglichkeit eines faltbaren Displays ist, dank eines Patents aus dem Jahre 2014, das Microsoft vor kurzem zugesprochen wurde, denkbar.

Hier könnte das Smartphone aufgeklappt und dann als Tablet genutzt werden. Die Grenzen zwischen den Geräten würden hierbei zerfließen und der Nutzer kann je nach Situation selbst entscheiden, welche Oberfläche ihm gerade am meisten taugt. Das würde auf dem Hintergrund einer adaptiven Oberfläche daraus ein Super-Smartphone werden lassen.

Soweit so gut, doch Microsoft lässt bisher noch nichts durchblicken in Hinsicht auf ein kommendes Gerät, dessen Ausstattung und Features. Aktuell scheint die Entwicklung hier sehr schnell voranzugehen, jedoch gibt es hierzu kaum handfeste Informationen. Lediglich aus Patenten und Teilentwicklungen lässt sich ein Gesamtbild ableiten. Ein Smartphone mit diesen Möglichkeiten würde wohl in der nahen Zukunft das sogenannte „Next big thing“ werden.

Drum tät Microsoft gut daran, mit dem Gerät so schnell wie möglich auf den Markt zu drängen und hier im Markt ein Momentum aufzubauen. Verkaufen würde sich solch ein Gerät, unabhängig vom installierten Betriebssystem, sicherlich wie geschnitten Brot, denn die Nachfrage nach einem flexibel einsetzbaren Gerät ist derzeit sehr hoch.